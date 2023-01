Fischerova ostuda! Babiš si smlsnul, pak i kavárna. Nezachránil to

reklama

Citelně podle něj chyběl hlas člověka s přímou politickou zkušeností, který by Babišovi oponoval. „Tato diskuse Andreji Babišovi výrazně pomohla v jeho tažení na Hrad. Ti, kdo prosadili dělení kandidátů v diskusích podle preferencí, si mohou blahopřát – umožnili Babišovi v nejdůležitější diskusi prezidentské volby lehce převálcovat oba solidní, ale politicky naprosto nezkušené kandidáty,“ doplnil senátor.

Pochvalu z provládních řad si Babiš za nedlouho vyvěsil i na zdi svého facebooku a Fischerovu za jeho konstruktivní kritiku děkoval: „Děkuji, pane senátore, vážím si toho. Tím víc, že jsme soupeři,“ vzkázal Andrej Babiš.

Fischera očividně Babišova snaha představit jeho vyjádření jako určitou podporu rozpálila doběla. Situaci se nyní snaží uvést na pravou míru: „Hezká snaha, pane poslanče, ale vedle. My dva jsme soupeři už několik let, co jsem proti Vašim skandálním aktivitám vystupoval v Parlamentu. Děsím se představy, že byste se stal prezidentem. Proto proti Vám kandiduji. Ve druhém kole, pokud nepostoupím, proti Vám podpořím kohokoli,“ uvedl Fischer ve své reakci na Babišovo poděkování.

Hezká snaha, pane poslanče, ale vedle. My dva jsme soupeři už několik let, co jsem proti Vašim skandálním aktivitám vystupoval v Parlamentu. Děsím se představy, že byste se stal prezidentem. Proto proti Vám kandiduji. Ve druhém kole, pokud nepostoupím, proti Vám podpořím kohokoli. https://t.co/FlDmLwVmSu — Pavel Fischer (@PavelFischer) January 12, 2023

Pár hodin do odstartování prezidentských voleb jde ze strany Fischera o nešťastný krok, znějí některé z reakcí v internetovém prostoru.

Podle bloggera Jiřího Hrebenára si Fischer tímto poměrně lichotivým komentářem na Babišovu adresu odradí část svých příznivců. „A tak nějak to vypadá, když prezidentský kandidát Fischer dělá kvůli zhrzenosti velké chyby, na které nejspíš také dojede tím, že odradí část svých fanoušků,“ píše ve svém tweetu.

„Slizké kopnutí“ do Petra Pavla a Danuše Nerudové komentuje v této souvislosti počínání Pavla Fischera také sázkař Michal Sirový. „Fischerovo kopnutí do generála a Danuše Nerudové neublíží generálovi, neublíží Nerudové, nepomůže Babišovi. Je to jen slizký kopnutí od kandidáta, který prohrává. A hlavně: To kopnutí se neopírá o realitu, generál i Danuše Nerudová byli včera dobří!“ sdílí svůj názor Sirový.

V podobném duchu znějí výhrady k výroku Fischera i od ekonoma a komunálního politika TOP 09 Igora Adamoviče, předsedy MO TOP 09 Karlovy Vary. „Já si pana Pavla Fischera vážím, a kdyby nekandidoval Andrej Babiš, měl by můj hlas. Ale jak může senátor a diplomat nechápat, že tímto tweetem už rozbité mléko do hrnečku nevrátí?“ pozastavoval se.

Co říct a neurazit? Trapností se mi kroutí palce, je znechucen filmový režisér Jan Hřebejk na Fischerovými útoky proti vládním kandidátům. Fischer se dle jeho mínění pokouší ještě na poslední chvíli poškodit demokratické kandidáty. „Jemu to nepomůže, Babiš to pochopitelně cituje. Co tím PF sleduje, ví pravděpodobně jen on sám,“ poznamenal.

Nelichotivému soudu neušel Fischer ani ze strany komentátora Petrose Michopulose. „Tak tady máme další zajímavý přestup těsně před začátkem turnaje. Jsem rád, že moje pochybnosti o páteři Pavla Fischera byly na místě. Jájínek, který půjde po svém křesle v Senátu i přes mrtvoly a o republiku mu opravdu nejde,“ nebral si s kandidátem na prezidenta servítky.

Kritikou Fischera nešetřili ani diskutéři pod jeho příspěvkem, kde svou pochvalu výkonu Babiše v prezidentské debatě vysvětluje. Lidé v jeho případě hovoří i o selhání, amatérismu a absenci charakteru, který vyžaduje funkce nejvyššího státního zástupce.

„Volal jste, v původním vyjádření, po politikovi se zkušenostmi, který se postaví Babišovi. A selhal jste při psaní postu jako malý kluk, když jste úplně očividně Babišovi nahrál. Ten ji prezentuje jako podporu. Vaši reakci už jeho fans nevidí. Amatérská práce, jen co je pravda,“ vyjádřil svůj názor jeden z diskutujících.

A další se připojili: „Vaše původní vyjádření je pro mě velkým zklamáním. Bohužel jste nedokázal přemoci vlastní ego. Snad vám to někdy dojde,“ povzdechl si Miroslav Macík.

„Jako diplomat jste selhal, pane Fischere. Neuhlídal jste své ego a slizskou náturu. Pozdě, ale přece jste ukázal, kam vede touha po moci a zhrzená ješitnost. Rozdělení debat na dvě kategorie kandidátů je hnus, ale Váš přešlap je nakonec důkazem, že do první ligy opravdu nepatříte,“ uvedl následně přispěvatel do diskuse Karel Vála.

