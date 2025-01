Fico se Zelenským „na nože“. Do Kyjevy tak přispěchal opozičník Šimečka

Robert Fico v týdnu v otevřeném dopisu vyzval Zelenského k setkání na hranici Slovenska a Ukrajiny, aby obě strany vyřešily vzájemný vyostřující se konflikt kolem dodávek ruského plynu. Zelenskyj Ficovi odvětil, aby přijel v pátek do Kyjeva.

Místo něj nakonec do hlavního města Ukrajiny dorazil lídr opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka. Zelenskyj to na síti X sarkasticky okomentoval.

„Pátek. Očekával jsem jednoho slovenského představitele, ale setkal jsem se s jiným. Měl jsem dobré setkání se slovenskými poslanci, které vedl Michal Šimečka. Naše diskuse byla velmi konkrétní a konstruktivní,“ uvedl Zelenskyj.

„Ukrajina je vděčná slovenskému lidu za jeho podporu. Jsme připraveni na otevřený a vzájemně prospěšný dialog o všech otázkách, zejména v oblasti energetiky. Tento dialog musí posílit naše národy - Ukrajinu a Slovensko - nikoliv Moskvu. Jsem rád, že můžeme s našimi slovenskými partnery najít společnou řeč a poskytnout správné odpovědi na otázky energetické bezpečnosti a geopolitické stability,“ dodal po jednání Zelenskyj.

Friday. Expected one Slovak leader, but met another. I had a good meeting with Slovak parliamentarians, led by @MSimecka. Our discussion was very concrete and constructive.



Ukraine is grateful to the people of Slovakia for their support. We are ready for an open and mutually… pic.twitter.com/znm2w36jiD