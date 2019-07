Hamáček dal ultimatum: Buď bude Šmarda ministrem, nebo jdeme z vlády

„Máme za sebou jednání mimořádného předsednictva ČSSD,“ začal zvolna Hamáček. Ale brzy přitvrdil. „Já chci zdůraznit, že na Ministerstvu kultury trvá situace, že pan prezident nevyhověl návrhu pana premiéra Andreje Babiše na odvolání Antonína Staňka,“ oznámil Hamáček s tím, že Zeman dal najevo, že je ochoten do konce července Staňka odvolat.

Předsednictvo ČSSD dalo najevo, že ani nic jiného nečeká. Stejně tak nečeká také nic jiného než to, že na post ministra kultury nastoupí Michal Šmarda.

„Já teď očekávám, že bude jednat pan premiér. Ono to teď chvilku vypadalo, že to je problém sociální demokracie. To není problém sociální demokracie. My jsme postupovali podle koaliční smlouvy a ústavy,“ řekl Hamáček.

Ze strany novinářů zazněl také dotaz, zda by sociální demokraté zůstali ve vládě, pokud by se ministrem kultury nestal Šmarda? „To si nemyslím,“ zdůraznil Hamáček. Stejně tak neočekává, že resort kultury bude dočasně řídit jiný, už úřadující ministr sociální demokracie.

Předseda strany dal najevo, že pokud se tak nestane, Hamáček požádá ministry za ČSSD, aby podali demisi, a počítá s tím, že to udělají. „Já jsem s ministry hovořil a znám jejich stanoviska,“ uvedl Hamáček.

První místopředseda ČSSD Roman Onderka doplnil, že Česká republika stále stojí na hraně ústavní krize. Potvrdil také slova Jana Hamáčka o tom, že ČSSD bude na Michalu Šmardovi trvat.

