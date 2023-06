Francie: Vymyslí si nebezpečí. A začnou vás sledovat přes telefon. Covid všechno zkazil

reklama

Francouzský senát schválil ustanovení návrhu zákona o justici předložené ministrem spravedlnosti Érikem Dupond-Morettim, které umožňuje dálkovou aktivaci kamer nebo mikrofonů v mobilních telefonech při některých vyšetřováních. Ustanovení, jež zavádí řadu změn v trestním řízení, bylo schváleno ve středu večer navzdory odporu levice.

Tato změna povoluje aktivaci počítačů a jiných přípojných zařízeních bez vědomí dotyčných osob pro účel geolokace při určitých trestních činech a aktivaci mikrofonů a kamer pro pořizování zvukových a obrazových záznamů při terorismu a organizovaném zločinu.

Senát přijal pozměňovací návrh na doporučení senátora Bruna Retailleaua, který omezuje použití geolokace na trestné činy s trestem odnětí svobody na nejméně deset let. Původní znění určovalo použití geolokace na trestné činy s trestem odnětí svobody s pětiletým trestem.

Francouzská historička Muriel Blaive na schválení tohoto ustanovení reagovala na Twitteru. Připomněla dobu pandemie koronaviru, která podle jejího názoru normalizovala sledovací praktiky státu. Aktivace kamer a mikrofonů na dálku je možná při terorismu, Blaive proto nadnáší otázku, jak daleko od terorismu bylo v době covidu například nedodržování lockdownu. „Covid normalizoval sledovací praktiky, které ještě před třemi lety byly nemyslitelné. Nový francouzský zákon legalizuje dálkovou aktivaci kamer a mikrofonů našich telefonů policií ‚pro případ terorismu‘. Jak daleko od terorismu ale mělo nedodržování lockdownu?“

First you create an "emergency", then you give yourself emergency powers with popular approbation, and then you keep and expand these powers while the population remains totally passive, used as it is to these new practices. https://t.co/ASMinUEYM7 — Muriel Blaive, PhD (@MurielBlaivePhD) June 12, 2023

Francouzská vláda podle Blaive vytvořila „výjimečný stav“, udělila si v něm výjimečné pravomoci a tyto pravomoci si dále rozšiřuje, i když výjimečný stav je dávno pryč. „Obyvatelstvo zůstává zcela pasivní, zvyklé na tyto nové praktiky,“ napsala.

Pandemie tak podle Blaive otevřela dveře nové etapě, v níž je možné legálně monitorovat pohyb osob a jejich názory s odůvodněním, že nesouhlas s takovými opatřeními představuje terorismu. „Představte si situaci, kdy by vlády rozhodly o opatření lockdownu v případě klimatické krize. Nyní bude policie moci legálně špehovat náš pohyb a naše názory pod záminkou, že nesouhlas značí novou formu terorismu. To je nesmírně nebezpečné,“ vysvětlila Blaive.

And just imagine that the extreme right gets to power, which will happen soon in many countries. The tools they now have at their disposal can and will be used against their political opponents. This is how the left will has shot itself in the foot for short term political gain. — Muriel Blaive, PhD (@MurielBlaivePhD) June 12, 2023

Nastínila také hypotetický scénář, v němž by moc ve vládách států převzala extrémní pravice. Zdůraznila, že použití těchto sledovacích nástrojů by jim mohlo sloužit k likvidaci politických oponentů. Otázkou podle Blaive také zůstává, jak dlouho potrvá, než bude za terorismus považována třeba i obhajoba práv bezdomovců, migrantů, etnických menšin, vyznavačů jiných náboženství nebo sdružení bojujících proti rasismu. Doplnila také, že ve Francii je již teď protizákonné poskytnout uprchlíkům procházejících zemí do Velké Británie či do jiných zemí jídlo, vodu nebo přístřeší.

How long will it take until defending the homeless, the migrants, people with other skin color or religion, associations fighting racism or sexual minorities, etc. are deemed "terrorist" by new extreme right governments and the police is entitled to spy on us via our phones? — Muriel Blaive, PhD (@MurielBlaivePhD) June 12, 2023

Covid tak podle historičky zásadně ovlivnil intelektuály a kriticky smýšlející levici. „Levice byla tradičně jedinou silou, která se v západních demokratických zemích stavěla proti zneužívání policejní moci pravicí. Tato poslední hráz se díky covidu protrhla,“ napsala a dodala, že než se levice probudí, bude už pozdě.

The left was traditionally the only force standing against abuse of police power by the right in Western democratic countries. This last dam has broken down thanks to COVID. By the time they wake up it will be too late. It is already too late. — Muriel Blaive, PhD (@MurielBlaivePhD) June 12, 2023

