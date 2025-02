Fico: Evropa ze sebe dělá blázny. Ukrajina ji může poškodit, jak chce

Fico ve svém posledním videoposelství prohlásil, že Evropská unie je slabá a neschopná a těžit z toho bude zejména Donald Trump. „Už víckrát jsem říkal, že Evropská unie trpí dvěma typy paniky. Jednou z neschopnosti konkurovat ostatnímu světu a druhou z toho, jaké kroky podnikl a ještě podnikne americký prezident Donald Trump. V tomto duchu probíhal i neformální summit EU před týdnem. Opět se potvrdilo, jak je pro EU nebezpečné, že nemá vlastní zahraniční politiku. Do čela evropské zahraniční politiky byla zvolena nevýrazná Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka,“ tvrdí Fico. Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 5% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 62% Dostál (STAČILO!) 2% David (SPD) 21% hlasovalo: 3686 lidí

Donald Trump podle něj očividně nerespektuje instituce EU ani Unii jako takovou a bude raději prohlubovat vztahy s jednotlivými státy bloku. „Jeho míra respektu se ukázala, například když prohlásil, že Spojené státy od Dánska převezmou Grónsko. Zajímalo by mě, jestli by EU bránila Grónsko s takovou dávkou nadšení, jako to dělá v případě Ukrajiny. Ani náhodou,“ prohlásil Fico.

Spojené státy také operují možností zavedení vysokých cel, z Bílého domu zaznělo, že se připravují vysoká cla na ocel a hliník z Evropy. „I to je projevem nedůvěry amerického prezidenta v sílu Evropské unie. Já alespoň oceňuju, že Evropská komise vyhlásila, že na Trumpova prohlášení o clech nebude reagovat, dokud nebudou na stole oficiální rozhodnutí,“ našel Fico jedno pozitivum.

Evropská neschopnost konkurovat podle něj povede evropské lídry k následujícím rozhodnutím. „Evropa bude kupovat ještě více plynu a ropy ze Spojených států, takže východní závislost se změní na úplnou závislost na Západu. Za druhé Evropa bude platit Spojeným státům za zbraně pro Ukrajinu a za třetí Evropa bez většího odporu odsouhlasí brutální zvýšení zbrojních výdajů a na základě toho budou všichni doufat, že si Trump vysoká cla rozmyslí,“ myslí si Fico.

Pokud si to nerozmyslí a zavede vysoká cla v první řadě na ocel a hliník, zasáhne to i Slovenskou republiku. „Je mi jasné, že opozice a média budou za to v první řadě vinit mě a vládnoucí koalici. Oni už totiž úplně ztratili smysl pro realitu,“ přešel Fico k otázkám domácí politiky.

„Jako když slavně vycestovali do Kyjeva za prezidentem Zelenským a pak se chlubili, že vyjednali ukrajinský plyn pro Slovensko. Přitom vyjednali jedno velké nic, kde je ten slíbený plyn? Nikde. Je to naopak ruský plyn, který k nám začal proudit přes Turkstream, za což děkuji ruským a tureckým partnerům. Já jsem si nevšiml, že by Šimečka byl v Moskvě nebo v Ankaře, tam ani nepáchl,“ uvedl na adresu předsedy Progresivního Slovenska.

Poté Fico uvedl, že má morální právo uvažovat, zda nezastaví plyn, který nyní přes Slovensko začal z Evropy proudit na Ukrajinu. „Vyvíjí to ještě větší tlak na cenu plynu, která se už dnes pohybuje na rekordní úrovni. Já se tomu intenzivně věnuju, protože Evropa ze sebe dělá blázny. Ukrajina ji může poškodit, jak chce, a zastavovat plyn, ale Evropa Ukrajině nemůže ani zkřivit vlásek,“ podivil se Fico.