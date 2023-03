Francie hoří kvůli důchodu od 64 let. Česko? Jurečka popřel, že by to mělo být 68 let

Emmanuel Macron se zavázal k přijetí penzijní reformy. Raději bude čelit nepopularitě, než aby přestal prosazovat všeobecné zájmy státu, říká. Podle odboráře Philippa Martineze tím jen vyjádřil své opovržení nad protestujícími občany. Ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka (KDU-ČSL) je proti zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu. Zmiňuje možnost, že lidé v nemanuálních profesích by do důchodu měli chodit později.

Pro francouzský televizní kanál TF1 a France 2 uvedl, že změny musejí být uvedeny do pohybu do konce roku. „Čím déle čekáme, tím více se zhorší deficit rozpočtu. Reforma je nezbytná, nejsem z toho šťastný, radši bych to nedělal,“ přiznává prezident. Dodává, že pokud by si měl vybrat mezi popularitou francouzských občanů a zájmem státu, vybere si všeobecný zájem státu. „Je nutné akceptovat nepopularitu. Přijmu ji,“ prohlašuje.

Průzkum z neděle ukazuje Macronovo osobní hodnocení na 28 procentech, což je vůbec nejníže od roku 2018. Odborář Philippe Martinez, generální tajemník CGT, prohlašuje, že Macronova slova prokazují „opovržení vůči tisícům protestujících občanů“. V úterních protestech bylo zatčeno dalších 46 lidí. Policejní ředitel Laurent Nunez prohlásil pro televizi BFM, že žádná zatknutí nebyla provedena neprávem.

Český ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v České republice zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu nehodlá. Při nástupu do důchodu by se podle jeho slov měla zohledňovat délka života, odpracovaná doba i náročnost profese. Řekl to dnes při příležitosti schůzky s opoziční stranou SPD, psala o tom ČTK.

Pro snížení deficitu v rozpočtu České republiky experti radí snížit valorizaci důchodů a zvýšit věk odchodu do důchodu. Česká televize nedávno uvedla, že Ministerstvo práce a sociálních věcí věk plánuje zvýšit až na 68 let. „Musím jednoznačně říci, že s takovým návrhem, že bych takto propisoval věkovou hranici do důchodové reformy, nepočítám. Nepředpokládám, že bych psal nějakou konkrétní věkovou hranici nad tu dnešní, která je stanovena nad 65 let… Ten moment, kdy se v budoucnu bude odcházet do důchodu a bude nárok na starobní důchod, musí být odvislý od více faktorů,“ uvádí Jurečka. Zmínil také, že někteří lidé na trh práce míří již v osmnácti letech, jiní zase až po ukončení vysoké školy. Mluví tak o možnosti, že by lidé v nemanuálních profesích mohli do důchodu odcházet později.

Šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala po schůzce zdůraznil, že SPD růst věku odchodu do důchodu na 68 let nepodpoří. Podporovat by se podle něj měla porodnost, a to zvýšením porodného nebo dětských přídavků.

