Odpůrci nové vlády vyšli do ulic. 45 tisíc? Ani náhodou

V únoru 1948 procházel průvod studentů Nerudovou ulici, aby protestoval proti Gottwaldovu řešení vládní krize a podpořil prezidenta Beneše. K Hradu ale nedošel, stejně jako o dvacet let později z druhé strany jdoucí průvod studentů ze Strahova, který mladá generace zná v interpretaci Mádlova filmu Vlny, který scéna studentů skandujících „Chceme světlo“ otevírá.
Průvod „se světlem pro vládu bez SPD“, který se k oběma historickým událostem odkazoval, ale policie nerozehnala, naopak pro akci Štítu demokracie uzavřela Nerudovu ulici, takže se necelá stovka účastníků nemusela tísnit na chodníku.
Cílem byl Pražský hrad a v čele šlo „45 tisíc podpisů na transparentu“. Petice, vyzývající prezidenta, aby nejmenoval vládu s účastí SPD, už byla Hradu předána.
„Obracíme se na Vás v momentě, kdy se rozhoduje o budoucnosti vlády České republiky.
Apelujeme na Vás: SPD nesmí být součástí žádné vládní koalice,“ píše se v textu.
Následuje výčet hříchů: Staví se na stranu nepřátelské Moskvy, zpochybňuje podporu Ukrajině, dokonce volá po zrušení české muniční iniciativy.
„Žádáme Vás, jednejte s vědomím, že ruská agrese se stupňuje a že Evropa i Česká republika potřebují každý hlas a čin pro pevnou obranu. Nejsme v mírové době a nesmíme promarnit žádný rok vlády s extremisty. Rusko zbrojí proti nám. Jednejte tedy v zájmu obrany republiky, demokracie a evropské bezpečnosti,“ končí výzva adresovaná prezidentovi a předsedům parlamentních stran.
Předání dostalo symboliku „pochodu se světlem“, ke kterému se před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí shromáždilo několik desítek lidí s různými druhy svítilen. „My se známe už z Pražského majdanu, tos ještě nebyl na světě,“ představuje jeden účastník druhého svému potomkovi.
Dorazil nově zvolený poslanec STAN Matěj Hlavatý, známý „Matěj – starosta z Tetína“, a rovněž znovuzvolený lidovec Hayato Okamura. „Ten správný Okamura“ dodává průvodu světel až lucasovské symboliky. Nominace Tomia Okamury na předsedu Poslanecké sněmovny, oznámená jen pár hodin předtím, je totiž jedním z hlavních motivů protestu.
„Když se společnost zblázní a volí špatně, tak musejí být ještě jiné mechanismy, které jí pomohou,“ vysvětluje jeden z účastníků s lucerničkou v ruce, ještě před sněmovnou.
Nerudovkou nahoru průvod vyrazí krátce před devatenáctou hodinou. Spoluzakladatel Štítu demokracie Roman Máca rozpráví do kamery novináře Radka Bartoníčka o svém cítění, že za demokracii je třeba bojovat neustále, v zatáčce pod Hradem si průvod fotí asijští turisté a nakonec 45 tisíc podpisů a odhadem tak sedmdesát osvětlených demonstrantů dojde k soše T. G. M. na Hradčanském náměstí.
Skrz připravené ozvučení má slovo Antonín „Tony“ Pášma, působící kromě Štítu demokracie také v Milionu chvilek. Vysvětluje přítomným, že pokud pochybují o smyslu své aktivity, mají se podívat na východní frontu a hned jim vše bude jasné.
Pak připouští, že „hnědá koalice“ nejspíš zvolí Tomia Okamuru předsedou Poslanecké sněmovny. Pískot střídá potlesk, pro přítomného Hayato Okamuru. Je prý velmi důležité oba bratry odlišovat.
SPD podle Pášmy nemá být součástí koalice také proto, že získala mnohem méně hlasů, než si představovala. „Mají dvacet poslanců, kteří chtějí vystupovat z Evropské unie. Sto osmdesát poslanců to nechce. Proč má všechny poslance zastupovat jeden z té dvacítky?“ ptá se řečnicky.
A uzavírá slovy, že v západních vyspělých demokraciích když se náhodou stane, že extremisté ve volbách uspějí, tak demokraté vědí, že se mají spojit proti nim, klidně úplně všichni.
Poté si sešlost před Hradem zazpívala, kromě hymny, pod Masarykovou sochou také Ach synku, synku. Závěrečné opakování „nauč se, synečku, hospodařit“ následoval potlesk.
Průvod, od něhož organizátoři očekávali dvě stovky účastníků, je podle jeho slov pouze „předvoj“ dalších akcí.
Hned ve čtvrtek, v 18.30, svolává Štít demokracie další akci, tentokrát před Národní muzeum, kde chtějí požadovat navrácení ukrajinské vlajky. A mnoho dalších akcí se prý chystá na tradičně výroční listopad.
autor: Jakub Vosáhlo