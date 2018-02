Forejt se rozpovídal v bulváru. Prozradil, co nosí Zeman v kapse svého saka

Forejt se ve své funkci setkal se všemi třemi polistopadovými prezidenty – Václavem Havlem, Václavem Klausem i Milošem Zemanem. „Každý z nich byl jiný, jedinečný,“ podotýká Forejt s tím, že všichni tři však byli nesmírně pracovití. „Nikdy se nestalo, že by některý z nich své povinnosti zanedbával,“ dodal.

Bývalý hradní protokolista pak promluvil o tom, v čem je práce prezidenta nejvíce specifická. „V první řadě si musíme uvědomit, že povinnosti prezidenta republiky zasahují do víkendů a státních svátků. Neexistuje tudíž žádná pevně daná pracovní doba, zaměstnanecká karta či pauza na oběd,“ poznamenal Forejt s tím, že pravomoci a úkoly hlavy státu jsou také pevně definovány ústavou.

Když Forejt promluvil o přístupu k technologiím, uvedl, že prezident Havel si ne vždy s počítačem rozuměl. „Pánové Klaus a Zeman počítače aktivně používají a nemají s nimi problém. Pan prezident Zeman jen nepoužívá mobilní telefon,“ dodal Forejt.

Prozradil i něco dalšího na současnou hlavu státu: Zeman ve své kapse saka má klíč od Lumbeho vily, kde bydlí, ačkoliv jej nosit nemusí. „Důstojníci ochrany objekt střeží 24 hodin denně a mohou mu kdykoli otevřít. Ale pro pana prezidenta to je důležité. Jde o ten pocit, že si odemykáte vlastní domov, nikoli audienční síň,“ zmínil Forejt.

A co závěrem Forejt prozradil na Václava Klause? „Pan prezident Klaus velmi rád chodil do hradní kantýny, kde si vybral, stejně jako my, jeho spolupracovníci, z denního menu. V případě státních akcí bylo menu sestavováno vždy tak, abychom hostům servírovali pokrmy české kuchyně. A já jsem vždy chtěl, aby se prezidenti s tímto jídelníčkem dopředu seznámili. Koneckonců to byli oni, kteří při společenských akcích sehrávali roli hostitele,“ poznamenal Forejt.