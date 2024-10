Harrisová: Migraci pokazil Trump. Letos

Moderátor Fox News Bret Baier hned v úvodu rozhovoru vypálil klíčovou otázku. Kolik za administrativy Joea Bidena přišlo do USA nelegálních migrantů. „Kolik nelegálních přistěhovalců odhadujete, že vaše administrativa propustila do země za posledních tři a půl roku?“ zeptal se moderátor.

Administrativa odcházejícího prezidenta Joea Bidena, kde Harrisová zastávala druhý nejvyšší post, byla neustále kritizována za to, že dopustila nárůst nelegálních překračování hranic. Americká celní správa a ochrana hranic například zaznamenala rekordních 2 475 669 přechodů podél americko-mexické hranice během fiskálního roku 2023, ačkoli její nejnovější statistiky signalizovaly výrazný pokles pro rok 2024.

Přesto Biden přijal opatření, aby omezil přístup k azylu těm, kteří překračují hranici bez povolení.

„Brete, pojďme k věci,“ odpověděla Harrisová, když se s Baierem snažili mluvit jeden přes druhého. „Jde o to, že máme rozbitý imigrační systém, který potřebuje opravit."

Následně ze selhání kolem bezpečnosti hranic mezi Mexikem a USA obvinila Donalda Trumpa. Ten podle ní v lednu 2024 potopil dvoustranný návrh zákona o imigraci, což by znamenalo první komplexní reformu v této oblasti po desetiletích. Z demokratické strany v tu dobu znělo obvinění, že Trump zakázal republikánským guvernérům, aby na této otázce s Bidenovou administrativou spolupracovali.

Kamala Harrisová odpověděla, že voliči chtějí prezidenta, který problémy skutečně řeší, ne takového, který si přihřívá svou politickou polívčičku. „Chtějí prezidenta Spojených států, který si s tímto problémem nehraje politické hry, ale ve skutečnosti se soustředí na jeho vyřešení,“ řekla Harrisová.

Viceprezidentka se ve Fox News pokusila vylepšit si skóre vzpomínkou na to, že kdysi byla prokurátorkou hraničního státu: Jako „bývalá generální prokurátorka pohraničního státu“, která stíhá „obchodování s drogami, zbraněmi a lidmi“.

Baier však Harrisovou z tématu nepustil a vrátil hovor k vysokému počtu hraničních přechodů pod Bidenovou správou – a připomněl zločiny, které se děly právě z rukou migrantů bez dokladů.

„Jocelyn Nungaray, Rachel Morin, Laken Riley, to jsou mladé ženy, které byly brutálně napadeny a zabity,“ řekl Baier s tím, že na vině je imigrační politika. „Dlužíte těm rodinám omluvu?“ vypálil směrem k Harrisové.

Harrisová se uchýlila k politicky vděčné kondolenci rodinám. „Nejprve mi dovolte říct, že to byly tragické případy. O tom není pochyb,“ odpověděla Harrisová. „Nedovedu si představit bolest, kterou rodiny těch obětí zažily kvůli ztrátě, která neměla nastat.“

Poté jako argument opět použila Trumpovu vinu z letošního ledna. „Je také pravda, že pokud by byl před devíti měsíci schválen návrh zákona o zabezpečení hranic, bylo by to devět měsíců, kdy bychom měli na hranicích více pohraničníků,“ řekla ve stínu toho, že předchozí tři roky nechala Bidenova administrativa hranice otevřené, takže do USA se bez dokladů dostaly miliony nelegálních migrantů.

