Hamplová z Václaváku vyzvala celou opoziční scénu: Je nutné, aby padla vláda. A proto...

"Děkuju, že jste přišli, že jste se nebáli. Oni už nás zastrašují, ale vy jste tady. Neohnuli jste hřbet, nikdy ho neohýbejte. Ať se ohnou oni, mají-li na to chuť. Oni chodí a žijí v předklonu, ale my jsme rovní. Proto jsme tady. Hned na začátek vám musím říct, že máme tu nejhorší vládu v naší historii," křičel do mikrofonu Jaroslav Foldyna.

"Oni jsou bezohlední k vlastní zemi. Jsou naprosto bezohlední a imunní k tomu, co tato země potřebuje. Mají starost o všechno, jenom ne o nás. To nejhorší je, že nám lžou. Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou večer. A oni lžou, i když spí. Přátelé, slyšeli jste někdy předtím, než vlezli do té Strakovky, že důchodcům seberou peníze, že budou ožebračovat vlastní národ, slyšeli jste to někdy? A přesto se tak děje. Sebrali důchodcům peníze a říkali: Nejsou peníze. Slyšeli jste někdy, že by řekli: Nejsou peníze na platy poslanců? Řekli to někdy? Neřekli. Řekli někdy nějakému ministrovi: Pane ministře, jeďte tramvají, nejsou prachy na nová auta. Neřekli. Ale důchodcům prachy sebrali. Sebrali vám peníze, aby mohli investovat prachy do války. Do války, která není naše," křičel Foldyna.

"Slyšel jste někdo, když měli předvolební mítinky, říkal Petr Fiala: Já vás zavedu do války, zatáhnu vás do té války, bude to i vaše válka, říkal vám to někdy? Není to naše válka. Nikdy to naše válka nebude a my jim taky nikdy nedáme vlastní děti, aby je tam do té války vezli," dodal.

"Víte, já bych chtěl říct: Petře Fialo, Petře Pavle, nebo pane Koláři, vemte své flinty a běžte na tu frontovou linii. Zkuste si to vy. My do války nechceme, my chceme žít v míru a přátelství se všemi a to je naše politika, to je naše cesta, a já jsem rád, že jste přišli," hovořil sice krátce, zato velmi rázně Foldyna. Kromě něj za SPD vystoupil i poslanec Jiří Kobza.



Po Foldynovi poté přišla na pódium senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

"Všechno důležité již bylo řečeno. A já se pod vše, co tady řekli mé kolegyně a kolegové, podepisuji, protože měli ve všem pravdu. A i když se dnes pravda nenosí, tak před ní nikdo neuteče. A neuteče před ní ani tato vláda. Já bych doplnila Jardu Foldynu v tomu, že oni nejenomže lžou, i když spí, oni lžou i sami sobě ráno do zrcadla. Protože tomu, že to dělají dobře, už nemůže věřit ani nikdo z nich," podotkla Zwyrtek Hamplová.

"Já bych jim chtěla připomenout, těm nahoře, co skládají za sliby. Já mám pocit, že to zapomínají. Senátoři a poslanci, první věta jejich slibu je, že slibují věrnost České republice. Věrnost České republice slibuje i prezident, když skládá slib. A já mám pocit, že nám dnes a denně, já se omlouvám za ten výraz, zahejbají, protože o tu Českou republiku jim vůbec nejde, a že by jí byli věrní, na to si mohou nechat zapomenout. Dělají všechno pro jiné, ne pro nás," podotkla Zwyrtek Hamplová.

"Já bych jim dnes tento slib chtěla připomenout. A chtěla bych to připomenout, protože to být věrni známe i ze svých občanských životů. A když někdo není věrný, tak se s ním prostě musíme rozvést, protože prostě věrnost patří do svazku, do důvěry, a oni ji dávno zradili. Takže pokud toto slibovali a teď to porušují, tak se s nimi musíme rozvést. A proto si přejeme demisi této vlády," řekla Zwyrtek Hamplová.

"Jsem hrdá na to, že tu dnes stojím, i když si zase o sobě počtu, což mi je úplně jedno. Pro mě je důležité, co si myslíte vy, čeští občané, a my už víme, co si myslí 83 procent této země. Že už tam tato vláda nemá co dělat. A i když ona si myslí, že díky za každé nové ráno, tak my jim to jednou spočítáme, a já bych se přihlásila k tomu, že tady jednou padne slovo odpovědnost. Závěrem bych chtěla říct něco velmi důležitého. V této době musíme zapomenout na to, co nás rozděluje. Často slyším: S tím sem nechoď, s tím nemluv, s tím nechoď na pódium. S tím se nebav. To je prostě špatně. My musíme hledat to, co nás spojuje. A proto bych chtěla pozdravit z tohoto pódia všechnu další opoziční scénu, ať tu parlamentní, mimoparlamentní, zapomeňme na to, co nás rozděluje, momentálně je podstatné, aby padla tato vláda, abychom last minute předešli horšímu a abychom potom společně našli řešení. Hádat o maličkosti se můžeme potom. A možná vás trochu překvapím, že pozdravím i mé kolegy v Senátu. Jak opoziční, tak některé koaliční. Už tam zaznívají střípky zdravého rozumu, už se občas shodneme a pokud přijde nějaké světýlko na konci tunelu, tak já věřím tomu, že přijde ze Senátu. Můžete tomu napomoci i vy na podzim v senátních volbách," řekla Zwyrtek Hamplová a vyzvala ještě jednou ke sjednocování. "Proti tomu, co se tady teď děje a je hrůzné, se spojím i s ďáblem, on mi to pánbůh odpustí," zakončila.

