Gripeny zůstávají ve hře. Ministerstvo vyjednalo výrazně levnější pronájem s modernizací

„Oproti původní nabídce jsme vyjednali slevu přibližně 25 procent,“ uvedl vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka s tím, že švédská strana nově nabídla efektivnější model – místo čtrnácti letounů bude armáda od roku 2027 využívat dvanáct gripenů, z toho deset jednomístných a dva dvoumístné.

Podle dostupných informací by Česko mělo za pronájem, servis a výcvik v období let 2027–2035 zaplatit zhruba 16,65 miliardy korun včetně DPH. Cena zahrnuje nejen běžný provoz, ale i vyšší náklady na údržbu strojů, které budou sloužit už třetí dekádu. K modernizaci letounů by navíc mělo dojít za dalších 3,9 miliardy korun.

F-35 ano, ale až časem. Gripeny drží linii

Ministerstvo obrany již dříve rozhodlo o pořízení letounů páté generace F-35. Do jejich nasazení má ale české nebe dál střežit švédská technika. „Z pohledu velení Vzdušných sil AČR je aktuální švédská nabídka přijatelná. I s nižším počtem letounů zvládneme plnit úkoly ochrany vzdušného prostoru České republiky,“ potvrdil velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Čepelka. Připomněl, že právě současní piloti gripenů tvoří základní kádr budoucích posádek amerických F-35.

Ministerstvo obrany přitom zdůrazňuje, že nabídka byla vyjednána za srovnatelných podmínek, jaké platí pro švédské letectvo. Zároveň připomíná, že ceny práce a materiálu v oblasti vojenského letectví za posledních 20 let výrazně vzrostly a je nutné s tím při dlouhodobém plánování počítat.

K podpisu může dojít ještě za této vlády

V případě, že obrana společně s armádou vyhodnotí nabídku jako přijatelnou, bude návrh smlouvy předložen vládě. Podpis by mohl proběhnout ještě před koncem funkčního období současného kabinetu Petra Fialy.

Česká republika tak stojí před další významnou investicí do své obranyschopnosti. Zatímco smlouva na americké F-35 má charakter strategického posunu do éry páté generace, gripeny zůstávají pilířem vzdušné obrany i tréninkovým mostem do budoucnosti.