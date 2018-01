Francie: Že hoří auta, to je běžné. Ale je zde VIDEO davu, který kope policistku

V posledních zhruba deseti letech si nepřizpůsobiví obyvatelé francouzských měst zavedli „pěknou“ tradici. Aby ukázali, že se nedaří integrovat je do společnosti, párkrát do roka zapálí několik stovek aut. Publicista působící ve Francii Matěj Široký se pro ParlamentníListy.cz rozepsal o tom, jak policie tyhle nepřizpůsobivé spoluobčany chytá a soudci je pouštějí na svobodu. Strážci zákona mnohdy čelí brutálnímu násilí ze strany těchto nepřizpůsobivých občanů, jak ukazuje video šířící se internetem. Je tu však někdo, koho se tito výrostci opravdu hodně bojí...

Poslední den roku ve Francii není jen dnem oslav, ale i důležitým ukazatelem toho, co se ve skutečnosti děje na francouzských ulicích. Již od roku 1999 tehdejší francouzský prezident Jacques Chirac začal zveřejňovat statistická čísla spálených aut. Do té doby francouzská média a francouzská inteligence brala, že se jedná o ojedinělý jev. Ve skutečnosti se jedná o zábavu a o protest lidí žijících v problémovém předměstí, kteří tak demonstrují svoji sílu a selhání toho, co se nazývá integrační systém, protože, buďme upřímní, normální občan nemá zapotřebí zapalovat auta svých spoluobčanů, aby nám ukázal, že je nespokojený.

Tradice zapalování aut je vázaná především na dvě data: silvestrovská noc a předvečer 14. července (nejvýznamnější státní svátek). Pálení aut taky probíhá v den důležitých fotbalových zápasů francouzské reprezentace, nebo v den voleb.

Zde drží rekord zvolení Sarkozyho v roce 2007, kdy bylo zapáleno 730 aut. Snaha bagatelizovat tento fenomén nikam nevedla, jelikož čísla mluví jasně. Tendence je vzrůstající – podle oficiálních údajů ministerstva vnitra v roce 2004 to bylo 324 aut, v roce 2008 již 878 a letos se toto číslo vyšplhalo na 1031. Samotné prohlášení ministerstva vnitra se stalo předmětem kritiky na sociálních sítích, protože alibisticky připomnělo, že v roce 2012 bylo zničeno 1 193 aut. Takže se vlastně jednalo o pokrok. Toto prohlášení bylo napadeno na sociálních sítích, protože je otázka, jestli metodika výpočtu je pořád stejná jako v předchozích letech. Ale i přes tento „pokrok“ ministerstvo muselo přiznat, že počet zadržení vzrostl, a to na 510 osob oproti roku 2016, kdy jich bylo zadrženo 454. Vzrostl i počet uvalených vazeb z 301 na 349 osob. Závěr je jasný: Napětí a rozdíly ve francouzské společnosti rostou, nůžky se čím dál víc rozevírají mezi předměstími a zbytkem Francie.

Francouzská veřejnost je však již zvyklá na tradiční pálení aut. Co však bylo nové, tak to útok na policistku na francouzském předměstí Champigny-sur-Marne. Na sociální síti se objevilo video, které přímo zachycuje policistku na zemi, do které kope několik výtržníků naráz. Neobjasněnou věcí zatím zůstává, proč policistka jednala bez odpovídajícího jištění v tak nebezpečné zóně, jakou je Champigny. Otřesená policistka byla převezena do nemocnice.

Další VIDEO k dispozici ZDE

Anketa Kolik procent šance má Miloš Zeman, že bude podruhé zvolen prezidentem? 90 a více % 92% 70-90% 3% 50-70% 2% Pod 50% 3% hlasovalo: 6414 lidí

Závažné poranění se neprokázalo, ale i tak byla poslána na nemocenskou na jeden týden. Útok na policistku, ale ještě víc rozvířil sociální sítě, poněvadž v prosinci extrémně levicoví youtubeři otevřeli polemiku na téma, jestli je správné napadnout policisty, kteří jsou nástrojem síly státní moci. Levicoví extremisté jsou zajedno v tom, že násilí proti policii je legitimní. Jednou z hybných sil zapalování aut a napadání policistů je nenávist vůči těmto státním složkám.

Byl to jistě kontext veřejné debaty, který donutil prezidenta Macrona reagovat speciálně na tento útok v Champigny. Macron podle svého zvyku zareagoval velmi diplomaticky ve prospěch rychlého dopadení viníků. Jenomže v tom je jádro problémů. Ve Francii existuje naprostá odtrženost mezi policií a justicí. Zatímco silové složky policie, četnictvo a armáda hlasují napravo, a speciálně v řadách policie je mnoho příznivců Národní fronty, soudy a advokacie jsou orientovány silně nalevo. Což v praxi znamená, že policii se relativně daří chytat všechny delikventy, ale ti jsou u soudů většinou osvobozeni nebo odcházejí s minimálními tresty, protože jsou považováni za oběti současného politického systému. Nesourodost mezi policií a spravedlností je jeden z hlavních problémů současné francouzské společnosti. Macron, tak jak je jeho zvykem, tyto problémy přehlíží a čeká, že se vyřeší samy od sebe. V novoročním projevu společenské napětí ve Francii vytrvale ignoruje a radši se věnuje výkladům o své vizi společné Evropy.

Na závěr trochu optimismu v neřešitelné francouzské slepé uličce. Na dalším velmi rizikovém předměstí Aulnay-sous-Bois našli recept, jak zabránit zapalovaní aut. I ti největší gangsteři a pouliční rváči mají své maminky, kterých se bojí, tak asi 40 matek delikventů na silvestrovskou noc procházelo a hlídalo město. Výsledek se dostavil. Žádné spálené auto a hrdinové utekli před svými maminkami. Samozřejmě nejde o systémové řešení pro všechna města, ale jen o důkaz, že nejenom policie a soudy selhávají, ale hlavně výchova a školství jsou příčinou problému.

Psali jsme: Proslulý německý levičák plánuje odchod Čechů, Poláků a Maďarů z EU. Když prý zmizí, bude to pro integraci jen dobře „Izrael není skutečný stát.“ Francouzský magazín pro děti má obrovský průšvih. Věc jde až k prezidentovi Nad svátečním stolem: Vejce za korunu třicet je výsměch! Slepice žere, topí se jí a nejsou na ni dotace. Dojnic máme skoro nejmíň z Evropy, říkají zemědělci Podle Macrona Francie dosáhne redukce emisí díky OZE i jádru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mš