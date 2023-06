Francie povolala 45 tisíc policistů. Doprava stojí, v ulicích jsou obrněná vozidla

reklama

Násilnosti, které posléze nastaly, jsou provázeny rabováním obchodů, krádežemi, zapalováním cizího majetku a odpalování pyrotechniky. Na předměstích Paříže stříleli účastníci nepokojů pyrotechnikou také na policisty.



Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Darmanin v hlavním večerním zpravodajství televize TF1 uvedl, že bude dnes v noci pro udržení pořádku v ulicích povoláno až 45 tisíc policistů a četníků, což je o dalších 5 tisíc více, nežli noci předchozí.

Nevyloučil ani to, že bude třeba v zemi zmítané nepokoji vyhlásit výjimečný stav. „Jednoduše řečeno, nevylučujeme žádnou hypotézu a uvidíme po dnešním večeru, co zvolí prezident republiky,“ řekl pro TF1.



Upozornil také na styl, jakým útočníci páchají násilí, jmenoval případ útoku na marseillské policisty, které násilníci rozpoznali, když byli mimo službu a zaútočili na ně. Dle Darmanina napadení policisté utrpěli taková brutální zranění, že bojují o život. „Byli poznáni mimo službu a zbiti na zemi jako psi, jiné slovo pro to neexistuje,“ řekl.



Poukázal, že násilí často páchají mladiství a průměrný věk více než 900 lidí, kteří byli v noci na dnešek zatčeni, je 17 let. Některým násilníkům prý bylo jen 13 let.

Uvedl, že dnes požádal prefekty v celé zemi, aby od 21 hodiny zastavili veřejnou autobusovou a tramvajovou dopravu a zmínil též potřebu nasadit obrněná vozidla.



„Příští hodiny budou rozhodující a já vím, že se mohu spolehnout na vaše bezchybné úsilí,“ napsal ministr vnitra Gerald Darmanin podle agentury Reuters hasičům a policistům, kteří se snaží potlačit nepokoje, jež propukaly po setmění.

