Foltýnově přítelkyni se nelíbí, že Rusové kašlou na nepřátelství s Českem

22.04.2026 21:21 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Česko si na ruském seznamu takzvaně nepřátelských vlád nově polepšilo až na desáté dělené místo. List Vzgljad změnu spojuje i s návratem Andreje Babiše do čela vlády. Ostře reagovala poslankyně Pirátů Katia Demetrashvili, podle níž je pochvala z Moskvy varováním a špatnou vizitkou kabinetu.

Popisek: Katerina Demetrashvili

Rusko aktualizovalo svůj seznam takzvaně nepřátelských vlád a Česká republika si v něm podle tamních médií výrazně polepšila.

Zatímco ještě loni na podzim figurovalo Česko mezi nejvýše hodnocenými zeměmi, nyní se propadlo až na desáté dělené místo. O změně informoval ruský list Vzgljad, který je napojený na kremelské prostředí a pravidelně podobné žebříčky zveřejňuje.

Na zveřejněný žebříček reagovala také poslankyně Pirátské strany Katerina Demetrashvili, která výsledek označila za vážné varování a tvrdou vizitku nové vlády. „Vláda Andreje Babiše sklízí pochvalu z Moskvy. To je pro nás všechny jasné varování. Pozitivnější názor agresora, který napadá suverénní státy a vraždí a unáší děti, je ta nejhorší možná vizitka,“ uvedla.

Demetrashvili je v poslední době zmiňována také kvůli vztahu s bývalým šéfem Vojenské policie Otakarem Foltýnem, který nyní působí ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Podle médií mají tvořit pár, přičemž věkově je dělí zhruba dvě dekády.

 

Podle dubnového vydání seznamu získala Česká republika 35 bodů ze sta a ocitla se na dělené desáté příčce společně s Austrálií, Řeckem, Dánskem, Novým Zélandem, Lucemburskem, Norskem, Severní Makedonií a Chorvatskem. Ještě v březnu přitom Praha držela osmou pozici a při prvním zveřejnění žebříčku loni v listopadu byla dokonce čtvrtá.

Na prvním místě se nyní umístilo Lotyšsko s 90 body. Druhou příčku obsadily Litva, Estonsko a Finsko s 85 body. Následují Německo a Francie, dále Belgie, Nizozemsko a Spojené státy. V další skupině jsou pak Velká Británie, Španělsko, Polsko a Portugalsko.

Ruský server tvrdí, že vysoké umístění pobaltských států souvisí s tím, že přes jejich území létají ukrajinské drony útočící na ruské cíle. U dalších západních zemí zmiňuje pokračující vojenskou pomoc Ukrajině, financování zbrojních dodávek či účast na aliančních cvičeních v blízkosti ruských hranic.

V textu zazněla i narážka na českou domácí politiku. Jeden z citovaných ruských komentátorů uvedl, že v Česku zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše, které je podle něj proti pokračování pomoci Ukrajině. Právě změna vlády je v článku dávána do souvislosti s tím, že je Praha nyní Moskvou vnímána méně nepřátelsky než dříve.

Samotný seznam sestavují noviny Vzgljad každý měsíc. Hodnotí například vojensko-politickou aktivitu vůči Rusku, sankční tlak, diplomatické kroky, informační válku či podporu organizací označovaných Moskvou za nepřátelské. Čím méně bodů země získá, tím lépe z pohledu Ruska vychází.

