Hajzl z hradu, ďábelský plán, podržtaška Babiš. Chvilkaři debatovali nad Šmardou

Rozhodnutí Michala Šmardy vzdát se postu ministra kultury dospělo už i do skupiny Milionu chvilek pro demokracii. Příznivci se neshodli, jestli by měl Šmarda být ministrem, nebo ne. Ale na prezidenta Zemana a premiéra Babiše měli názor jednoznačný. „Zas nebude hradní dědek jmenovat úřednickou vládu,“ radoval se jeden diskutující. „Zemanovi ten jeho ďábelský plán prostě nesmí vyjít,“ pravila jiná. "Hajzl z Hradu," zaznělo. A přišla i chvála na ministra Petříčka.

...protože tam je Maláčová, která je (mluvím za sebe) sympatická, a ačkoli působí jemně, umí být i značně prostořeká a silná.

To stejné a ještě víc je Petříček.

Sám Hamáček je velmi silná osobnost a taková tichá voda, ale klidná síla...

No a Šmarda je velice podobný typ člověka, který rozhodně není nějaký vyděšený dietní páreček.

V zásadě by to byly minimálně čtyři silné osobnosti zastupující ČSSD, a navíc na ministerských místech.

A to by mohlo ČSSD u voličů posunout, což nevydýchá Zeman, a Babišovi zase minimálně otráví život neposlušností, což nemůže potřebovat. Takže jo, já fandím Šmardovi!“

Co se týče fandění Šmardovi, nebyly názory jednostranné. Ovšem kritika prezidenta Zemana byla téměř univerzální. „Jsou to socani. Amorfní osobnosti. Všechny, kromě Petříčka, vnímám stejně. Maláčová děsná, Hamáček slaboch. Petříček je v rámci té strany mimořádný, téměř přírodní úkaz. Nevěřím jim nic. Šmarda je pochopitelně jen o trochu lepší než ten kolík Staněk. Ale přece vůbec nejde o to, jaký je. V tom křesle už seděly neporovnatelně odpornější figury. Ale je tu Ústava. Nejvyšší zákon země. Žádný hajzl z Hradu nemá právo ji porušit,“ vyjádřil se Petr Verner.

„Já bych to až tak nehrotila,“ mínila Irena Oklešťková. „Myslím si, že krok, který udělal Šmarda, je v pořádku. Zamezil tomu, že ČSSD neodejde z vlády a nebude úřednická vláda, kterou by si doplnili Babiš a Zeman svými kumpány. Teď ČSSD navrhne někoho jiného a Babiš musí návrh dát Zemanovi a Zeman jmenovat. Určitě tam dají někoho, kdo nebude uťáplej a půjde si za svým. Myslím si, že Babišovi i Zemanovi udělali to, co se ani jednomu nehodí. Pro mě jednoznačně udělali výborný tah.“

„Já fandím demokracii. A jestliže je momentálně zárukou aspoň jakés takés demokracie ta sociální tím, že se nenechá vyštvat z vlády, fandím jí. Zemanovi ten jeho ďábelský plán prostě nesmí vyjít. Tečka.“

„Šmardu jsem slyšela mluvit snad tak 4x. Stačilo mi to. Nevím, zda pouze neumí mluvit, nebo takový je, ale na ministerstvu by se mi nelíbil,“ tvrdila Pavlína Loch. Nicméně dodala: „Ale o to ani nějak nejde. Prostě ho jmenovat prezident musí, ať se mu to líbí, nebo ne. Upřímně, už se u toho bavím. ČSSD již dávno měla jednat razantně. U příštích voleb po nich neštěkne pes.“

Jozef Kostopulos mínil, že se jednalo o rozumné rozhodnutí.

„Není normální ani rozumné, když stát s deseti miliony tzv. svobodných občanů uzurpuje Zeman, tak řečený prezident, a Babiš, tak řečený premiér, mu dělá podržtašku,“ oponovala mu Hana Fialová.

„Tak zas nebude hradní dědek jmenovat úřednickou vládu k obrazu svému. Je to od Hamáčka dobrý tah. A Tomio má zase ‚po ptákách‘,“ smál se Vladimír Majrych.

„Ten papaláš na Hradě potřebuje odstranit ČSSD z vlády, aby to mohl bez překážek celé moderovat se svými nohsledy a podle pokynů Kremlu. Tak se mu to, zdá se, zatím nepovede. Od ČSSD dobrý tah,“ hodnotila Eliška Kohoutová.

Ale našel se i hlas disentu. „Na rozdíl od velké části lidí tento krok, co ČSSD udělala, moc pozitivně nevítám. Pokud jde o Šmardu – jako člověka jsem ho schopen pochopit, ale jako politik musel vědět, že ho ti dva budou protahovat kanály a jímkami. A tím, že odstoupil jim dal za pravdu, že stačí politika pro ně nepohodlného otravovat negativní kampaní, respektive potvrdil, že u nás otevřená politická špína vítězí. Tohle měli sehrát do hořkého konce. Uvidíme, jak tento krok ČSSD prospěje. Zda její voliči, kteří netvoří kmenový stav, se od ní odkloní, nebo naopak získá nové voliče. Osobně z toho kroku mám ‚bolení‘ břicha, jako by zas vítězilo zlo,“ tvrdil Pavel Jeřábek.

