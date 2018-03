Gymnazista promluvil: Někteří spolužáci vyšli ven demonstrovat proti Zemanovi, aby se vyhnuli zkoušení z matematiky. Žádná elita

Studenti středních a vysokých škol uspořádali napříč republikou výstražnou stávku. Chtěli dát najevo, že se jim nelíbí, jak si počíná premiér Andrej Babiš (ANO) s kabinetem, který ani pět měsíců po volbách nezískal důvěru. Kritice podrobili také prezidente Zemana. Především kvůli jeho inauguračnímu projevu, ve kterém útočil na veřejnoprávní televizi. Studenti dospěli k závěru, že by měli veřejnoprávní médium bránit. Prezident se následně vyjádřiil, že k ČT pronesl jedinou větu a demonstranty označil za chudáčky.

Není však bez zajímavosti, že někteří studenti s výstražnou stávkou nesouhlasili, a aby dali svůj postoj jasně najevo, zůstali ve třídě. Jedním z takových studentů byl Prokop Zapletal. Prý nesouhlasil se smyslem stávky.

„Pan prezident Zeman dělá svou politiku dobře a premiér Andrej Babiš zastává svůj post právem – na základě výsledku parlamentních voleb a ústavních zvyklostí (proti jejichž porušování se demonstrovalo),“ podotkl student sexty. Podle jeho názoru se studenti vzepřeli výsledku demokratických voleb. Ani Zapletalovi se prý nelíbí, že je Babiš premiérem, zvlášť když je trestně stíhán, jenže prý nesmíme zapomínat, že lidé věděli o Babišově trestním stíhání a i navzdory tomu mu odevzdali tolik hlasů, že drtivě vyhrál volby. A tento výsledek je třeba ctít.

Zapletal tvrdí, že se mu zamlouvají myšlenky několika politických stran. U SPD Tomia Okamury oceňuje např. nápad na zavedení trestní a hmotné odpovědnosti politiků. Naproti tomu zásadně odmítá možnost odvolávat politiky na základě občanské iniciativy. „Dá se snadno zneužít a v jistých případech bych se neostýchal ji označit i za popření demokracie vůbec. To je stejné, jako když nyní odsuzuji protesty proti vítězům voleb. Takhle by bylo možné odvolat prakticky kohokoli za předpokladu, že by ve volbách nezískala jeho strana či hnutí nadpoloviční většinu hlasů,“ řekl student.

Stejně tak se mu nelíbí, že jsou studenti gymnázia považováni za budoucí elitu národa. „To, že někdo studuje na gymnáziu, ještě neznamená, že patří k nějaké elitě; ačkoli třeba u nás jsem od učitelů již slyšel slova jako „vy jste ta elita národa…“ a podobně. Já se za elitu nepovažuji, nepovažuji za ni ani své spolužáky, ani své učitele. Všichni jsme Češi, národ, občané. Někdo se ale chce považovat za „lepšího“ Čecha nebo „lepšího“ občana, za onu „elitu“. Proti tomu se vymezuji,“ podotkl.

Jeden z důvodů, proč nepovažuje za elitu sebe ani své spolužáky je fakt, že někteří mladí lidé šli na demonstraci jen proto, aby se vyhnuli třeba zkoušení z matematiky.

Ve druhé polovině rozhovoru zkritizoval politiky, kteří opustili sál během inauguračního projevu prezidenta Miloše Zemana. Student to považoval za hrubě neslušné. A nakonec se zastal veterána ozbrojených sil České republiky Martina Zapletala, který proslul tím, že před pár lety vystrčil na armádní konvoj NATO své holé pozadí. Třikrát. Nedávno na sebe upoutal pozornost znovu, když před branami Pražského hradu pálil vlajku EU a volal „Heil Mutti Merkel“, s odkazem na německou kancléřku Angelu Merkelovou, kterou veterán kritizuje za údajnou přílišnou otevřenost při řešení uprchlické krize.

Student Zapletal není s veteránem v žádném příbuzenském vztahu. Shoda jejich příjmení je prý jen náhoda. Cítí s ním však jistou názorovou spřízněnost. Oceňuje prý na veteránovi, že volá po obraně vlasti a národa v případě nutnosti. Student má za to, že jde o ušlechtilý postoj, který je třeba oceňovat.

