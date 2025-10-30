Kolář (TOP 09): Přežili jsme Zaorálka, přežijeme Turka

Přežili jsme Zaorálka, přežijeme Turka. Pokud bude Filip Turek ministr zahraničí, dost pochybuju, že bude mít schopnost jakkoli pohnout kormidlem české zahraniční politiky.
Zaprvé: ministr reprezentuje celé ministerstvo, kde jsou tak zkušení, že mu dají prostor přesně na to, co dělal Filip Turek doposud: focení se na Instagram a velkohubá prohlášení.
Zadruhé: koncepci zahraniční politiky předkládá vláda. A bylo by naprosto proti zájmům Andreje Babiše odklánět se od západních struktur. On je byznysmen a moc dobře ví, odkud jdou peníze.
To, co je Filip Turek osobně zač, je věc druhá, a dost jasně nám to potvrdily ty jeho facebookové výkřiky.
autor: PV