Ha, a podepsali vám to ti dva, Klaus a Foldyna, vmetla bojovnice za homosexuální páry v rozhlase protestujícímu lidovci

Členka iniciativy „Jsme fér“ Adéla Horáková má za to, že je nejvyšší čas právně srovnat svazek muže a ženy se svazkem dvou mužů či dvou žen, protože homosexuální páry bohužel nedosáhnou např. na vdovský důchod. Výborný nemá nic proti srovnání pravidel přidělování vdovského důchodu, ale to nemění nic na tom, že svazky homosexuálních párů nelze srovnávat s manželstvím.

„Česká politika v poslední době trpí určitou ideovou vyprázdněností,“ varoval Výborný. Proto je důležité trvat na určitých základních stavebních kamenech společnosti. Jedním z nic je podle lidovce právě manželství. „My se hlásíme k té konzervativní politice a v tomto smyslu považujeme za důležité upozorňovat na to, že určité věci nejsou jen věcí pragmatickou, ale hodnotovou. Náš návrh proto není namířen proti někomu, ale je otázkou hodnotovou,“ zdůraznil lidovec.

Horáková nabídla jiný pohled. „Je to důležitý symbol, je to uznání důstojnosti našich svazků ze strany státu. Nikdo z Poslanecké sněmovny nám nikdy nepřinesl informaci, že když si já vezmu svoji partnerku, tak to nějak konkrétně a negativně ovlivní jeho rodinu nebo jeho děti,“ uvedla právnička. Nikomu to neublíží, spoustě lidem to pomůže, pokračovala politička, která se na Výborného zlobí, že připravil tzv. „trucnávrh“, kterým chce ztížit život stejnopohlavním párům. Tak to alespoň viděla Horáková.

Dáma vytáhla proti lidovci ještě jednu zbraň. Jeho konzervativní návrh podepsali mimo jiné poslanci Jaroslav Foldyna (ČSSD) a Václav Klaus mladší (ODS), kteří se krátce předtím podepsali i pod petici odsuzující další omezení vůči držitelům zbraní. „To je skutečně prorodinné opatření par excellence,“ vysmála se právnička politikovi. „Jak rodinám prospěje to, že budeme mít více zbraní ve společnosti?“ ptala se. „To je naprosto nesmyslný argument, který tady uvádíte,“ bránil se okamžitě poslanec. „To s tím vůbec nesouvisí,“ zdůrazňoval.

Poté poslanec zopakoval, že nemá nic proti legislativní úpravě majetkových vztahů v homosexuálním svazku, ale Horákové to nestačí. Důstojností by se homosexuální svazek nadále nerovnal heterosexuálnímu svazku muže a ženy, což se právničky dotýká. Nechápe, čím by zrovnoprávnění těchto dvou typů párů ohrozilo podstatu manželství. Výborný si však trval na svém. „U těch stejnopohlavních párů tam bude chybět ten mateřský a otcovský vzor,“ připomněl všem. „Výchova dvěma muži nebo dvěma ženami nemá žádný negativní vliv na dítě,“ oponovala okamžitě zákonodárci Horáková.

