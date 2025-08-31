Gregor hřímal ve studiu: Zlo nepřichází od Orbána, ale od Leyenové

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Vítek Prokop pořad odstartoval zostra a konstatoval, že ač je mladý, dostal od uskupení Stačilo! takovou důvěru, že povede kandidátku v Plzeňském kraji. Povede ji z pozice člověka, který se podle vlastních slov věnuje problematice bydlení.
„To je jeden z problémů, který velmi zasahuje mladou generaci. Staví se u nás velmi málo bytů, jsou velmi drahé kvůli spekulantům, mladí lidé pak nemají kde zakládat rodiny a výsledkem toho je nejnižší porodnost od časů Marie Terezie,“ kroutil hlavou Prokop.
Gregor konstatoval, že ve snaze zapojit mladé lidi do politiky půjde např. přes sociální sítě.
Sušer ihned kontroval, že to je málo. „Mladí lidé nejsou hloupí,“ vypálil s tím, že nějaké tanečky na TikToku jim nestačí. Zdůraznil, že Piráti mají velký poměr mladých lidí na kandidátkách na volitelných místech. A pokud se někdo snažil zlepšit bytovou situaci, byl to podle Sušera Ivan Bartoš v pozici ministra pro místní rozvoj, než byl z vlády vyhozen.
A tady se přihlásil o slovo David Žofa.
„Piráti o tom mluví moc rádi, oni dokonce měli ministra pro místní rozvoj, ale změnilo se něco? Ty byty jsou pořád stejně drahý. Ty rodiny mají pořád problém zaplatit nájmy a mladý rodiny koupit si nové domy,“ zdůraznil Žofa s dovětkem, že Přísaha přináší jasná řešení těchto problémů. „My musíme přijít s reálnými návrhy, které pak budeme i prosazovat. Ne jako to udělala tahle vláda, která nejdřív slibovala a pak se na to vykašlala,“ rozohnil se Žofa. Přísaha podle něj bude prosazovat např. výhodné půjčky pro mladé.
Prokop přehodil tematickou výhybku k nápadu snížit volební právo na 16 let. Kandidát Stačilo! se postavil ostře proti tomuto nápadu.
„Mám třeba životní zkušenost, jak vstávat ve tři hodiny ráno na brigádu. Je to velice laciné gesto, STAN doufá, že kdyby toto prosadil, tak ti mladí lidí – 16 nebo 17 let – budou volit právě STAN,“ nešetřil ostrými slovy Prokop.
Sušeň naopak návrh na možnost volit od šestnácti let podpořil s tím, že lidé v tomto věku už mohou chodit na brigádu, odvádí tedy i daně, takže by logicky měli mít i právo volit. Dalo by se to podle něj otestovat např. na evropských volbách.
Kam se ztratila touha po suverenitě České republiky, chce vědět Gregor od Motoristů
Došlo i na tzv. Chat Control, tedy na návrh dánského předsednictví EU, aby se policie ve jménu boje za zastavení šíření dětské pornografie dostala k jakékoli soukromé konverzaci občanů EU na chatovacích platformách.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
„Nazývejme to pravým jménem. Je to bruselské šmírování,“ konstatoval Žofa, který pracuje jako asistenty europoslankyně Nikoly Bartůšek. „To bruselské šmírování bude ve skutečnosti znamenat jednu věc. Každý z nás bude automaticky podezřelý z něčeho, co poslal. Brusel chce vidět do našich konverzací. Chce vidět, co si posíláme, co si píšeme. To je prostě špatně a to nesmí nikdy projít,“ nešetřil ostrými slovy.
Prozradil, že Přísaha kvůli tomu spustila i petici, která má pomoct zastavit toto „bruselské šmírování“.
Sušer byl podobně kritický.
„Takhle vám může vláda nahlížet třeba do fotek, které jste ještě ani neposlali. … Je tu reálná hrozba, že by to mohly využít i mocnosti, jako je Rusko nebo Čína. Proto my se proti tomuto návrhu stavíme,“ pravil mladý Pirát.
Vít Prokop Chat Control propojil s praktikami z USA.
„To se dostáváme na úroveň totalitních praktik v USA, kde NSA (Národní bezpečnostní agentura - pozn. red.) měla podobnou pravomoc lidem koukat do zpráv, dívat se, co si posílají, co tam mají za fotky, co tam mají za zprávy, to je naprostá katastrofa. A je obrovským, ale opravdu obrovským selháním celé řady evropských politiků, že vůbec nad něčím takovým uvažují,“ nešetřil tvrdými slovy Prokop.
Podle jeho názoru to jen ukazuje, v jak hluboké krizi dnes EU je a on osobně prý nevěří českým poslancům a to ani těm z hnutím ANO, kteří se momentálně k návrhu staví kriticky, ale prý není jisté, že budou proti návrhu i za pár let.
Gregor byl v této otázce stejně nekompromisní.
„Náš názor na Chat Control je, že toto Bruselu nikdy nedovolíme a mě to utvrzuje v tom, abychom Bruselu nikdy neodevzdali právo veta, abychom nikdy neodevzdávali kompetence do Bruselu. Protože tady to přesně vidíme. To byl volný obchod, volné služby, více demokracie, ale teď jsme v Evropské unii 20 let, najednou je tady čtyři roky Fialova vláda a najednou jsme v migračním paktu, najednou je tady Chat Control, najednou se tady mluví o přijímání eura. Mně už je z toho špatně. Kam se ztratila touha po suverenitě České republiky? Já jako historik se opravdu děsím toho, že si tady 36 let po revoluci zopakujeme to, že nám tady někdo bude číst nějaké zprávy. To je prostě neuvěřitelné. Nebude nás to chránit před ničím, absolutně to odmítneme,“ rozohnil se Gregor.
Maďaři, Poláci a Slováci se tady staví proti a podle Gregora je třeba se postavit po bok těchto zemí. „To zlo nepřichází od Orbána nebo od Fica, ale od Ursuly von der Leyenové,“ obracel se Gregor s touto poznámkou na mladého Piráta.
Chcete zavést referendum?
Došlo i na otázku, zda hosté podporují zavedení referenda.
„Ten, kdo je proti, ve skutečnosti není demokrat,“ ozval se Prokop, podle něhož musí mít i mainstreamoví politici odvahu nechat lidi rozhodovat i cestou přímé demokracie. „Myslím, že občané mají mít právo rozhodnout, jestli chceme být součástí NATO, nebo jestli chceme naši bezpečnost zajišťovat jinak, např. skrz neutralitu,“ nabídl Prokop.
Sušer upozornil, že Piráti dlouhodobě referendum prosazují, ale nikoli v otázce uzavírání zahraničních smluv, protože to jsou často velmi komplikované otázky, kde je podle jeho názoru lepší se spolehnout na zastupitelskou demokracii.
Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
Pokud jde o NATO, Gregor konstatoval, že vzhledem k tomu, v jakém stavu je česká armáda, je pro nás lepší, když jsme součástí NATO. „To NATO nás k ničemu nezavazuje, ničím nás netýrá, ničím nás nešikanuje,“ zdůraznil s tím, že závazek vydávat pět procent na obranu nikdo nebude dodržovat.
Zato EU nám dlouhodobě nutí euro a „s eurem jsme vyřízení,“ hřímal ve studiu Gregor. Zdůrazňoval, že Poláci euro nemají a v současnosti jsou nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropě.
Sušer kontroval, že čelit Číně dokážeme jen v rámci sjednocené Evropy.
Prokop prohlásil, že euro má pomoct především velkým zemím, jako je Německo a Francie, ale nikoli České republice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák