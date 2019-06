Foldyna připustil odchod z ČSSD. Ale teď ještě ne, sdělil PL

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna připouští, že by mohl odejít ze strany, a to po mnoha letech v ní strávené. Zatím ale je podle něj v ČSSD dost lidí, kteří chtějí změnu a obrací se na něj, takže zůstává.

Spekulace o Foldynově odchodu se začaly včera objevovat na sociálních sítích. Server Blesk.cz si všiml komentářů na sociálních sítích, které o Foldynově konci v ČSSD spekulují a píší o tom, že by sociálnědemokratický poslanec mohl zamířit do uskupení Václava Klause mladšího Trikolóra.

Sám Foldyna odmítl slova Petra Bittnera ze serveru DeníkReferendum.cz. „Jaroslav Foldyna odchází z ČSSD a stává se tak navždy symptomem slabosti strany, která ho nedokázala vyhodit," zmínil Bittner na svém profilu.

Fotogalerie: - Trikolora

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 5% 3 až 5 procent 6% 5 až 7 procent 4% 7 až 10 procent 15% Nad 10 procent 70% hlasovalo: 150 lidí

„Deník Referendum... Až budu odcházet, tak to určitě nebude tento deník, kterému to budu říkat. Může být, ještě pořád je i v ČSSD dost lidí, kteří chtějí změnu a obrací se na mě. Ovšem pokud to nepůjde, budu hledat cestu. Ovšem nebudu to říkat tomuto Deníku,“ poznamenal Foldyna.

Sociální demokracie je na kolenou, její konec je neodvratný a otázkou pouze je, kdy ten konec přijde. Toto řekl ParlamentnímListům.cz po vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Jeho strana se do europarlamentu ani nedostala. Získala pouze 3,95 procenta hlasů, nevolilo ji ani 100 tisíc lidí.

„K výsledku voleb pro sociální demokracii jsem byl skeptický a očekával jsem to. Nepřekvapilo mě to. Čekal jsem rozmezí mezi čtyřmi a pěti procenty, takže hluboce překvapen nejsem. Sklidili jsme výsledky za to, že jsme se vysmáli vlastním voličům. Přestali jsme vnímat, že třeba voliči SPD byli původně sociálnědemokratičtí voliči a že jsme je zavrhli, označili je za všechno možné. Tudy cesta vzhůru nevede,“ poznamenal Foldyna.

