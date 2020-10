Filip zase lhal! Zase kličkuje! Bouře v KSČM: Info z minulosti vše mění

reklama

Mezi těmi, kdo ve volbách dle hodnocení politologů nejvíce propadli, jsou ČSSD a KSČM. Sociální demokraty nechme nyní stranou a podívejme se blíže na komunisty, kteří v kampani patrně spíše sázeli na disciplinovanost voličů než na viditelnější aktivitu. Ve svém souhrnném hodnocení kampaní to už před týdnem pro PL uvedl politolog Jan Kubáček.

„Komunisté tentokrát kampaň úplně prospali a přistupují k tomu, jako by žádná kampaň pořádně nebyla. Zajímavé je, že k tomu hodně pasivně přistupují i na centrální úrovni. Zdá se mi, že jsou neskutečně odevzdaní a sází na disciplinované voličské jádro, že půjde k volbám, i kdyby KSČM nic neprezentovala a nikde nebyla vidět,“ hodnotil přesně před týdnem Kubáček.

Následný odhad nadnesl politolog s nynější znalostí výsledků velmi přesně. „Sázet na disciplinovanou skupinu voličů mi přijde hodně krátkozraké, protože část se jich bude bát jít do volebních místností, aby se nenakazili nebo je bude rodina přesvědčovat, aby zůstali doma. Pro komunisty to může být hodně složitá hra, aby se do některých krajských zastupitelstev dostali. Nedali voličům příliš argumentů je volit, ani nepřišli s ničím originálním. Jako kdyby dobrovolně své voliče přepouštěli SPD, ČSSD a dokonce některým regionálním hnutím. Vypadá to, že tentokrát krajské a senátní volby úplně vypustili a nechali to čistě na voličích. Nejsem si jist, že je to úplně správně,“ řekl nám minulý týden Jan Kubáček.

Jak to vnímají samotní komunisté? Předseda strany a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip už řekl, že na poradě vedení nabídne svou rezignaci. Zda ji strana přijme, není jisté.

Co však jisté je, že na mnoha úrovních komunistické strany narůstá nespokojenost a nervozita. Je to i pochopitelné. Přestože má nyní KSČM ve Sněmovně největší moc v polistopadové historii, z minulých sněmovních voleb vyšla s jedním z nejhorších výsledků.

Krajské volby minulý víkend propad komunistů jen potvrdily. V roce 2016 získala KSČM 86 mandátů, nyní pouhých 12 a jejich zástupci zasednou ve čtyřech krajích. Strana přijde též o jediné hejtmanské křeslo, které měla. Dosluhující ústecký hejtman Oldřich Bubeníček už ani nekandidoval. Před čtyřmi lety tam komunisté pod jeho vedením získali 15,82 procenta, o čtyři roky dříve dokonce 25,26 procenta. A současný výsledek? 6,26 procenta.

Postupný pokles voličské obliby komunistů si někteří politologové, ale i členové, vysvětlují jednoduše, vymíráním voličské základy. Ukazuje se tak, že na kované a disciplinované voliče, kteří půjdou „své“ KSČM hodit hlas, i kdyby nevylepila jediný leták, už strana nemůže spoléhat.

Sám předseda strany Vojtěch Filip uznává, že jde o nejhorší volební výsledek KSČM v historii a strana má před sebou hodně práce. „Bude to pro nás nejkritičtější období,“ přiznal Filip na tiskové konferenci po volbách. Jednou z možných příčin debaklu podle něho je podíl na centrální moci, která KSČM díky toleranci Babišově vládě má.

„Být jen ve čtyřech krajích ze 14 je prohra. A do toho ještě karanténa limitující stranická rokování. Ale emoce a stesky by vedly k chaosu. Cesta ze dna musí mít hlavu a patu,“ uvedl na svém twitterovém účtu v sobotu po sečtení výsledků poslanec KSČM Jiří Dolejš, podle něhož se straně nedaří vystupovat ze stínu Andreje Babiše.

Nelze se proto divit, že nálada uvnitř komunistické strany je pod bodem mrazu, což nám i mnozí neoficiálně potvrdili.

„Dřív se za úspěch vydávaly i čím dál větší propadáky, ale teď si to už nikdo netroufne. O to víc lidi štve Filipův pokus svést to opět na ‚ty dole‘. Málokdo věří i jeho prohlášení, že nabídne svou funkci. Lidé v tom vidí jen další mazané gesto. Pokud se sjezd bude konat už koncem listopadu, mandát dnešních funkcí skončí tak jako tak. Po volbách do Sněmovny před třemi roky Filip dokonce slíbil, že už nebude ani znovu kandidovat. Jen co opadly bezprostřední vášně, porušil slovo. Teď proto sílí tlak, aby odstoupil okamžitě a zavázal se, že se o svůj post už ucházet nebude. Hodně kolegů to chce požadovat i po dalších členech vedení a k tomu znějí hlasy, že by o důvěru vlastní strany měli požádat také všichni její poslanci. Protože to, jak nás lidé vnímají, závisí hlavně na nich. A právě poslanecký klub v současné době fakticky rozhoduje i o stranické politice,“ řekl nám významný člen KSČM, který je dobře obeznámen s náladami ve straně i ve vedení.

Komunisté si čím dál víc uvědomují, že jim hlasy luxuje Andrej Babiš. „Takové přesvědčení sílí ve straně už dlouho,“ pokračuje náš zdroj s tím, že zpočátku to řada členů přehlížela a brali za důležitější, že mohou díky podílu na moci prosazovat některé své programové priority.

„Jenže dnes si to myslí už jen málokdo. O to víc se množí názory požadující zcela vypovědět toleranční smlouvu mezi ANO a KSČM. Netroufám si ale posoudit, zda jde v tuto chvíli o pohled, který by byl většinový. Rozhodně bychom ale měli být schopni zase dělat suverénní a kritickou politiku a nešetřit nikoho. Spojení s miliardářem se nám prostě může vymstít a všichni musíme začít něco dělat. Za rok půjde o všechno,“ uvedl další z komunistů, který má vhled do stranického dění.

