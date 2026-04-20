Fotbalová špína až na radnici? Kauza kolem primátora Karviné ukazuje, že nejde jen o sport

Vedle větve týkající se ovlivňování zápasů v nižších soutěžích nejvíce vyčnívá kauza Karviné, respektive jejího primátora Jana Wolfa, který měl podle policie manipulovat výsledky důležitých utkání první ligy. Podle informací, které dosud vypluly na povrch, popsali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu způsob, jak tento vrcholný komunální politik ovlivňoval přes hráče i rozhodčí výsledky klíčových utkání ve prospěch Karviné, kde je město Karviná majoritním akcionářem. „Sám Jan Wolf nebo prostřednictvím dalších osob nabídl úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi,“ uvedl při oznámení zahájení řízení s Janem Wolfem předseda Etické komise FAČR Martin Holub.
Wolf však údajně nespoléhal při ovlivňování výsledků jen na rozhodčí. Prospěch svého klubu si měl „posichrovat“ i přes hráče Českých Budějovic, s nimiž Karviná v roce 2024 bojovala o udržení v lize. Samuelu Šigutovi měl podle policejního vyšetřování na benzínce u Kravař nabídnout 100 tisíc korun a také to, že se o něj „postará“. „Na schůzce bylo ze strany Wolfa slíbeno Šigutovi, že pokud jeho tým SK České Budějovice spadne do druhé fotbalové ligy, tak ho koupí do týmu MFK Karviná,“ píše policie v usnesení, které se dostalo na veřejnost. Šigut nakonec do Karviné skutečně přestoupil. Podobně měl Wolf postupovat i v dalších zápasech. Podle zdrojů Etické komise FAČR ovlivnil i barážový zápas Karviné s Vyškovem o udržení v nejvyšší soutěži.
„Od začátku mám v této věci jasno, s obviněními nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí,“ řekl po několika dnech mlčení Jan Wolf, primátor Karviné, s tím, že nejenže neuvažuje o rezignaci na křeslo prvního muže Karviné, ale zatím se nic nemění ani na jeho plánech během podzimních komunálních voleb opět kandidovat.
S nekalými praktikami má FAČR v novodobé historii své zkušenosti. Současná kauza „Wolf“ je však přece jen v něčem jiná. Zaprvé o její prošetření požádala sama FAČR státní orgány, což je bezpochyby pozitivní zpráva. Zadruhé je méně pozitivní to, že v hlavní roli této větve fotbalové aféry figuruje vysoce postavený regionální politik, který mohl spoléhat i na své kontakty z politického prostředí.
Teď bude na vyšetřovacích orgánech i na FAČR, jak se s tímto novým prvkem české fotbalové žumpy vypořádají. Tvrdá ruka by tentokrát rozhodně neměla zůstat v kapsách představitelů českého fotbalu.
