František Laudát varuje Evropu: Sunete se k útlumu

V neděli skončily volby do Evropského parlamentu. Konečné výsledky Český statistický úřad oznámil poté, co se jako poslední uzavřely volební místnosti v Itálii. Podle politika Františka Laudáta je jásání eurooptimistů předčasné. O budoucnosti EU podle něho rozhodne ekonomika příštích let.

Podle Františka Laudáta je na jásání ještě brzo. „O budoucnosti EU rozhodne ekonomika příštích let: jásání eurooptimistů nad výsledky voleb je předčasné,“ píše na Facebooku Laudát. Podle něho různorodá Evropa sice brzdí okamžité extrémy, ale postupem času se trend může otočit, a to ve smyslu konzervací extremistů. Dlouhodobá vláda lidovců a socialistů v europarlamentu skončila a EU má nyní pět let na reformy. „Bohužel stejně jako v případě Česka Babiš daný čas nevyužila na potřebné reformy, které by reflektovaly rychle se měnící situaci uvnitř i vně členských zemí. O tom, jestli budou snahy o dezintegraci EU narůstat, či nikoli, rozhodne celková ekonomická situace příštích let,“ uvedl na sociální síti s tím, že se podle něho Evropa pomalu sune k ekonomickému útlumu. Problémem by podle něho mohla být krize ve velkých zemích. „První na ráně je Itálie, kde Matteo Salvini by rád organizoval Evropu, ale nejdříve by se měl starat o svůj vlastní práh. Bez uzardění navázal na fiskální socialismus svých předchůdců a zadlužuje Itálii dál. Aktuálně má dluh 132 % ročního HDP, a na jednoho Itala tak připadá státní sekyra téměř jeden milion,“ vyjmenovává Laudát.

Ve výčtu dalších problematických zemí stojí podle něho Francie. „Její vnitřní krize, kterou primárně zavinil státní socialismus, který zdevastoval střední třídu, začíná ohrožovat stabilizační partnerství Německa a Francie,“ popisuje a dodává, že devastace střední třídy trvala desítky let a stejně tak dlouho může trvat i její obnova. „Žluté vesty a stoupenci Le Penové jsou ale dokladem toho, že Francouzi už nechtějí čekat a nevěří. Evropa se přeskupuje, ať se nám to líbí, nebo ne. A děsí mě, že nás v té narůstající divočině řídí lidé jako Babiš, Zeman a jejich tajtrdlíci,“ uzavírá a nezapomíná zmínit také odchod Británie z EU, který může pro fungování znamenat další ránu pro všechny zúčastněné.

Psali jsme: Strache shodil vládu v Rakousku, teď míří do Bruselu. A bude se soudit s těmi, co na něj ušili boudu Volby do EP: Budete řečnit, kecat, ale nic nezměníte, vzkázal přes PL Schwarzenberg Le Penové a spol. Petráš (BOS): Poděkování Salvini zazářil ve volbách. A jeho první slova naznačila, kam se bude Itálie ubírat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla