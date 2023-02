Harrisová a Soros v Mnichově. Západ je jednotný, řekl Lipavský

reklama

Jednotu Západu podle šéfa české diplomacie Lipavského nenarušují ani různé debaty o rozsahu podpory Ukrajině, protože v Mnichově zaznívala jasná slova podpory Kyjevu v jeho boji proti ruské invazi. „Máme samozřejmě různé debaty, jak Ukrajině pomáhat a co udělat. Někdy je diskuse až příliš teoretická o budoucích scénářích, ale ta hlavní zpráva z Mnichova je, že Evropa zůstává jednotná," řekl Lipavský českým novinářům. „Evropa je jednotná. My jsme jednotní. Západ je jednotný,“ dodal.

Podle Lipavského není jasné, jak bude konflikt v budoucnu vypadat. „Ale deklarace pomoci jsou silné,“ řekl. „Klíčové je, aby deklarace byly naplněny konkrétními skutky, ale k tomu slouží jiné formáty, které se tomu intenzivně věnují,“ pronesl o pomoci západních států Ukrajině.

„Konflikt na Ukrajině hlavně nesmí Rusko vyhrát,“ prohlásila viceprezidentka USA Kamala Harrisová, jež se v bavorské metropoli Mnichovské bezpečnostní konferenci také zúčastnila. Dodala, že Rusko se na Ukrajině chová barbarsky a nehumánně, že během invaze páchá válečné zločiny a zločiny proti lidskosti: „Spojené státy formálně uznávají, že Rusko páchá zločiny proti lidskosti. A já říkám, že všichni, kdo se těchto zločinů dopouštějí, a jejich nadřízení, kteří nesou spoluvinu, se budou zodpovídat,“ řekla Harrisová. „Spravedlnosti musí být učiněno zadost,“ dodala.

„Ruská vojska na Ukrajině páchají hrůzná zvěrstva a válečné zločiny. Ruská vojska systematicky útočí proti civilistům, dopouštějí se znásilňování, zabíjení ve stylu poprav, bití a deportací,“ řekla Harrisová.

„Ruský prezident Vladimir Putin nesmí na Ukrajině uspět, neboť by to jen podpořilo další autoritářské režimy,“ dodala viceprezidentka USA.

O dalším vývoji války, podle amerického finančníka George Sorose, který na bezpečnostní konferenci veřejně promluvil, by mohl rozhodnout ukrajinský protiútok na jaře: „Ukrajinské vítězství by mělo za následek rozpad ruského impéria,“ tvrdí Soros a odůvodňuje to tím, že některé státy bývalého Sovětského svazu by se po porážce Ruska mohly pokusit o prosazení vlastní nezávislosti. Rusko by pak pro Evropu a svět nepředstavovalo žádné nebezpečí a přineslo by to velkou změnu k lepšímu,“ řekl Soros. Pro demokratické, otevřené společnosti by to bylo výhra, informoval server CNBC.

Soros však poznamenal, že je nepravděpodobné, že by měla na Ukrajinu mířit další podpora ze strany USA. Vysvětluje to především nesouhlasem Sněmovny reprezentantů, ve které se nyní vyskytuje převaha opozičních republikánů.

O jednotě Západu v otázce války na Ukrajině promluvil také zvolený prezident ČR Petr Pavel, podle nějž jednota Západu není v ohrožení: „Musím říct, že právě opak je pravdou. Pokud některé země zastávaly po nějakou dobu zdrženlivější postoje, tak i tyto země volají, že Ukrajině je třeba poskytnout, co potřebuje, a to v co nejkratším čase.“

Jako příklad uvedl Německo: „V době, kdy my už jsme dodávali třeba i těžkou techniku, tak stále bylo zdrženlivé právě při dodávkách těžké techniky, protože to považovalo za riziko eskalace konfliktu,“ zmínil Pavel.

