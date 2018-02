Hamáček se prý přiblížil ke zvolení předsedou ČSSD. Vrátí se Dienstbier a Marksová do vlády?

Podle informací deníku Právo má v tuto chvíli nejblíže ke zvolení předsedou strany Jan Hamáček. Údajně se rýsuje dohoda krajů, že ho podpoří.

„Pokud se kraje nedomluví, nebude zvolen ani předseda, ani místopředsedové. To je jedno, jaká je situace, to platí za každé situace. Dohoda je prostředek, jak dosáhnout nějakého cíle. Já jsem přesvědčen, že pokud se kraje k někomu nepřikloní, nebude nikdo zvolen,“ řekl Právu Petr Krčál, předseda ČSSD na Vysočině.

O potřebě najít nějakou shodu ve straně hovoří také poslanec sociální demokracie zvolený za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna, který kandiduje na post místopředsedy. „Očekával jsem, že někdo začne moderovat diskusi. Ale pro mě je největší překážkou dohoda s Prahou, kterou má pan Hamáček,“ řekl. „Už jsem zažil několik sjezdů, před kterými bylo vše dohodnuto, ale potom se volilo úplně jinak. Za plentou je každý sám,“ dodal Foldyna.

Poslanec má také za to, že by ČSSD měla na sjezdu řešit také otázku, jak se postaví ke druhému vyjednávání o vládě, které rozjel premiér v demisi Andrej Babiš. Podle Foldyny by bylo nejlepší, kdyby ČSSD vyslala do vlády odborníky. Poslanci zvolení za ČSSD by ale měli zůstat stát mimo exekutivu.

Celý článek naleznete zde.

Kandidátů na post místopředsedy či místopředsedkyně jsou desítky a je otázka, zda během jednodenního sjezdu 18. února sociální demokraté stihnou zvolit předsedu a všechny místopředsedy.

V tuto chvíli má Jan Hamáček pět nominací na předsedu ČSSD. Kromě Prahy mu svůj hlas dal také liberecký region, Karlovarsko, Královéhradecký kraj a střední Čechy. Milan Chovanec má podporu svého domovského Plzeňského kraje, Ústeckého kraje a Zlínska. Jiřího Zimolu podporuje jen jeho jihočeská ČSSD.

Z toho vyplývá, že nejblíže ke zvolení předsedou má opravdu Hamáček, ale jak poznamenal poslanec Foldyna, za plentou se rozhoduje každý sám. Sjezd teď může dopadnout všelijak. Na tom se shoduje řada sociálních demokratů.

„Nepředbíhal bych s tím, kdo bude zvolen. Je sedm kandidátů na předsedu, uvidíme, jaká bude nálada na sjezdu, jak zvládnou kandidáti nominační projevy. Pro dohody je letos menší prostor, protože nálada je v členské základně neorganizovaná, může ze sjezdu vzejít i překvapení,“ řekl k náladám před sjezdem Roman Hanák, šéf jihomoravské ČSSD, která podpořila na předsedu Miroslava Krejčíka.

Případné zvolení Jana Hamáčka by také mohlo vytvořit prostor pro politický restart expremiéra Bohuslava Sobotky. A nejen pro něj. Jak zjistily ParlamentníListy.cz, úspěch Jana Hamáčka by znamenal rehabilitaci bývalého předsedy Bohuslava Sobotky a nejspíš i triumfální návrat do vlády pro jeho bývalé ministry, například Jiřího Dienstbiera nebo Michaelu Marksovou. Více si přečtěte v našem textu.

