Foldyna rozvášnil dav. Podvod! Krádež! Slíbil, že Češi do války nepůjdou

Na demonstraci Česko proti bídě organizované Jindřichem Rajchlem (PRO – Právo, Respekt, Odbornost) se objevil také poslanec SPD Jaroslav Foldyna. A ten z pódia křičel tak nahlas a tak důrazně, že připomínal hřmící dělo. Dělo, které vládě Petra Fialy (ODS) vmetlo hodně věcí. „Přátelé, slyšeli jste před volbami, že by vláda říkala, že okrade důchodce?“ křičel z plných plic. „Ne,“ ozvalo se hromově. „A přesto to dělají,“ hřímal Foldyna.

„Především mi dovolte, abych vám poděkoval, že jste sem přišli, protože po třiceti letech není snadné přijít na demonstraci. Tato vláda investuje miliony korun do neziskových organizací, které vás špehují a udávají, a my se tak dostáváme tam, odkud jsme odešli. … My se dostáváme do doby, kdy je lež označována za pravdu a pravda za zločin. A to nechceme,“ řval z plných plic Foldyna.

„Přátelé, slyšeli jste před volbami, že by vláda říkala, že okrade důchodce?“

„Ne,“ ozvalo se hromově. „A přesto to dělají,“ křičel Foldyna. „Slibovali vám, že zavedou cenzuru? Ne? A přesto to dělají,“ pokračoval Foldyna. „Nikdo neslyšel, že nám budou zvyšovat daně, že vymačkají z národa, co mohou. To byli ticho, ale teď to dělají,“ pálil dál a dál ostré slovní náboje.

Zmínil také válku na Ukrajině.

„Dámy a pánové, my přece nejsme v žádné válce. A přece nás do ní tahají. Ale my jim nedáme ani jednoho syna České republiky. To je válka, ve které si USA mnou ruce, že ta Evropa na to skočila. A už na to přišel i Emmanuel Macron. Vy už to víte. Ale je potřeba, aby to slyšela i tahle vláda,“ volal dál Foldyna.

Zmínil i korespondenční hlasování.

„Oni připravují novelu volebního zákona a chtějí korespondenční volby. A to je podvod. To je podvod všude na světě a my ho nechceme,“ řval Foldyna z plných plic.

Poté se obrátil na předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu, aby se s kolegy připojil k příští demonstraci a napomohl tomu, „aby vláda této pětikoalice zmizela z této země“, žádal Foldyna.

A to byla pro dnešek jeho poslední slova pronesená na demonstraci.

