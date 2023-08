Film nenáviděný americkým mainstreamem se stal hitem. Zakrátko už vydělal miliardy

reklama

Film, který se stal doslova hitem a o němž ParlamentníListy.cz již informovaly, vypráví příběh Tima Ballarda, amerického aktivisty v boji proti obchodování s lidmi, který založil operaci Underground Railroad. Ballard sloužil 12 let na ministerstvu vnitřní bezpečnosti USA, ale rozhodl se odejít poté, co mu bylo řečeno, aby odstoupil, když se snažil osvobodit děti z rukou obchodníků s lidmi v Jižní Americe.

Po odchodu z ministerstva vnitřní bezpečnosti zůstal Ballard v Kolumbii, aby se zúčastnil nebezpečné mise na záchranu skupiny dětí, které byly v zajetí obchodníků s dětmi, uvádí server OANN.

Film cílí především na věřící a konzervativní publikum. Podpořil jej například bývalý americký prezident Donald Trump, který v červenci uspořádal bezplatné promítání ve svém soukromém golfovém klubu v New Jersey. Promítání se zúčastnil Ballard, herec, který ho ztvárnil, Jim Caviezel, a producent filmu Eduardo Verástegui. Podpory se filmu dostalo také od herce Mela Gibsona.

Snímek pojednává o tom, jak se děti z Latinské Ameriky stávají oběťmi obchodu s lidmi, který častokrát probíhá s cílem prodat je jako sexuální otroky či jsou děti zneužívány pro účely natáčení dětského porna. A v samém závěru je řečeno, že v současnosti je zotročeno více lidí než kdykoli předtím v historii, a to včetně doby, kdy bylo otrokářství považováno za legální.

Producent filmu Eduardo Verástegui pro server The Epoch Times potvrdil, že jde v Mexiku a ve Spojených státech o problém ohromných rozměrů. „USA jsou největším konzumentem dětského sexu na světě a Mexiko je největším poskytovatelem dětského sexu na světě,“ podotkl.



Zmínil, že děti, o jejichž záchraně film je, bývají zneužívány nejen pro sexuální účely. „Tyhle děti jsou znásilňovány desetkrát, patnáctkrát za den, deset let nebo spoustu let, a potom některé z nich zabijí, otevřou je a prodají jejich orgány,“ popsal s tím, že toto zjištění ho přivedlo k tomu, že se rozhodl na problematiku poukázat filmem.



Varuje, že jde o problém, který se nedá přehlížet. „Hodně lidí, miliony lidí si myslí, že je to daleko od nich, že tady se to neděje. Děje se to, u sousedů, za vaším domem, je to všude, všude,“ pronesl producent o rozšířenosti dětského porna a o obchodu s dětmi v Americe.

Film zaznamenal obrovský úspěch, přestože zatím nebyl uveden v mezinárodním měřítku, ale pouze ve Spojených státech a v Kanadě. S celkovým rozpočtem 14,5 milionu dolarů a velmi omezeným marketingem fpřekvapivě překonal očekávání a od soboty podle webu BoxOfficeMojo, jenž sleduje tržby filmů v kinech, vydělal 158.640.670 dolarů, což je více než desetinásobek jeho rozpočtu.

Film, který se v současné době pyšní 99% diváckým hodnocením na serveru Rotten Tomatoes, nemá téměř žádný marketing, studio použilo metodu pay it forward, protože věří v silné poselství, které film přináší, a snaží se, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Cílem je, aby diváci po celé zemi zaplatili za další vstupenky na webových stránkách studia a ostatní, kteří si nemohou dovolit koupit lístek, aby si je mohli vyzvednout a film zhlédnout také. Od soboty je tak na webových stránkách pro veřejnost k dispozici 14.526.355 vstupenek.

Také nadace Slave 2 Nothing, kterou založila majitelka společnosti In-N-Out Lynsi Snyderová a která rovněž bojuje proti obchodování s lidmi a pomáhá osobám závislým na návykových látkách, se rozhodla film podpořit a během srpna uspořádá šest bezplatných projekcí filmu v různých kinech v Kalifornii, Texasu a Nevadě.

Přestože byl film napadán a označován za konspirační teorii, jde podle producenta filmu o vážný problém, který by měly USA řešit. Některá tamní média se podle televize Fox News film snaží onálepkovat coby „dezinformační“, a i když ve snímku není ani jediná taková zmínka, snaží se jej degradovat napojením na konspirační teorii „QAnon“.

I přesto ale film zaznamenal obrovský úspěch, a to nejen pro velký zájem diváků, ale i díky kvalitnímu hereckému ztvárnění hlavní postavy jako zapáleného katolíka, kterým i sám herec James Caviezel je; ve filmu se ujal role agenta Tima Ballarda. Na otázku, co ho vedlo k tomu, aby na tomto filmu spolupracoval, jednoznačně odpověděl: „Boží děti nejsou na prodej“.

