Fico jako ohrožení vazby na NATO a EU? Špinavá kampaň, bouřil se v ČT Špidla

Špidla podle svých slov předpokládal, že Fico parlamentní volby na Slovensku vyhraje, překvapilo jej, že Progresivní Slovensko se umístilo na druhém místě s tak velkým odstupem. „Předpokládal jsem, že Progresivní Slovensko bude těsně za ním,“ uvedl. Stranu Smer volilo 23 procent lidí, Progresivní Slovensko získalo přes 17 % voličských hlasů.

Fico se podle něj těší takové velké podpoře i kvůli totálnímu zkrachování předchozí slovenské vlády. „Slováci viděli rozpad svého státu v přímém přenosu. Viděli různou válku policistů, válku prokuratur a podobně. Protificovská linie se opravdu zdiskreditovala,“ dodal s tím, že nešlo o důsledek Ficovy éry, pokud jde o obnovu tamních demokratických struktur.

„To, co udělal Matovič, jak krok za krokem rozvrátil jakoukoli schopnost vládnout... Zavírali se policejní prezidenti, pak to končilo vždy nějak do prázdna. To, co předvedla předchozí vláda, je něco, co zásadně ovlivnilo volby. Rozbíjeli opravdu stát v přímém přenosu, to je něco, co lidi nemohou akceptovat,“ myslí si Špidla.

Ficovi také k vítězství podle něj pomohla mimořádně vysoká inflace, nešťastně zvládnutá covidová krize i fakt, že na Slovensku je mnoho lidí ve složité finanční situaci. „Slovensko je z hlediska kulturního daleko složitější než Česká republika. Slovensko je komplikovaná země, kde se velkému množství lidí nežilo dobře, a Fico je velmi zdatný politik a představuje konzervativní sociálnědemokratický proud,“ pokračuje bývalý premiér.

Připomněl, že Ficova vláda byla vládou, kdy se zákony projednávaly tripartitně, kdy existovala výrazná sociální politika a kdy existoval stát spravovaný řemeslně. „Způsob, kterým se vládlo za Fica, to nebyla jedna vládní krize za druhou, to byla schopnost spravovat stát jako složitý mechanismus, který vyrovnává nejrůznější rozpory a podobně,“ reagoval na komentáře obávající se návratu Fica.

Proruská rétorika během kampaně Slovákům nevadí? Zajímal se dále moderátor Daniel Takáč. „Části vadí a části vadí méně. Fico ve svých nejlepších dobách vyhrával kolem 40 procent, to teď nebylo. Ale v každém případě byl to stále jednoznačný výsledek,“ podotkl Špidla v pořadu Interview ČT24.

Na přetřes přišla i Ficova vulgární rétorika směrem k prezidentce Zuzaně Čaputové. „Smí politik takovýmto způsobem rozjitřovat potenciální nesnášenlivost ve společnosti?“ položil Takáč otázku. Špidla na to připomněl rétoriku předchozí vlády. „To by politik dělat neměl, ale na druhé straně politika je komplikované řemeslo, jde tam o moc a musím říct, že ta předchozí vládní garnitura na Slovensku si také nepočínala zrovna v rukavičkách. Opravdu ne. Ta rétorika proti Smeru, proti Pellegrinimu, proti všem nebyla vůbec hezká,“ uvedl.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes odpoledne pověřila předsedu vítězné strany v sobotních parlamentních volbách Roberta Fica sestavením nové vlády. Dostal na to dva týdny, které by podle Špidly mohly stačit.

„Ale první jasná věc je, že obava a výklad, že Fico znamená ohrožení vazby na NATO a ohrožení vazby na EU, o tom není pochyb, že to není pravda. Byla to spíše součást špinavé politické kampaně, která se odehrávala na Slovensku. Fico a Smer nikdy neměli ideu, že by odcházel z EU, opouštěl euro a neplnil závazky NATO, nehledě k tomu, že Fico to výrazně vyjádřil,“ doplnil.

Musí být Fico podle Špidly premiérem? „Samozřejmě že nemusí. On je velmi zdatný politik, pětkrát vyhrál volby, to se nestane někomu, kdo je prázdný a neumí to,“ zopakoval Špidla. Fico podle něj může chtít pracovat s tím, že za půl roku jsou na Slovensku prezidentské volby. „Politika, u které se říká, že je umění možného, je to svým způsobem tvůrčí činnost, abyste si poradili s tím, co vzešlo z voleb, takže i tohle je varianta. Fico je silný politik a žádná taktická varianta pro něj není vyloučena. V každém případě to bude zvažovat,“ doplnil bývalý předseda vlády Vladimir Špidla.

