Hamáček předsedou ČSSD? Členům se nelíbí podpora Drahoše, ale ani jeho podpora Prahy. Vadí jim tvrzení, že lídrem prý bude ten, koho bude chtít Poche

Na jedné straně jsou jasně rozložené síly v rámci republikových organizací socdem, které dávají nominace na vedení strany: sem patří především předseda a jeho zástupci. Touto optikou je na tom výrazně líp Jan Hamáček. Jak věcně konstatovala MfD: „Za Chovancem stojí hlavně Plzeňský kraj, Zlínský a podstatná část Ústeckého regionu. To není mnoho. Vždyť Plzeňané a Zlínští mají na sjezdu asi tolik delegátů jako Praha."

A zde je zakopán pes.

„Nám se nelíbí, aby Pražáci, kteří se na všech schůzích a sjezdech vždycky chovali arogantně a přehlíželi úplně každého, nám v Ostravě říkali, že máme volit pana Hamáčka, protože pak bude ministrem obrany u pana Babiše, to přeci není možné, aby se takto jednalo," uvedl naší redakci jeden ze členů socdem. Brněnský kolega tuto myšlenku podpořil. „Tady se nadávalo na Haška a přitom je Onderka ve sněmovně a všichni, kteří je kritizovali, teď nejsou schopní ani pochválit. Milan Chovanec se postavil za Miloše Zemana a zvítězil. Hlas delegátů patří tajné volbě a tak to i dopadne," dodal. Středočeský člen ČSSD má na věc také svůj názor. „Podpora Drahoše byla špatné rozhodnutí Mirka Pocheho. To ale nepadá na hlavu Honzy Hamáčka," sdělil ParlamentnímListům.cz.

Úplně od věci nebyl ani pardubický zastupitel, samozřejmě také člen socdem. „My to máme vždycky takové rozhárané. Nejsme schopni táhnout za jeden provaz. Osobně se kloním na stranu Zimoly, a pokud by se on vzdal kandidatury, tak budu volit Chovance, protože Hamáčka jsem nikdy neviděl ve stranické práci. My jsme se jako členové například na jeho sekretariát nikdy nedobouchali."

Psali jsme: EXKLUZIVNĚ Jak se jede ve velkém na Praze 10? Stovky milionů pro TOPku? Úklidovka Rossy? „Kapsička“ Poche, polomrtvý starosta a stratég Zoufalík „Mu zlámu ty prsty!“ V ČSSD se drsně řeší volba vedení. A na jazycích jména jako Hašek, Zimola, Tvrdík Pražský dopravník podnik si nakoupil pera Parker za 211.533 korun VÍME PRVNÍ Libeňský most nebo spadlá lávka vyvolaly změny. Pražské TSK zažije stínání hlav. Někteří členové kvůli tomu nechtějí přijít na jednání dozorčí rady

Z námi zjištěných reakcí je postava Jana Hamáčka spíše smířlivá. Členové ho vnímají, ale respekt u nich nebudí. Z Milana Chovance mají strach a Jiří Zimola je jim sympatický.

Důležitým aspektem pro rozhodování tak zůstávají tři zásadní body. Zaprvé: Jiří Drahoš byl podporován pražskou ČSSD, která protlačila i Jana Hamáčka k nominacím na předsedu strany. V tomto ohledu se v Praze říká především to, že předsedou ČSSD bude ten, koho určí europoslanec Poche. Tahle věta mnoha členům ČSSD vadí. A hodně – to za druhé. Třetím faktem je, že Miloš Zeman, který dlouhodobě odmítá migraci, pokud bychom použili myšlenkovou zkratku, je pravým opakem Jana Hamáčka. Toho má většina členů spojeného s "vítáním".

ParlamentníListy.cz v pátek prošly desítky projevů Jana Hamáčka ze sněmovny, ale žádnou jasnou a čitelnou "stopu", jak on osobně vnímá migraci, nenašly. Milan Chovanec se svou ostrou politikou vůči migraci netají. Vypadá to, že ať bude počet nominací na předsedu jakýkoli, souboj svedou jen a pouze Milan Chovanec s Janem Hamáčkem.

Milan Chovanec ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: ava