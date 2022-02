Francouzské volby: Macron si může mnout ruce, Le Penová klesá

reklama

Podle serveru Politico má nyní současný prezident v příštích volbách podporu až čtvrtiny Francouzů, Le Penová by pak při současném konání prvního kola obdržela 17 % hlasů, Pecresseová 15 % a Zemmour 14 %.



Server pak odhaduje, že by tak v druhém kole v případě postupu Macrona s Le Penovou současný prezident získal podporu nadpoloviční většiny voličů, a stal by se tak prezidentem na další volební období. Le Penová by podle průzkumu prohrála se 44 % hlasů, což je mnohem více než v roce 2017, kdy měla Le Penová v souboji s Macronem pouze 33,9 % hlasů.

Ještě před červnovými francouzskými regionálními volbami v loňském roce přitom Le Penová nad Macronem vedla či byly jejich pozice téměř vyrovnané, změna však nastala s příchodem Erika Zemmoura, jenž Le Penové sebral podstatnou část hlasů.

Právě Zemmour Le Penové přebírá i hlasy její vlastní strany. Nejnověji se jedním z přeběhlíků stal i senátor Stephane Ravier, který Le Penovou vyměnil za Zemmoura. „Od nynějška v prezidentské kampani podporuji Erika Zemmoura, protože jsem přesvědčen, že je skutečným sjednotitelem,“ řekl Ravier v rádiu Europe 1 podle agentury Reuters.



Le Penová se v posledních letech snažila oslovit větší okruh voličů, přesto nyní zaostává i v době, kdy se prezident Macron příliš oblibě u Francouzů netěší a odmítá ho až 59 % z nich.

