Filozofie údržbářů. Jak na nás plivete... Čunek chtěl prosadit změny ve zdravotnictví, na kraji to bylo velmi dramatické. A my byli u toho

Plán změny řízení čtyř krajských nemocnic, který měl přinést alespoň podle vedení Zlínského kraje samá pozitiva, je odložen. Po dohadování, které trvalo několik měsíců, a po několikahodinových seminářích se nepodařilo Jiřímu Čunkovi zastupitele přesvědčit. Na návrh senátora a krajského zastupitele Iva Valenty se nakonec o dlouho očekávaném bodu jednání vůbec nehlasovalo. Odloženo! Tohle rozhodnutí podpořilo 24 zastupitelů. „Teprve teď se všem rozjasňuje, že materiál je nekoncepční, špatný, a nebyl projednán. To je signál, že nebude projednáván ani příště,“ předpokládá Valenta.

„Koncepci je nutné nachystat pořádně,“ dodal. A fúze? To už vůbec ne. „Není možné řešit situaci fúzí, protože pak už přehled nebude žádný. Možná jedno pozitivum bych si z toho vzal, že se bude pokračovat v koncepci jednotných nákupů, jednotných výběrových řízení na energie atd. To si myslím, že je dobře. Zaznělo to na konferenci ve čtvrtek, kterou lékaři pořádali. Byla tam přednáška jednoho z ředitelů nemocnic, myslím, že byl z jižních Čech, vede osm nemocnic. A on sám řekl, že má dvoučlenné představenstvo holdingu, vše si řeší nemocnice samy. Oni se jen dívají na makroekonomiku a upozorňují dotyčné ředitele. Tento model by se mi líbil a měl by tu být také,“ vysvětlil.

Pustějovský: Nedalo se o tom hlasovat. Vyříkáme si to za zavřenými dveřmi

Proti Čunkovi se postavilo i hnutí ANO, které má v koalici. „Dnes ráno jsme navrhli stažení bodu z programu, protože nebyl koaličně řádně projednán a dohodnut v celém rozsahu. Diskuse nám chyběla, proto jsme považovali za fér, než se k tomu vyjadřovat v rámci diskuse a schvalování bodu, vyvolat koaliční jednání a tam si to vyříkat za zavřenými dveřmi,“ uvedl zastupitel a známý manažer Pavel Pustějovský pro ParlamentníListy.cz A na jak dlouho bude téma u ledu, podle něj? „To nebude na dlouho. Přes prázdniny se určitě jednání uskuteční, myslím si, že nemáme v globálu zásadní připomínky ke koncepci ve smyslu, že je všechno špatně. Ona má určitě prvky, které jsou v pořádku, ale jsou tam prvky, které bychom chtěli korigovat,“ dodal. A protože chce být fér, nejdřív hodlá připomínky sdělit koalici, konkrétní být nechtěl. Jednoznačně jen ke strategii konstatoval: „Tak jak byla předložena, není hlasovatelná.“

Podle senátora a zlínského hejtmana Čunka se zastupitelé jen bojí komunálních voleb, a po nich bude zase dobře. Z toho, že mu zastupitelé návrh neodkývali, těžkou hlavu nemá. „Samozřejmě jsem to tušil, ale je všeobecně známo, že téměř každý zastupitel je pacient a příliš podléhají tlakům, které do zastupitelstva nepatří. Mohu ubezpečit občany kraje, že se nic vážného nestalo. Pokračujeme dál v tom, abychom všechny nemocnice vyléčili z dluhů,“ uvedl před novináři. Připomenul, že ve zdravotnictví existoval víc než miliardový dluh, kterého se dopustilo podle něj předchozí vedení kraje. Ale díky novým opatřením ho stáhli níž než na polovinu. „Nepolevíme. Znám zastupitele, oni všichni říkají: Já s tím souhlasím, je dobře, že to tak děláš, ale až po komunálních volbách. Jde o komunální volby. Je to jenom politika. Tím pádem mě to tolik netrápí. Fúzi chceme udělat až od roku 2020. Do té doby potřebujeme udělat spoustu věcí a změn, které se týkají společných systémů,“ zhodnotil senátor.

Jestli někdo nemá dost informací…

A jaký je jeho odhad termínu dalšího hlasování? „To není důležité. Změna má začít až za rok a půl. Všechnu přípravu věcí, které jsou nejsložitější, samozřejmě můžeme provádět.“ S argumentací ve stylu – nebylo projednáno – nesouhlasí. „Věnovali jsme tomu osmihodinový seminář. Jednoznačně, ti zastupitelé... budu přísný... kdo není hloupý má tolik informací...“ poznamenal. „Forma, jestli je to holding, personální holding nebo fúze, to je důležité pro zjednodušení procesu a větší sílu. Čtyři malí psi nejsou tak nebezpeční jako jeden velký. To všechno můžeme udělat později.“

Fotogalerie: - Na zastupitelstvu Zlínského kraje

Neshody v koalici zaznamenal hejtmana už minulý týden. „Někteří kolegové chtěli, abychom bod vyřadili a potichu zmizeli. Ale já nikdy potichu nemizím!“ vzkázal rázně přes média.

Psali jsme: Mimořádně závažné, hlásí Ovčáček k soudnímu sporu o zdraví Miloše Zemana Jsme jen krmelcem cizího kapitálu! Doktor Skála na akci ve Sněmovně bez příkras zhodnotil naši situaci. A jediná cesta ven je... Ministerstvo zdravotnictví: Dohodovací řízení skončilo historickým úspěchem, všechny segmenty se dohodly Senátor Valenta: Buď jde o skandální diskriminaci, nebo jsou pacienti ze Zlínského kraje neuvěřitelně zdraví

Novou strategii nepodpořil ani zdravotní výbor. A i když už někteří zastupitelé evidentně nechtěli o zdravotnictví ani slyšet, téma se přesto objevovalo průběžně hned v několika bodech zasedání zastupitelstva a hodiny se o něm v podstatě hovořilo. Například při projednávání dvou petic. Ty se totiž týkaly opět zdravotnictví. „Že si někdo vymyslí v jedné petici... a nabádají mě, abych nerušil nemocnici... Vzhledem k tomu, že je to poplašná zpráva a je tam podepsaný někdo, kdo tu petici organizoval, trestní odpovědnost je celkem dobře dohledatelná. Ti, kteří ji podepsali, zcela jistě ví, proč a kdo jim to dal. Já to beru jako čisté zneužití lidí, kteří třeba nevědí všechno. Šíření poplašné zprávy je trestným činem,“ uvedl Čunek a vysvětloval, jak je to s hospodařením kroměřížské nemocnice.

„Nejsu mladý, ani blbý!“

V debatě pak vystoupil exhejtman Stanislav Mišák z ČSSD, který zmínil, že se k celé věci raději vyjádří písemně, protože tolik prostoru k vyjádření na zastupitelstvu jako hejtman nemá. „Jen slyšíme, jak jsme všechno zdrbali a vy jste to zachránili. Já to dám písemně, zastupitelům, nejraději bych to dal i občanům, ať mají jasno,“ reagoval Mišák. Pak zazněly další a další argumenty obou stran. „Mně jen vadí, jak na nás plivete a teď se stavíte, jako byste byli ti, kteří to zachránili. Kdybyste se na to vykašlali a uznali, že jsme vám to předali v tom nejlepším možném stavu a převzali to, tak jako se předává grunt, který byl zadlužen, a ti co přijdou, ho mají za úkol předat v lepším stavu, tak bych to nechal být. Protože nám to pořád otloukáte o hlavu, jak to bylo špatně... Dám vám to písemně,“ uvedl Mišák.

Odborníci pak dále vysvětlovali, jak je to s hospodařením kroměřížské nemocnice. Na tom se ale obě strany prostě neshodly. Dohadování pak nabralo na obrátkách. „Nejsu ani mladý, ani blbý. Pořád nás špiníte,“ rozčiloval se dál bývalý hejtman. A Čunek už zvýšil hlas: „Od roku 2007 začal pád nemocnic a vytvořili jste dluh miliardu a něco, říkáte, že to jinak nešlo, já říkám, že to šlo. Máme jinou vyjednávací pozici, ale to se člověk musí snažit. Kdyby to bylo tak geniální, tak jsme neměnili vedení.“

Do debaty vstoupil i zastupitel KSČM Jaroslav Kučera. „Nezlobte se, ale poslouchám diskusi velmi pečlivě. Mi to připadá, jako když si pozvu domů zedníka a on řekne – proboha, kdo vám tu zeď dělal? To byl takový nichtsmacher, ten to tak zmršil! A já to mám opravovat? To je filozofie údržbářů. Filozofie politiků by měla být úplně jiná,“ reagoval a vysvětloval, jak je to z jeho pohledu, protože dřív byla v čele kraje koalice ČSSD, KSČM a SPO. „Za minulé volební období byly všechny nemocnice v černých číslech. Mám k tomu jasné doklady,“ dodal.

Čunek dále vysvětloval, že to tak není, a navíc upozornil, že pokud má někdo něco proti současnému vedení nemocnic, ať to řekne hned a veřejně, nebo ať management nechá v klidu pracovat.

Senátor Valenta na zastupitelstvu také zmínil: „Vy říkáte, ano, máte tam odborníky, já si pana Maráčka vážím, znám ho z Hradiště. Vy jste nám ale připravili manažerské shrnutí, nedali jste nám koncepci. A to je hlavní problém. Nebylo to popsané. Co jsem slyšel na čtvrteční konferenci v hotelu Moskva, tam vše popisovali daleko konkrétněji, než jsme četli ve zprávě. Pak se nedivte, že kritika zaznívá a nevěříme tomu, co se kolem managementu děje.“ A vyzval, ať se vyjádří lidi z managementu. Čunek ujistil, že grilovat manžery je potřeba z pohledu čísel, ale neměli by se míchat do politiky.

Po řadě dalších vstupů se pak dostalo téma i do posledního bodu jednání. Na závěr zastupitelstva zastupitel Josef Bazala z KDU-ČSL uvedl: „Chtěl bych, aby se koalice shodla, ne abychom tu hráli takové divadlo. Vyzývám k tomu všechny politické strany, které jsou v současné koalici.“

K problematice se zastupitelé vyjadřovali i na Facebooku.

„I přesto, že bod jednání o fúzi byl stažen, tak celé zastupitelstvo je jen o zdravotnictví. Resp. o jeho minulosti. Hejtman reaguje úplně na všechno. Jednací řád mu dává neomezené slovo a miluje monology. Těžký život krajských zastupitelů na východní Moravě. Ale mám plán!“ uvedl předseda Svobodných Tomáš Pajonk.

O slovo se přihlásil také Michal Dvouletý ze Strany soukromníků. „Fúze nemocnic ve Zlínském kraji by znamenala jediné. Přibližně čtvrt miliardy korun kumulovaného zisku Uherskohradišťské nemocnice a. s. by hejtmanství použilo na zalepení historických dluhů Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Ta totiž postoupila své budoucí pohledávky za VZP ČR a táhne tak před sebou stamilionové dluhy, které budou muset prostě jednoho dne splatit. Proto jsem rád, že jsme na zasedání krajského zastupitelstva schválili návrh senátora Iva Valenty, abychom zcela vyřadili z programu pondělního zastupitelstva navrženou koncepci nemocnic, která je nejen nekvalitní, nelogická, ale také by k této fúzi otevřela dveře dokořán. Fúze se tak zatím nekoná a budu jejímu schválení bránit i do budoucna. Nejdříve je totiž třeba stabilizovat krajskou nemocnici a nikoliv takto „tunelovat“ ekonomicky zdravé okresní nemocnice. A mít vždy na prvním místě pacienta,“ napsal Dvouletý.





autor: Daniela Černá