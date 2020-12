Flegrova pekelná předpověď pro nový rok: Zemře až 1 % Čechů

Anketa Co byste popřáli Janu Hrušínskému do nového roku? Pevné nervy, až bude pracovat rukama 93% Hodně zdraví a štěstí 3% Podporu na provoz divadla 0% Výhru ve sportce 3% Ať se stane ministrem kultury místo Zaorálka 1% hlasovalo: 10104 lidí

„Z počtu lidí, kteří umírali navíc oproti minulým rokům, je však zřejmé, že to bylo nejméně 17 tisíc mrtvých, přičemž tento účet zatím není konečný – lidé nakažení v říjnu ještě stále umírají, i když díky novému účetnickému triku se mezi oběti covidu oficiálně nezapočítávají (nejsou již podle PCR covid pozitivní),“ dodal.

Varoval i před tím, že nastupující vlna bude horší. „I kdyby nezkolabovalo zdravotnictví, vyžádá si alespoň o třetinu více obětí, tedy dalších 30 tisíc. Pravděpodobnost, že dojde ke kolapsu zdravotnictví, přitom odhaduji na 80 %. V takovém případě se počet obětí zimní vlny klidně ještě zdvojnásobí. Lidé však budou samozřejmě umírat i po odeznění zimní vlny, a to i když se nám podaří nějakým zázrakem proočkovat ohrožené skupiny v domovech seniorů.

Ochrana seniorů mimo tyto domovy a osob z jinak ohrožených skupin – kardiaci, obézní, cukrovkáři, osoby s plicním onemocněním, poruchami imunity, s rakovinou a podobně – je při zvolené očkovací strategii ‚proč budovat očkovací zázemí, stejně máme málo vakcín, proč se snažit obstarat více vakcín, stejně je nedokážeme aplikovat a navíc ušetříme‘ – je spíše z říše snů. Konečný účet se tedy do léta může vyšplhat ke 100 tisícům mrtvých,“ uvedl Flegr.

„V důsledku chyb či, jak je čím dál více zřejmé, cynického (a chybného) kalkulu některých členů vlády (nebudeme dělat nepopulární opatření, a ještě se zbavíme ekonomicky neproduktivních osob a nemocných, ušetříme), tedy do léta zemře možná až každý stý obyvatel Česka. Je velmi pravděpodobné, že budeme i po této stránce v celosvětovém měřítku – ‚best in covid‘, a to navzdory tomu, že jsme se díky kvalitám zdravotnictví a naddimenzovanosti kapacit nemocnic měli ocitnout na přesně opačném konci žebříčku. Devadesát procent mrtvých budou mít na svědomí vláda a orgány (a konkrétní osoby) spadající pod ministerstvo zdravotnictví," podotkl Flegr.

Obává se také toho, že ekonomické dopady lednového a únorového (částečně spontánního) lockdownou budou hrozivé. Ještě horší však dle jeho názoru nejspíš budou dlouhodobé dopady zhoršeného zdravotního stavu velké části české populace. „Trvalé zdravotní následky se projeví v nějaké míře možná až u třetiny osob, které covid prodělaly a prodělají, a to i u řady z těch, co ho prodělají bezpříznakově. Na desítky let se v důsledku toho zvýší nemocnost české populace a sníží se i průměrná doba dožití (přinejmenším v porovnání se zbytkem světa, kde bude díky pokroku vědy a medicíny doba dožití stoupat). Zároveň budou výdaje na zdravotnictví po mnoho let nemilosrdně škrtit náš zadlužený rozpočet,“ sdělil Flegr.

„Světlo na konci tunelu? Evropská unie nás nakonec ve vlastním zájmu donutí (nejspíš prostřednictvím účelově vázaných dotací) změnit náš laxní a alibistický přístup k vakcinaci a politikou cukru a biče nás dokope ke kolektivní imunitě. Podle mne to bude do konce roku 2021. Ve většině okolních zemí zvládnutí epidemie a zejména změny, které epidemie ve společnosti přinese, obrovským způsobem nakopnou ekonomiku a vyvolají masivní ekonomický růst (v Evropě asi ne hned v roce 2021). Ve státech jihovýchodní Asie, které díky strategii ‚šíření viru zastavíme a své ohrožené ochráníme, ať to stojí, co to stojí', epidemii zvládly s přehledem, nastoupí růst ještě rychleji. To zprostředkovaně pomůže i našemu hospodářství,“ poznamenal.