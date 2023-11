Francouzi ve varu! EU chtěla zakázat krabičky na sýr

Francouzští výrobci sýrů se bouří proti navrhovanému zákonu Evropské unie o recyklaci, který by mohl vést k „ohrožení gastronomických pokladů Francie“. Poslanci centristické parlamentní skupiny Renew Europe proto předložili pozměňovací návrh zákona, který by camembertu a dalším sýrům udělil výjimku a sýry by se tak svých dřevěných obalů nemusely zbavovat.

reklama

Evropská komise minulý rok předložila návrh zákona, jenž má za cíl snížit množství odpadu, a to zejména stanovením cílů pro recyklaci všech obalů od roku 2030. Už tehdy výrobci obalů proti tomuto zákonu silně vystupovali a požadovali jeho úpravu.

Nyní poslanci Evropského parlamentu předložili na žádost francouzských poslanců pozměňovací návrh k tomuto zákonu, který by měl před působností zákona EU ochránit kulaté dřevěné obaly sýru camembert.

„Dřevěné krabice používané k balení sýrů, jako je camembert, nemají vyhrazený recyklační okruh, protože vytvoření logistického řetězce by bylo příliš nákladné,“ uvedla Stephanie Yon-Courtinová, poslankyně Evropského parlamentu a členka centristické parlamentní skupiny Renew Europe.

Pozměňovací návrh se krom sýru camembert týká také francouzského sýra Mont d’Or a dřevěných košíků, ve kterých se na trzích prodávají lesní plody či ústřice. Výjimka by se mohla vztahovat i na voskové obaly sýrů Mini Babybel, které vyrábí francouzská společnost Groupe Bel.

Členové skupiny Renew Europe se zasazují pro uvedení komplexnějších informací před uložením konkrétních recyklačních opatření. „Než začneme požadovat recyklaci dřevěných krabic, je třeba udělat mnoho práce s plastovými obaly,“ sdělil poslanec Renew Europe Jeremy Decerle.

Francouzská státní tajemnice pro evropské záležitosti Laurence Booneová k diskusi doplnila, že recyklace dřevěných obalů u camembertu by mohla vyvolat odpor venkovských voličů a ta opatření by mohla být těmito voliči vnímána jako obtěžování výrobců camembertu a následně by mohla být zneužita jako negativní narativ před nadcházejícími volbami. Volby do Evropského parlamentu se mají konat v červnu 2024. „Pokud chcete před volbami karikovat Evropu, začněte tím, že naštvete výrobce camembertu a jejich dřevěné obaly... to každého posadí na zadek,“ sdělila sarkasticky novinářům s tím, že není třeba otravovat výrobce camembertu.

Server Politico informoval o obvinění Evropské komise francouzskými médii z ohrožení „gastronomických pokladů“. Některé sýry by kvůli onomu zákonu mohly ztratit pečeť zeměpisného označení a ten zákon by mohl ovlivnit až dva tisíce pracovních míst.

Dle výrobců obalů navíc ty dřevěné krabice na camembert produkují méně odpadu než plast a jsou biologicky rozložitelné.

Psali jsme: „Schyluje se k pr*seru. Očištění. Lží už je moc.“ Jozef Banáš k ČR i světu Potraviny po novém roce zlevní, slibovala vláda. Teď Prouza vyložil, proč nezlevní Babiš sundal brýle: Ten učitel Výborný je mimo, nerozumí tomu. A Fiala s kečupem Jako kdyby Fiala nakupoval poprvé v životě... Pane premiére, už i Fridrichová se vám směje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama