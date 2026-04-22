Foltýnově přítelkyni se nelíbí, že Rusové kašlou na nepřátelství s Českem

Rusko aktualizovalo svůj seznam takzvaně nepřátelských vlád a Česká republika si v něm podle tamních médií výrazně polepšila.
Zatímco ještě loni na podzim figurovalo Česko mezi nejvýše hodnocenými zeměmi, nyní se propadlo až na desáté dělené místo. O změně informoval ruský list Vzgljad, který je napojený na kremelské prostředí a pravidelně podobné žebříčky zveřejňuje.
Na zveřejněný žebříček reagovala také poslankyně Pirátské strany Katerina Demetrashvili, která výsledek označila za vážné varování a tvrdou vizitku nové vlády. „Vláda Andreje Babiše sklízí pochvalu z Moskvy. To je pro nás všechny jasné varování. Pozitivnější názor agresora, který napadá suverénní státy a vraždí a unáší děti, je ta nejhorší možná vizitka,“ uvedla.
Demetrashvili je v poslední době zmiňována také kvůli vztahu s bývalým šéfem Vojenské policie Otakarem Foltýnem, který nyní působí ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Podle médií mají tvořit pár, přičemž věkově je dělí zhruba dvě dekády.
— Katia Demetrashvili (@kxtyush) April 22, 2026
Podle dubnového vydání seznamu získala Česká republika 35 bodů ze sta a ocitla se na dělené desáté příčce společně s Austrálií, Řeckem, Dánskem, Novým Zélandem, Lucemburskem, Norskem, Severní Makedonií a Chorvatskem. Ještě v březnu přitom Praha držela osmou pozici a při prvním zveřejnění žebříčku loni v listopadu byla dokonce čtvrtá.
Na prvním místě se nyní umístilo Lotyšsko s 90 body. Druhou příčku obsadily Litva, Estonsko a Finsko s 85 body. Následují Německo a Francie, dále Belgie, Nizozemsko a Spojené státy. V další skupině jsou pak Velká Británie, Španělsko, Polsko a Portugalsko.
Ruský server tvrdí, že vysoké umístění pobaltských států souvisí s tím, že přes jejich území létají ukrajinské drony útočící na ruské cíle. U dalších západních zemí zmiňuje pokračující vojenskou pomoc Ukrajině, financování zbrojních dodávek či účast na aliančních cvičeních v blízkosti ruských hranic.
V textu zazněla i narážka na českou domácí politiku. Jeden z citovaných ruských komentátorů uvedl, že v Česku zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše, které je podle něj proti pokračování pomoci Ukrajině. Právě změna vlády je v článku dávána do souvislosti s tím, že je Praha nyní Moskvou vnímána méně nepřátelsky než dříve.
Samotný seznam sestavují noviny Vzgljad každý měsíc. Hodnotí například vojensko-politickou aktivitu vůči Rusku, sankční tlak, diplomatické kroky, informační válku či podporu organizací označovaných Moskvou za nepřátelské. Čím méně bodů země získá, tím lépe z pohledu Ruska vychází.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku