Hampl v Brně zostudil Fialu: Lepší, kdyby ukradli miliardy a zmizeli v Karibiku

„Zbývá jediná věc, kterou můžeme Číňanům, Jihoafričanům, Jihoameričanům atd. dodat, co oni nemají, a sice blonďaté prostitutky a manželky,“ konstatoval s jistou nadsázkou populární sociolog Petr Hampl na besedě s občany. O to poslechnout si jeho slova byl v Brně velký zájem a sociologa přivítal sál zaplněný do posledního místečka. Analyzoval i vizi jednání českého kabinetu v geopolitických souvislostech. „Může to být určitá strategie. Problém je, když je na tom hegemon špatně,“ varoval.

reklama

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3301 lidí

Petr Hampl se v debatě snažil ukázat i to, že podobný problém má též opozice. Co spojuje Petra Fialu a opozici je, že se na svět dívají pohledem minulosti, jenže ta už skončila. Hodně populární vyprávění o velkém resetu vychází podle něj spíš z představ o tom, jak vypadaly elity před dvaceti lety. Jenže jejich vývoj se posouvá. Jak dál Hampl popisoval, skoro nikdo není spokojený s vládou Petra Fialy, ale chybí vize, která by mířila do budoucnosti.

Západ fandí více ideálům…

Avizoval, že bude velmi kritický k západní civilizaci s uvědoměním, že padne legitimní otázka: Proč, když k Západu patříš? „Ukazuji tady obrázek Vinnetoua, protože otázka mravnosti, vyšších ideálů je pro nás vyšší než věc vlastních zájmů. Je podstatnější, aby byly realizovány ideály, než, aby vyhrál někdo, kdo je občanem Západu nebo ten, kdo má stejnou barvu pleti. Proto jsme hájili indiány proti kovbojům, protože na straně indiánů byl dobrý princip, hájili svoji zemi. Někdo říká, že je to úpadek civilizace, že nejsme na straně bělochů. Ne, není. Takto funguje Západ,“ uvedl.

Přednáška Petra Hampla v Brně. Foto: Daniela Černá

Když Britové kolonizovali Indii, rodil se zase trochu jiný vzorec. „Poté, co úspěšně guvernér potlačil nějaké povstání a vrátil se do Velké Británie byl postaven před soud za přehnaně tvrdé zacházení s domorodci,“ podotkl sociolog. I Angličané, kteří kolonizovali Indii, si podle Hampla uvědomovali, že by měli dodržovat nějaké principy, i když jim šlo o peníze. Je proto důležité, abychom dokázali být i sami k sobě kritičtí, protože i to nás dělá silnou a ušlechtilou civilizací.

Odkázal na pár týdnů starý článek na britském serveru, kde komentátor rozvíjel vizi, jak Amerika porazí Čínu a Rusko, porazí celý svět. Británie bude sloužit Americe a bude mít dobré postavení. Jen se v článku nedá zjistit, kde se co bude vyrábět a jen jde o mocenské vztahy. „Obávám se, že tohle je do značné míry představa… no, nechci říct české vlády, protože když se podíváme na osobnosti, většina z nich asi není schopná mít nějakou představu… ale když se podíváme na mozky, kteří jsou za českou vládou, manažeři, filozofové, intelektuálové tlačí republiku určitým směrem. A to, že když budeme ve službách hegemona, budeme se mít dobře,“ popsal Hampl.

Psali jsme: A my se trhneme. Z ODS kvůli nucené migraci zní, co Rakušan nechce „Co výrok, to pr**er.“ Konec ministra Nekuly Rozvoral (SPD): Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy! Petr Brandtner: Chlastat se může, nejlépe s nulovou daní na víno. SocDem v žoldu vinařské lobby

Vrátil se do minulosti, kde podobná otázka rezonovala v době Rakousko-Uherska. „Může to být určitá strategie. Problém je, když je na tom hegemon špatně,“ varoval. Představa, že bychom mohli být služebnou zemí Spojených států je založeno na globální dělbě práce. V Číně by mohlo dojít k efektivní, levné výrobě zboží, v Rusku, Africe, Latinské Americe by se mohl vytvářet celosvětový trh potravin. USA to vše budou organizovat, mít banky a všichni budou šťastní. „Jen se vkládá jednoduchá otázka, proč by Číňani nedodali zboží rovnou Afričanům bez toho, že by obchodovali s námi? Samozřejmě i na to existuje argument, a to je americká letadlová loď,“ uvedl Hampl a ukázal na další prezentaci v PowerPointu.

„Pokud opravdu vypadá svět takto a je odhad správný, pak bych řekl, že vláda Petra Fialy a parta, co je za nimi, sledují strategii, která je velmi efektivní. Pak nemá smysl vytvářet náš průmysl, protože nikdy nebudeme stejně efektivní jako Číňané, nemá smysl mít vlastní zemědělství, protože z Ruska nebo Ukrajiny přijde pšenice levněji a nemá smysl vlastně dělat nic. Na to je jiné slovo a říká se mu konkurenceschopnost. To znamená, budeme pro pár korporací užitečnější než jiní. Budeme jim více zvětšovat zisky, vymýšlet, co Američané chtějí, snažit se být užitečnými sluhy a mezitím zničíme ostatní. Kdyby to tak bylo a Amerika byla skutečně největší a jediný hegemon, strategie je rozumná, protože by nám stejně nedovolili dělat něco vlastního. Je tedy lepší se s nimi dohodnout. Až sem model funguje,“ popisoval.

Konec dějin. Západ je celý svět

Pak se vrátil k počátku devadesátých let, pádu sovětského bloku a knize, kterou napsal Francis Fukuyama s názvem Konec dějin a poslední člověk. Vysvětlil pohled, který nebyl v té době pouze Fukuyamův, ale také části americké elity, výzkumníků, profesorů, manažerů, komentátorů. Říká, že došlo k tak totálnímu vítězství liberální demokracie, že nikdo jiný už nepovstane. Vítězství je absolutní a věčné. „Jeden bod je, že nové uspořádání je bezrozporné, všichni se v zásadě budou mít dobře a reptat budou okrajové skupiny nebo psychiatrické případy. Počítá s tím, že Západ je celý svět,“ popsal. Podle něj je důležité rozumnět tomu, že Fukuyama není úplně izolovaný, ale navazuje na něco, co existuje na Západě stovky let. V té době fungoval určitý konsenzus. Připomíná, že za sto let se situace otočila.

Hampl upozornil, že o pár let později vyšla kniha amerického politologa Samuela Huntingtona a jeho pohled je úplně jiný. „Tvrdí, že svět je rozdělený na různé civilizační okruhy a každý z nich se vyvíjí úplně jinak, podle jiné logiky. Nejde o to, že by následovali naši cestu. Všechny civilizace se více vracejí ke svým kořenům,“ analyzoval. Vracejí ke své vlastní historii. Předpověděl, že velké konflikty se budou dít na rozhraní civilizací a celý svět se nakonec proti Západu spojí. „Jeho logika se ukázala hlubší,“ poznamenal Hampl.

„Pro nás konkrétně je Huntingtonovo rozdělení civilizací těžké tím, že slovanské země jsou na pomezí pravoslavné a západní civilizace. Jsou najednou ve dvou civilizacích,“ podotkl. „U vládnoucích elit vyvolává slovanství velkou nervozitu. Mluví se o tom, že by se ve školách nemělo vyučovat obrozenectví atd.,“ uvedl.

Rozdíly civilizací nejsou kvůli vládám, ale proto, že rozvoj civilizací, jejich existence i každodenní styl je úplně jiný. Hampl připouští, že jsme schopní převzít jeden prvek odjinud a s ním pak daná civilizace pracuje.

Hampl: „Čína se vrátila na pozici nejbohatší“

Svět rozdělený na různé civilizační okruhy by ještě nemusel tak vadit. „V posledních dvaceti nebo pětadvaceti letech Západ upadá ve všech oblastech, není žádné měřítko, které by mohlo říct, že je na tom stejně jako před třiceti letech, to nemají v jiných civilizací. Je to jediná část světa, která úpadkem prošla. Všechny části světa udělaly významné kroky k samostatnosti,“ popsal Hampl. Podle něj největší zlom představuje, že „Čína se vrátila na pozici nejbohatší a technicky nejpokročilejší části světa. V roce 1000 byli také bohatší než Evropané, ještě v roce 1820 na tom byli lépe. Vrací se to, co bývalo. Jenže my pořád žijeme v představě, že nám Číňané pouze kradou naše vynálezy. Dámy a pánové, když se podíváme na to, která firma má nejvíce patentů na světě? Když se podíváme do recenzovaných časopisů, kolik má kdo článků? Dramaticky nedoceňujeme také počty kvalifikovaných lidí,“ uvedl.

Co se stane, když hegemon přestane budit hrůzu? „Z barevných revolucí nebyla úspěšná ani jediná. Přestaly se dařit,“ konstatoval Hampl. Svět se mění a nejvíce je to vidět v Latinské Americe. „V prvním pololetí letos došlo k pokusům přimět státy, aby munici, kterou mají, poskytly Ukrajině. Žádný stát neposkytl ani náboj. Čekal jsem, že se budou měnit režimy. Nic,“ popisoval. Mexiko podává přihlášku do BRICSu a Čína zřejmě staví vojenskou základnu na Kubě. „Americký model začíná být nezajímavý,“ upozornil.

„Dámy a pánové, něco si přejte, protože padá impérium,“ podotkl Hampl.

Položil otázku, co může do budoucna nabídnout ostatním Západ? „Fabriky, zemědělství už nemáme, vědu jsme si zkazili a už i hollywoodské filmy nejsou, co bývaly. Zbývá jediná věc, kterou můžeme Číňanům, Jihoafričanům, Jihoameričanům dodat, co oni nemají, a sice blonďaté prostitutky a manželky,“ konstatoval s nadsázkou Hampl, který už prý dostal i informaci o tom, že v Číně mají technologii, aby vlasy rostly blonďaté. „Nezačínáme stavět naše fabriky, nezačínáme zakládat nová vývojová centra, naopak půjdeme cestou, že máme energie, ocel ještě dražší, takže i stavba fabrik bude čím dál více obtížnější,“ uvedl.



V závěru konstatoval, že nic starého se neobnoví a je potřeba se dívat do budoucnosti.

Nová univerzita pro dospělé

Po slovech sociologa přišla na řadu diskuse s občany, kteří se zabývali postavením České republiky a rozebírali geopolitickou sociaci.

Na setkání s Petrem Hamplem zazněla také informace o vzniku Jungmanovy národní akademie, která začne působit po Praze i v Otrokovicích. „Kdo chce může strávit celý den s Ilonou Švihlíkovou a bavit se s ní o ekonomice, nebo s Ivo Budilem a hovořit o civilizačních trendech. Je to poměrně v malých skupinách do patnácti lidí, aby byla pro každého příležitost mít otázky a nechat si to vysvětlit. Cílem je postupně vytvořit kontraelitu, skupinu lidí, kteří budou vlastenci, ale vzdělanější než lidé, kteří vycházejí z humanitních fakult,“ uvedl Hampl.

V úterý v Brně šlo o běžnou přednášku a besedu sociologa, do studia Jungmanovy národní akademie nebyla zařazena. Více o nové škole pro dospělé se můžete dozvědět na adrese www.junaak.cz.





Podepisování knih Petra Hampla. Foto: Daniela Černá

Psali jsme: Lidem rozdávali rohlíky. Ale jen půlku! Zbytek snědl stát Kolář (TOP 09): Jsou hnízdem špionáže, propagandy a činností, které mají nahlodat náš stát „Lidi budou nas*aní.“ Ceny jídla v Chorvatsku poškodí Fialovu vládu Prezidentský kandidát Diviš bude kandidovat za Svobodné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.