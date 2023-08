Havlíček: 10 bilionů z lithia v Cínovci. A Fiala?

reklama

Stínový premiér Karel Havlíček se vrátil z dovolené v Rakousku a rozpovídal se o lithiu. Vrátil se až do roku 2017, kdy ministr průmyslu za ČSSD podepsal memorandum o průzkumu ložiska lithia v Česku s australskou společností European Metal Holdings. Toto memorandum další vláda ANO vypověděla a když se stal ministrem průmyslu Karel Havlíček, hledal způsob, jak by mohl ložisko lithia kontrolovat český stát.

„V každém případě si vzpomínám na tehdejší opozici, dnešní koalici, jak se nám vysmívala, jak to zpochybňovala. Jak zpochybňovala třeba to, že by z toho mohly být miliardy, resp. v tomto případě spíše stovky miliard korun, které jsme naznačovali. Dokonce jsme tenkrát říkali, že by to mohly být jednotky bilionů korun v momentě, kdy by se začalo těžit, zpracovávat a prodávat podle tehdejších cen. Oni se tomu smáli,“ pravil Havlíček.

Vláda ANO tehdy měla v úmyslu lithium těžit a nechat v Česku postavit továrnu na výrobu baterií Gigafaktory. „Byl by to dokonalý uzavřený koloběh, který nemá ve světě obdoby. To by byla přidaná hodnota, o které my mluvíme,“ nechal se slyšet Havlíček

Podle současných odhadů by podle Havlíčka lithium na Cínovci mohlo mít hodnotu až 10 bilionů korun.

„A co dělá naše vláda? Premiér Fiala se začíná fotit. Slyšíte správně. Začíná se fotit u cinvalditu a hovoří o tom, že to bude důležitý krok pro posílení bezpečnosti v celé Evropské unii. No tak teď ještě, pane premiére, když už jste si to přivlastnil, no tak abyste dotáhl tu Gigafactory, která se vám trochu vymkla z rukou,“ apeloval Havlíček na Petra Fialu. A přidal jeden slovní kopanec. „Stát vyšachoval ČEZ z Gigafactory, místo toho, aby dal Gigafactory do regionu, jako je Ústecko nebo Karlovarsko, kde to všichni očekávali a chtěli, tak ji fiknul vedle Plzně, kde to nikdo nechce. Ale to už je jiný příběh.“

Pokud by se celý projekt podařilo dotáhnout do konce, tak by si podle Havlíčka zasloužila vláda pochvalu. „Ale zatím se chlubí jen cizím peřím,“ zlobil se Havlíček.

