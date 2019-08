Hamáčku, vypadni, vyzvala „Foldynova“ ČSSD. A sám poslanec ještě přiložil

Novinky informovaly o vývoji v ČSSD. Krajské předsednictvo ČSSD v Ústeckém kraji vyzvalo krátce po stáhnutí žádosti nominace Michaela Šmardy na ministra kultury, předsedu ČSSD Jana Hamáčka k rezignaci. Právo o tom informoval předseda ústecké ČSSD Miroslav Andrt. „Krajské předsednictvo ČSSD Ústeckého kraje považuje za prokázané, že projekt účasti ČSSD v menšinové vládě je neúspěšný, a za stejně neúspěšné považuje i vyjednávání předsedy ČSSD Jana Hamáčka o osobě ministra kultury,“ usneslo se jednomyslně regionální předsednictvo. V dokumentu dále stálo: „S ohledem na tyto závažné skutečnosti vyzývá předsedu ČSSD Jana Hamáčka k rezignaci na funkci předsedy strany.“

Zároveň však ústecká buňka vyjádřila dle Novinek podporu poslanci Jaroslavu Foldynovi, jenž v médiích poznamenal, že bude hlasovat pro důvěru menšinové vládě ANO, i když ČSSD z vlády odejde. Za tato slova byl zkritizován Hamáčkem, který ho upozornil, že pokud nebude respektovat rozhodnutí strany, tak v ní nemá co dělat. V dokumentu dále stojí: „Krajské předsednictvo odmítá snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny z ČSSD pro jeho politické názory.“

Foldyna na svém facebooku, kde rozhodnutí ústecké buňky sdílel, napsal následující: „Současně jsme hovořili o odmítnutí zvyšování životního a existenční minima, kdy toto zvýšení zvedne celou řadu dalších dávek.

Považujeme toto zvyšování v době, kdy nezaměstnanost je pod 5 % za nesystémové a demotivující.

Jsme pro snížení daní pro rodiny s více dětmi a pro opatření, které zvedne zajištění seniorů, popřípadě matek samoživitelek, které jsou v ohrožení.“

Současné životní a existenční minimum, na které jsou navázány různé sociální dávky, činí 3 410 Kč u životního minima pro 1 dospělého a 2 200 Kč u existenčního minima.

Jaké byly komentáře v diskuzi pod statusem poslance Foldyny?

Jan Zámarský napsal: „ČSSD a KSČM se vrhly po hlavě do mota ‚zastaneme se slabších, i když nejsou v právu‘. To prostě, to pohrdání pracujícím člověkem, to se musí těmto stranám krutě vymstít.“

Jirka Prenosil napsal: „Foldyna Jaroslav. Rodiny s dětmi daně (z příjmu) (téměř) neplatí.

Formuloval bych jiná opatření, aby peníze z platu nebyly daněny několikrát (odečty na cesty do zaměstnání a pracovní pomůcky stejně jako v DE),

a zrušil bych tu prasárnu, co vymyslel Kalousek a spol.: ‚Superhrubou mzdu‘.“

Na to reagoval Jan Zámarský: „Samozřejmě, že platí, pokud oba dělají...“

Na to reagoval opět Jirka Prenosil: „Pokud je 1 osoba-rodič s 1 dítětem, tak do 200 000 kč hrubého, nezaplatí ani Kč (naopak ještě dostane). U 2 dětí je to 300 000 kč hrubého.

Na to reagoval poslanec Foldyna, který napsal: „Je moudré podporovat pracující rodiny, jak rozdávat. Tedy lze vyplatit i tzv zápornou daň. Ale to podstatné, podpora pro pracující. Ne naopak.“

Petr Šimáček poznamenal v diskuzi, že: „Hamáček neodejde jako ti před ním. Bude se tam držet jako hovno špinavé košile.“

Michael Nosek se vyjádřil: „No, to jsme to dopracovali. Levicová strana chce snižování daní, odmítá zvýšení živ. minima. Co, prosím, dělá pravicová opozice? Podává žalobu na prezidenta, či co?“

Ingris Václav se ptal: „Foldyna Jaroslav. Jardo, a kdo tam sedí v Ústecké organizaci ČSSD???“

Michal Pícl v diskuzi napsal: „ČR má druhý nejvyšší podíl výdajů na daňové slevy rodinám na HDP (0,82 % HDP v roce 2011) mezi zeměmi OECD. Od posledního sběru dat v roce 2011 se podíl výdajů na daňové slevy v ČR dále navýšil, v roce 2015 se jednalo o 0,87 % HDP. V zemích OECD to byla hodnota 0,23 % HDP.

Daňové slevy podporují převážně rodiny s dětmi s vyšším příjmem, protože pouze ty jsou schopny všechny daňové slevy vyčerpat.

Daňové slevy představují riziko pro rodiny s dětmi zejména v období hospodářského poklesu – postiženy jak ztrátou příjmu, tak ztrátou daňových úlev.

Ale chápu, že fakta tě dlouhodobě nezajímají!

Jaroslav Foldyna ČSSD



autor: tle