Fico to vystihl. Nenahlodali ho. Profesor Jirák o volbách. Ale i o novinářích, hlavně Moravcovi

Profesor mediálních studií Jan Jirák komentoval roli nejen českých, ale i slovenských médií během voleb do Národní rady Slovenské republiky. Média v nich nepřekvapivě strašila Ficem, protože vyvolávání strachu je v podstatě standardní součástí mediální komunikace, uvedl Jirák v rozhovoru pro XTV. I pro svou občasnou chybějící nestrannost má Václav Moravec, který v rámci slovenských voleb dal na odiv své politické názory, v televizi veřejné služby své místo, míní Jirák.

Je to podle jeho slov víc dané historicky, protože novinářství nikdy nebylo příliš zajištěnou profesí. „Těch novinářů, kteří se vyšvihli někam do roviny společenské smetánky nebo respektované třídy, tak těch bylo málo. Daleko víc bylo vždy těch nosičů vody, těch, kteří dřeli tu každodenní rutinu, dělali chyby a nechovali se vždy zcela seriózně. Přispívali k pocitu, že to není úplně profese z těch nejlepších,“ dodává Jirák v pořadu X-Talk.

Následující téma, k němuž přidal komentář, byly slovenské volby, v nichž vyhrála strana Smer v čele s Robertem Ficem, a to, jak si v době voleb počínala naše i slovenská média. „Myslím si, že slovenská média se chovala v době voleb vcelku standardně, úměrně tomu, že byla vypjatá předvolební kampaň, že emoce na Slovensku dost bouřily. Myslím, že tam nedošlo k výraznému excesu. Ale mám trošku pocit, že tomu klíčovému excesu s tím kopáním a boucháním věnovala větší pozornost česká média než slovenská. Ale může to být můj zkreslený dojem, nemám to ověřené,“ pokračuje Jirák.

Česká média se podle něj snažila najít ve slovenských volbách nějaký příběh, a sice ten Andreje Babiše. „Není nic neobvyklého, že novináři hledají příběhy. Ten příběh byl v hledání nějaké paralely s českou politickou scénou, kdy tu byl určitý sklon Fica obsadit do role Babiše. Rozumím tomu myšlenkovému postupu, ale je to vždy trochu ošidné, protože ty situace jsou jedinečné a těžko se něčemu připodobňují,“ míní.

Ze strany médií často docházelo ke strašení, že pokud se Fico dostane k moci, dojde k odklonu od Západu a k příklonu k Rusku, zhorší se vztahy s Českem a naruší se vazby s EU a Severoatlantickou aliancí. „Nechápal jsem to jako strašení, vnímal jsem, že se to v médiích objevovalo, ale musím připustit, že strašení jsem zvyklý chápat jako běžnou součást mediální komunikace,“ dodal Jirák.

Robert Fico podle Jiráka v předvolební kampani využil únavu lidí z války i migrace. „Fico, myslím, že velmi přesně vystihl určitou únavu, která se z té rusko-ukrajinské války projevuje, která se projevuje i z migrační krize. Pracoval s tou únavou, což je komunikačně velmi výhodná pozice, kterou se jeho protivníkům obtížně dařilo nahlodávat,“ uvedl.

V únorovém rozhovoru po prezidentských volbách řekl v Lidových novinách, že „novinář je něco jako doktor, může mít své osobní sympatie k pacientům, ale nesmí se to projevit na tom, jak s nimi jedná“.

Novináři ani dnes nebyli tak nezávislými pozorovateli, jak by si přál. Ani Česká televize podle jeho slov nemůže být nezávislá a objektivní. Nový generální ředitel ČT Jan Souček se nechal slyšet, že bude trvat na dodržování kodexu televize veřejné služby, aby novináři České televize neprezentovali na veřejnosti své politické názory a preference.

V tomto kontextu okomentoval Jirák rozhovor Václava Moravce pro slovenský Denník N, kde dal své politické názory najevo. Řekl například, že Václav Klaus byl gubernátorem Vladimira Putina v Česku a že Klaus vidí ve vítězství Fica naději, že by střední Evropa mohla opět směřovat k tomu, že se stane satelitem Ruska. „Myslím si, že ne vždy dokáže Václav Moravec ten požadavek té nestrannosti v sobě uhlídat. Ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že Václav Moravec patří k těm, kteří si velmi často vzpomenou, že mají být neutrální,“ uvedl.

I když připouští, že nestrannost nedokáže Moravec někdy uhlídat, pořád je to podle Jiráka člověk na svém místě. „Asi vás překvapím, přesto si myslím, že ano. Jsem opatrný, že na to nemám jednoznačnou odpověď, takový rozhovor, který byl citován, byl možná zbytečný z hlediska významného postavení, které Václav Moravec má,“ řekl Jirák, jehož studentem býval moderátor ČT Václav Moravec a nyní je jeho kolegou.

