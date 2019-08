Greta? Nové informace. A upozornění na lidi, kterých si všímat místo ní

Zuzana Candigliota, advokátka zabývající se ochranou dětí, veganka a ekoložka, se ostře vymezila vůči Gretě Thunbergové (celým jménem Greta Tintin Eleonore Ernman Thunberg, pozn. red.). Spolupracovnici s Ligou lidských práv se nelíbilo to, že média nás krmí každý den Grétou a není před tím úniku. Advokátka napsala, že ačkoliv jí je ekologie a ochrana životního prostředí velmi blízká, tak se nemůže ztotožnit s Gretou a jejím PR. Podle Candiglioty to trochu připomíná Pamelu Andersonovou a její ochranu zvířat. Advokátka nechápe smysl kompenzačních poplatků, jež manažerka Grety zaplatila za 4 lety jejího týmu na konferenci v USA. Poplatky zaplatila za vyprodukovaný CO2, což prý má dle slov týmu Grety alespoň zčásti přispět k ochraně klimatu.

Advokátka nenalezla smysl v propojení poplatků a ochrany klimatu, protože dle názoru advokátky by měly smysl pouze jedině, pokud by obecně byly poplatky za leteckou dopravu tak vysoké, že by Gretin tým odradily od využití letadla. Zuzana Candigliota v příspěvku na Facebooku usoudila, že by ekologičtější byla videokonference než let do USA. Případně si neměla dle slov advokátky na něco hrát a namísto pohádky o plachetnici a ekologické cestě měla otevřeně říct, že na své emise, které by vyprodukovala cestou letadlem, kašle, protože její individuální akce nemá žádné globální dopady. Popřípadě k tomu dodat, že chce zdanit leteckou dopravu, aby si to skoro nikdo nemohl dovolit.

Dále ochránkyně dětí napsala doslova: „Řeči o poplatcích, které zčásti přispívají k ochraně klimatu, na mě působí podobně, jako kdyby člověk znásilnil dítě, a pak by mu koupil aspoň zmrzlinu.“ Ke konci svého statusu napsala, že pokud by chtěli čeští žurnalisté, co neustále píšou o Gretě, inspiraci, tak se mohou obrátit na ni, má kontakty, které by ráda předala.

Poté napsala seznam tří lidí. Prvním byl údajný brněnský ekologický aktivista, jež má být bezdětný, žijící skromným stylem života. Nikam nelétá a na výlety jezdí prý akorát po českých horách, maximálně autobusem do Chorvatska. Druhou osobou, o které ve statusu napsala, byla bezdětná pracující žena, jež žije k přírodě šetrným způsobem kdesi na kraji Brna v maringotce. Cestuje prý leda po Česku a Slovensku se svými dvěma fenami. Posledním, o kom ekoložka napsala, má být pracující muž, který vlastníma rukama opravil starý dům na venkově, ve kterém žije i se svou rodinou. Samozřejmě žije k přírodě šetrným způsobem, má permakulturní zahradu.

Celý status napsala takto:

„Média nás každý den krmí Grétou, lidi to sdílí a není proti ní úniku. Ekologie a ochrana životního prostředí jsou mi velmi blízké, ale s Grétou a jejím PR se neztotožňuji. Trochu mi připomíná Pamelu Anderson a její boj za práva zvířat.

Její manažerka prohlásila, že za 4 lety do USA spojené s její účastí na konferenci tým zaplatí kompenzační poplatky za vyprodukovaný CO2, což alespoň zčásti přispívá k ochraně klimatu.

Nechápu, jak tyto poplatky přispívají k ochraně klimatu. Podle mého názoru by měly takovou funkci pouze za předpokladu, že by byly natolik vysoké, aby Grétin tým zcela od využití letecké dopravy odradily. Namísto osobní účasti mohla ona i další účastníci využít mnohem ekologičtější videokonferenci. Nebo si na nic nehrát a namísto pohádky o plachetnici a ekologické cestě otevřeně a upřímně říct, že na emise své cesty za současné situace kašle, neboť to nemá žádný globální dopad, ale např. chce, aby politici zdanili leteckou dopravu natolik, aby si to skoro nikdo nemohl dovolit.

Řeči o poplatcích, které zčásti přispívají k ochraně klimatu, na mě působí podobně, jako když by člověk znásilnil dítě a pak by mu koupil aspoň zmrzlinu.

Opravdu čeští novináři a novinářky, kteří nás denně zásobují články o Grétě, nemají jinou inspiraci? Tak to bych pro ně měla pár tipů a ráda předám kontakty:

- brněnský ekologický aktivista, bezdětný, žije skromným způsobem života, nikam nelétá, maximálně jezdí na výlety po českých horách nebo autobusem do Chorvatska,

- bezdětná pracující žena, která žije k přírodě šetrným způsobem na kraji Brna v maringotce, cestuje tak možná po ČR a Slovensku se svými dvěma fenami,

- pracující muž, který vlastníma rukama opravil starý dům na venkově a žije tam s rodinou k přírodě šetrným způsobem života, má permakulturní zahradu.“

V diskuzi dostala Candligiota několik souhlasných a několik nesouhlasných komentářů.

Jasna Flamiková napsala: „Gretě se podařilo oslovit mladou generaci, která začala o zachování prostoru pro život na Zemi bojovat. V tom je její obrovský přínos, v mladých lidech, kteří se staví za svoji budoucnost a vysílají tím důrazný vzkaz politikům. Před rokem se nám něco takového mohlo jen zdát. A bez tlaku lidí politici dělat změny nebudou, ve hře je příliš mnoho peněz a osobních zájmů různých uhlobaronů, agrofertů apod.“

Zuzana Candligiota reagovala: „Prohlášení Fridays for Future v ČR podepsalo 6 500 studentů, to mi nepřijde až tolik. Ročně se v ČR narodí asi 100 tis. dětí. Takže je to velmi málo lidí z mladé generace, která vnímá problém. A pak je otázkou, kolik těchto mladých lidí je skutečně ochotno se uskromnit ve své spotřebě a produkci odpadu, nelétat letadlem, nejíst maso nebo jen výjimečně atd.“

Barbora Stu na reakci advokátky Candiglioty reagovala takto: „Zuzano Candigliota, podle Vaší logiky je tedy lepší nedělat nic, pokud se člověku nepodaří oslovit dostatečný počet lidí? Nevím, proč Gréta leží tolika lidem v žaludku. Ať si každý propaguje, co chce, pokud to není zákonem zakázáno, což v jejím případě rozhodně není. Také myslím, že to, že někdo žije ekologičtěji není argument, proč by se neměla prezentovat podle svého uvážení. Příklady životního stylu, které uvádíte, jsou v moderní společnosti obtížně realizovatelné a svým způsobem extrémní.“

Jana Flamiková na komentář Candligioty reagovala takto: „Zuzano Candigliota. To je možná pravda, že prohlášení FFF podepsalo 6 500 studentů. To ale přece není vůbec málo. Zároveň v tomto kvasu hroutících se ekosystémů vznikají další organizace, které za záchranu planety bojují. A to je to klíčové, začít něco dělat místo rozebírání toho, co by ti druzí mohli dělat líp. On už opravdu není čas.“

Na to Kamala Taris zareagovala: „Jasno Flamiková, ne, mýlíte se. Gretě se podařilo zfanatizovat mladé lidi, aby jako ona prosazovali Klimatickou dohodu, bez domýšlení, o čem vlastně je. Zatím Greta nevysvětlila, jak vyšší daně téměř na vše, výroba méně výkonných spotřebičů a neekologických elektroaut, depopulace chudých částí světa a obchodování s CO2 povolenkami POMŮŽE KLIMATU ... ?? Nepomůže, nemůže, lidská činnost má na klima minimální vliv. Akorát to pomůže centrální kontrole nad životy lidí. A o to taky jde. Vliv máme na čistotu toků, polí, potravin ... O tom Klimatická dohoda ale NENÍ. Vlastně v ní není nic SKUTEČNĚ ekologického.“

Jinde v diskusi napsal Karel Havlas: „Já nevím, Grétu nesleduji, ale již z principu logiky mě napadá, že pokud nám mainstreem něco podsouvá, že to asi trochu smrdí. Grétinu práci neznám, možná tu bude někdo, kdo ji sleduje pozorně. Ale zajímalo by mě, koho konkrétně Gréta viní. Jestli jde opravdu po konkrétních firmách, anebo je to jen taková ta ekologická ovečka, která hlásá, že na ekologii je potřeba pouze vybrat více peněz. Jestlipak třeba protestovala před ředitelstvím firem, jako třeba Coca Cola atd., které v zájmu zisku zaplavují svět pet láhvemi, aniž by je zajímalo nakládání s tímto odpadem a recyklace v těchto zemích tzv. třetího světa? Jestli třeba Gréta protestovala před firmami, které vlastní 17 největších námořních lodí a jen těchto 17 lodí vyprodukuje více emisí, než všechna osobní auta na celé planetě? Pokud tady jde jen o výběr peněz, pak je Gréta opravdovou opičkou na gumičce. Je to na stejné úrovni jako válčit, střílet do lidí, ale všechny přeživší, kteří utečou, zachraňovat a žádat lidi, abychom byli korektní, loajální a vybírat peníze na jejich pomoc. V tomto systému si slova a činy převrací každý, jak je mu libo. Asi mě tu už moc věcí nepřekvapí.“

Petr Filippov poradil v diskuzi následující: „Země je kulatá, mohla to vzít ze Švédska na východ přes Sibiř, klidně pěšky.“

