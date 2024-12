Filip Turek: Za každou továrnu, co zavřeme, Číňan postaví dvě

Průchod své nespokojenosti s poměry v Evropském parlamentu a v Evropě vůbec dal europoslanec za koalici Přísaha a Motoristé sobě Filip Turek na youtube kanálu Zákony Bohatství. Povídal si s ním spisovatel Tomáš Lukavec.

Zamezit AfD kandidovat není demokratické

Turkovi se nelíbí, že poslanci v Německu chtějí zamezit tomu, aby v tamních volbách kandidovala strana AfD.

„Je demokratické říct, že AfD nesmí kandidovat? To není demokratické,“ zdůraznil český europoslanec.

„Hromada sorosovských neziskovek využívá toho, že tu žijí strašně rozmazlení lidé, kteří tady nezažili 80 let válku,“ dodal a připustil, že sám je jedním z nich.

Zdegenerovaný Západ

Připomněl, že v České republice jsme měli ošklivý, drsný socialismus, který i on sám jako malý kluk zažil.

„Na západě měli úplný klid. Tady si lidi něčím prošli, ale v západní Evropě jsou totálně zdegenerovaní. Je tam spousta schopných lidí, mám tam kamarády, ale většinová společnost je bohužel zdegenerovaná,“ domnívá se Turek.

Školy neznamenají vzdělání

Evropané podle něj žijí v komfortu už příliš dlouho, z nudy si vymýšlejí, nejsou vzdělaní, přestože mají hodně škol.

„Neprošli světem, neobjeli zeměkouli, nepodívali se do Afriky, do Asie, a mají pocit, že spasí svět, nevědí, jak to funguje. A takové ovce neziskovkám vyhovují,“ soudí český europoslanec.

Nebezpečím je Čína

Veřejné mínění podle něj ovlivňují neziskové organizace, lobbistické skupiny, firmy z Asie.

Turek také zdůraznil, že ekonomické nebezpečí pro Evropu i USA představuje Čína, která v současné době masivně investuje, dokonce i v americké Kalifornii.

Zájmové skupiny zneužívají naivity lidí

Evropskou unii označil Turek za ráj lobbistů. Poukázal na to, že Evropská komise má 32 tisíc zaměstnanců, kteří nejsou nikým voleni.

„Systém funguje tak, že zájmové skupiny zneužívají určité naivity, hlouposti lidí, kteří nečtou a nic si nenastudují,“ zdůraznil europoslanec za koalici Přísaha a Motoristé sobě. „Lidé nejsou schopni ani najít si graf průměrné teploty na planetě, který já tady vygooglím za tři minuty,“ podivuje se Turek.

V Číně emise neřeší

Nelíbí se mu současný přístup k řešení ekologických problémů. Je podle něj důležité uvědomit si, že zničením průmyslu v Evropě si planetu neochladíme.

„Lidé vyprodukují pouhá 3,5 procenta emisí. Přitom my lidé nejsme jediní, kdo ovlivňuje teplotu na planetě. Představujeme pouze jeden z asi osmi faktorů. Za každou továrnu, kterou tu zavřeme, v Číně otevřou dvě jiné. Tam emise tak neřeší, maximálně ve městech, jen naoko, tam, kde se nedá dýchat,“ uvedl Turek.

Miliony lidí přijdou o práci

Nekvalifikované řešení ekologických problémů planety podle něj povede k zavírání továren a rušení pracovních míst. „Miliony lidí přijdou o práci,“ obává se europoslanec.

Lidé by se podle něj měli o problematiku více zajímat, vyhledávat informace a studovat je. Důležitá je podle Turka také znalost matematiky. On sám chodil na základní škole do matematické třídy.

„Když teď přestaneme vyrábět auta, ovlivní to klima z jedné padesátitisíciny, což je na úrovni statistické chyby. To vám tady spočítám za dvě minuty,“ zdůraznil politik.

