Expert hodnotí kampaně: Vyzdvihl ČSSD. A jednu důležitou věc čeká od Hamáčka těsně před volbami

Které strany se během předvolební kampaně, zasažené koronavirem, nejvíce praly o přízeň voličů? Podle politologa Jana Kubáčka se celková situace a kampaň může nejvíce vyplatit sociálním demokratům.

“Podíváme-li se do minulosti na kampaně před sněmovními a komunálními volbami, teď je přístup sociální demokracie mnohem profesionálnější. Vnesli tam moderní prvky ať v podobě videí s americkým střihem, ať v podobě grafické řeči, která je mnohem čistší,” míní politolog.

Naopak třeba u hnutí ANO můžeme podle jeho slov proti minulým krajským volbám pozorovat zásadní změnu, minimální účast Andreje Babiše v kampani. “ANO jede na půl plynu,” řekl PL Kubáček. O svou budoucnost dle jeho slov hraje TOP 09, komunisté prý zaspali a Trikolóře se může vyplatit očekávaná nízká volební účast.

Teď už přinášíme kompletní přehled Jana Kubáčka, který pro ParlamentníListy.cz předvolební kampaň zhodnotil postupně dle jednotlivých stran a hnutí:

Hnutí ANO

Letos pro mě velké překvapení, přijde mi, že jedou jen na půl plynu. Přemýšlím, zda nemají nějaké detailní průzkumy, které jim říkají, že ať udělají cokoliv, stejně část jejich voličů zůstane doma, protože nekandiduje Andrej Babiš a ti lidé by šli volit jen ve sněmovních volbách. Nebo je tu varianta, že Andrej Babiš má indicie spojené s ním, že část svých voličů nepřesvědčí, protože tyto volby nepovažují za své a část jich je zklamaných z nezvládnutí ostrého nástupu podzimní volby koronaviru. Hnutí ANO nejede v tak maximální míře, jak to bylo u minulých krajských volbách. Sice teď vidíme oblepenou zemi, plakáty, billboardy a sázku na číselné údaje a bilanci výsledků, chybí tomu ale doťuky, osobní vzkazy Andreje Babiše a jeho konkrétní zapojení do kampaně. Víc je to o kandidatuře jednotlivých hejtmanů a vyfoceného papírového Babiše. Když vezmete, jak objížděl zemi minule, vybíral si nejsilnější témata a bilancoval s kandidáty a dával za ně záruky či to stvrzoval pověstnými telefonáty. Nelze říct, že jejich kandidáti teď nejsou vidět, jde o jiný typ kampaně, ale postrádám tam Andreje Babiše jako volební tahák a mobilizační prvek. Přijde mně, že nevyužili tolik prvků v kampani, jako měli v minulosti. Sám jsem zvědav, jak to sami budou vyhodnocovat. Nepřekvapilo by mě, kdyby pak Andrej Babiš řekl: tentokrát je to dámy a pánové vaše soutěž a výsledků budou hodně o vás a já se do toho neangažuji. Působí to trochu tak, že má Andrej Babiš jistotu nějakého výsledků v těchto volbách, že buď dostane trošku záhlavec a výsledek nebude tak zářný jako před čtyřmi lety a zároveň se mi zda, že má zjištěno, že část vlastních stoupenců nepřijdou k volbám.

Piráti

U Pirátů je vidět jasná dynamika, svou kampaň mnohem více centralizovali. Vidíme Ivana Bartoše, prvek autobusu, trošku opakují sněmovní kampaň, taktiku a přidali důraz na hejtmanské a senátní kandidáty. Musí se nechat, že se Pirátům podařilo vyprofilovat jako nejsilnější nebo nejautentičtější opoziční strana. Jediným jejich velkým problémem, a podle mě si to uvědomují, bude přesvědčit vlastní voliče, aby šli k volbám. Oproti situaci před čtyřmi lety se může změnit to, že část voličů je opravdu naštvaná na vládu za situaci ohledně koronaviru a nezvládnutí podzimního nástupu. Může se to projevit, že část pirátských voličů, co by jinak zůstali doma, nakonec volit půjdou. Speciálně zde sázím na skupinu angažovaných a naštvaných matek, což podle mě bude dominantní voličská skupina Pirátů, která jim může pomoci k lepším výsledkům. Značná část pirátských voličů v sobě má hlavně vztek vůči Andreji Babišovi, takže to může být stimul, který tyto lidi zvedne k volbám.

ODS

Občanští demokratů za sebou mají solidní kampaň, která ale nestrhne ani neurazí. Za mě je to solidní průměr. Kampaň je logická, odpracovaná, ale připadá mi to jako kampaň KDU-ČSL, taková klidná síla. Překvapilo mě to o to víc, když celostátního lídra se slovními premiérskými ambicemi Petra Fialu, který je klidný, doplňuje i velmi klidná kampaň. Čekal jsem, že bude postavena na některých výraznějších tématech. Mám pocit, že to daleko víc odpracují sami voliči, protože část jich je kvůli naštvanosti na Andreje Babiše připravena k volbám jít a to navzdory marketingu ODS. Neodmaká to kampaň a kandidáti, ale navztekanost na Andreje Babiše. Může jim také pomoct snížená voličská účast a stane se papírově silnější, než kdyby přišlo volit tolik lidí jako posledně. Kampaň ODS ale prostě není ničím nová, nijak strhující, není tam žádný výrazný regionální klíč jako spojování místních témat s konkrétními kandidáty a osobnostmi.

SPD

Tady se znovu potvrzuje, že SPD je Tomio Okamura. Vždy tomu tak bylo a je to i letos. Odpracovává to nejvíc a když se v televizních debatách díváte na jednotlivé lídry, tak se tedy moc nepředvedli, ačkoli mají zkušenost ze Sněmovny a mělo by jít o zdatné rétory. Opět je kampaň o Tomio Okamurovi, přestože se mi zdá, že před čtyřmi lety měli větší drive, teď vytáhli věci, které už použili v minulosti a to i při sněmovních volbách. Celé to bude o tom, zda to celé dovede odpracovat Tomio Okamura a zda dokáže své voliče zmobilizovat. Část jich je určitě naštvaných na vládu a Okamura poměrně umí své voliče zvedat a přesvědčovat, aby šli volit. Tentokrát to podle mého soudu bude opravdu jen o Tomio Okamurovi, protože marketing SPD nic nového nepředvedl a jednotliví kandidáti mobilizačnímu tónu také moc nepomohli. Bude to o tom, zda naštvanost u tohoto typu voličů zůstane až do pátku, protože mezitím má být vyhlášen nouzový stav a jestli budou mít pocit, že volby jsou důležité. SPD by mohla rovněž kuriózně vydělat na tom, že se očekává nižší volební účast.

ČSSD

Sociální demokracie nastupuje do voleb s bojem o dosavadní hejtmanské pozice. Má to trochu složitější, protože komunikaci vede ve dvou liniích. Někde jde o samostatné kandidátky sázející na značku ČSSD a Jana Hamáčka, druhá linie pak je o regionálních koalicích, kde komunikace musí být odlišná. Podíváme-li se do minulosti na kampaně před sněmovními a komunálními volbami, teď je přístup sociální demokracie mnohem profesionálnější. Vnesli tam moderní prvky ať v podobě videí s americkým střihem, ať v podobě grafické řeči, která je mnohem čistší. ČSSD může významně pomoci i současný vývoj, protože v počátku kampaně mohly billboardy laděné na krizi a nouzový stav připadat ve slunečném srpnu jako zbytečně přísné a strašící, ale současný dramatický vývoj a očekávané vyhlášení nouzového stavu volební apel i priority ČSSD naplňuje. Pro sociální demokracii a Jana Hamáčka bude zásadní finále a to, co si připraví na poslední dny a hodiny, jaký mobilizační vzkaz přinesou. Ukazuje se, že se lidé čím dál víc rozhodují těsně před volbami a už to není v řádu dní, ale hodin před volbami. Pro mnohé voliče zde bude důležité, jaký bude ten osobní vzkaz Jana Hamáčka, čím se odlišuje od Babiše a jak dokazuje, že to zvládá. Pomoci jim může i to, co bych nazval povodňovým hlasováním, že část voličů v době krize bude chtít dosavadní hejtmany, kteří to v jejich očích zvládli a nebudou chtít přepřahat. Abych to shrnul, podoba kampaně je mnohem lepší a profesionálnější než v minulosti. Teď půjde o to, zda se jim podaří k voličům doručit jasný mobilizační vzkaz, protože volič ten u krajských voleb potřebuje nějaký jednoznačný argument, proč k volbám jít, co tím rozhodnou nebo čemu zamezí. Tentokrát to kuriózně může být koronavirus.

KSČM

Komunisté tentokrát kampaň úplně prospali a přistupují k tomu, jako by žádná kampaň pořádně nebyla. Zajímavé je, že k tomu hodně pasivně přistupují i na centrální úrovni. Zdá se mi, že jsou neskutečně odevzdaní a sází na disciplinované voličské jádro, že půjde k volbám, i kdyby KSČM nic neprezentovala a nikde nebyla vidět. Přijde mi, že se srovnali s tím, že jim odchází jejich jediný viditelný hejtman Oldřich Bubeníček a nepokoušení se ho nijak využít v kampani ani postavit “nové Bubeníčky”. Sázet na disciplinovanou skupinu voličů mi přijde hodně krátkozraké, protože část se jich bude bát jít do volebních místností, aby se nenakazili nebo je bude rodina přesvědčovat, aby zůstali doma. Pro komunisty to může být hodně složitá hra, aby se do některých krajských zastupitelstev dostali. Nedali voličům příliš argumentů je volit, ani nepřišli s ničím originálním. Jako kdyby dobrovolně své voliče přepouštěli SPD, ČSSD a dokonce některým regionálním hnutím. Vypadá to, že tentokrát krajské a senátní volby úplně vypustili a nechali to čistě na voličích. Nejsem si jist, že je to úplně správně.

KDU-ČSL

Tady jsou dvě roviny. Standardní lidovecká kampaň a pak Jiří Čunek ve Zlínském kraji, který si to dělá jinak a po svém, jako vždy. Neakcentuje tolik značku KDU-ČSL, ale staví to hodně na sobě. Kampaň Jiřího Čunka je hodně postavena na konkrétních tématech a je značně mobilizační. Kombinuje prvky regionálních kampaní. Podle mě si to Jiří Čunek silně vyhodnotil, že buď lidé stojí na jeho straně nebo k němu mají velké výhrady, ale tříští se u zbývajících stran. Je to trošku taktika Andreje Babiše. Poukazuje na to, že ostatní po něm nesmlouvavě jdou. Může mu to velmi pomoct a získat silný mandát, anebo to naopak část voličů odradí s tím, že to je příliš bojovné a excentrické a budou se ohlížet po konkurenci. Jiří Čunek je matador, politický lišák a podle mě to má velmi dobře spočítané a vidí, že pokud chce uspět, musí dát voličům důvody, aby se zvedli a šli k volbám. Proto to celé tolik postavil na své tváři.

Zbytek strany lidové, to je tradiční klidná síla se vším všudy. Ve většině krajů jsou zapojení do těch mnohadresových kandidátek. Lidovci to trochu podcenili a paradoxně to vůbec neodpovídá tomu, co říká centrála. Když někde slyšíte předsedu Mariana Jurečku, velmi konkrétně vyjmenovává, proč jít k volbám, čím jsou lidovci jiní, lepší, proti čemu jdou, ale když se podíváte na jejich podklady, jde o hodně obecná provolání. Je to taková klidná sluníčková prezentace, jako by o nic nešlo. Na rozdíl od Jiřího Čunka ve Zlínském kraji nedávají voličům jasné argumenty, proč mají jít k volbám. Zdá se, že lidovci spoléhají, že jejich voliči přijdou, což se nemusí vyplatit, protože řada lidí může z obav před koronavirem zůstat doma. Chybí tam mobilizační apel, ač předseda Jurečka je témata schopen zvednout.

TOP 09

Něco podobného jako lidovci, protože TOP 09 šla také cestou koalic. Tady je úvaha jiná, bojují o to, aby zbrzdili pokles a dostali se do krajských zastupitelstev. Lépe jim vychází, když budou kandidovat v rámci širších koalic. Jsou ale ve složitější situaci, protože nemají příliš disciplinované voliče, kteří by byli odhodlaní jít volit. Silnější v tom jsou ve sněmovních volbách. Tady to bude postavené hodně na osobních příbězích a síle jednotlivých kandidátů. Úspěchy se budou lišit kraj od kraje podle síly týmu a osobností, které kandidují.

Starostové a regionální uskupení

Máme tu příběh Libereckého kraje a hejtmana Půty, který je silný sám o sobě a pak tu jsou i mutace STAN a Pirátů v Olomouckém kraji, případně Starostů a dalších uskupení. Tady to hodně bude postavené na osobních příbězích, místních kandidátů, než celostátních tváří. Pravdou je, že Starostové mají výhodu, že je volí lidé napříč politickým spektrem, ti, co v jiných typech voleb preferují někoho jiného. Je to o osobnostech. Mají výhodu s dostatkem osobní a místních témat. Pro STAN budou volby o dvou zprávách. První, zda se jim podaří zmobilizovat voliče a přivést je k volebním urnám a posílit, to je důležité pro možnou účast v celostátní volební koalici. Za druhé to bude o tom, koho voliči podpoří víc. Zda kooperaci STANu a Pirátů v Olomouckém kraji, anebo ta středové a konzervativnější aliance, třeba s TOP 09 či lidovci a místními uskupeními. Jde o takové “testy na lidech”, jak to bude sedět a kam se ubírat před sněmovními volbami.

Trikolóra

Půjde o jejich první test. Ukazuje se, že pro jakýkoli subjekt (bez ohledu na ideové zaměření) je hodně náročné začínat v regionálních volbách. Musíte mít lidi s příběhem, což je složité. Tyto lidi buď seženete jako odpadlíky z jiných stran, anebo jde o ty, kteří jsou výrazní z jiných oborů, ale k politice mají spíš daleko a všechno se teprve učí a náběh je pomalejší. Tady to bude hlavně o Václavu Klausovi mladším, který podobně jako Tomio Okamura kampaň vede hodně sám a v terénu a rovněž to bude vzkaz o míře naštvanosti voličů vůči Andreji Babišovi a politické scéně. Trikolóra jde hodně cestou “nejsem ani Babiš, ani antibabiš a pokud to vidíte stejně, pojďte k nám”. Úspěch Trikolóry bude dost závist na schopnosti mobilizovat voliče, podobně jako u Pirátů nebo SPD, ale i hnutí ANO. Půjde o boj přesvědčit voliče, aby se voleb zúčastnili, přestože nekandidují ty nejviditelnější tváře a lídři. Nesmírně též bude záležet na celkové volební účasti. Soukromě to srovnávám s evropskými volbami v minulosti, že když byla nižší volební účast, uspěli Svobodní a měli europoslance. Nebo ještě dříve Vladimír Železný. Tady to může být podobné a nižší celková účast může Trikolóře pomoci.

