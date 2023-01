Havlíček: Pošuk od Pirátů strašil Babišovi voliče. Cvoci tam pouštěli sekačky

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se domnívá, že jeho stranický šéf Andrej Babiš ještě stále může vyhrát prezidentskou volbu. Vysvětlil proč. Obul se přitom do vlády pětikoalice, do vlády ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů. Nešetřil ani Miroslava Kalouska, kterého přirovnal k rumové pralince z 15 let staré a otevřené bonboniéry.

reklama

Publicistka Jana Bobošíková si tentokrát do svého internetového pořadu Aby bylo jasno pozvala 1. místopředsedu opozičního hnutí ANO Karla Havlíčka. Ten hned na úvod vychválil svého stranického šéfa a prezidentského kandidáta Andreje Babiše. V nedělním duelu v České televizi se podle Havlíčka ukázalo, že Babiš je zkušený politik. „Svou roli tam mohl sehrát moment překvapení, protože ani Petr Pavel, ani moderátor Pavel Řezníček zřejmě nečekali, že se tam Andrej Babiš objeví."

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 93% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11154 lidí

I Havlíček popsal jako velký přešlap Babišovo prohlášení, že v případě napadení jiného členského státu NATO by jako prezident nevyslal tomuto státu na pomoc české vojáky.

„To musel tedy následně upravit a uvést velmi rychle na pravou míru, ale důležité je to, že to hned vysvětlil,“ poznamenal Havlíček.

Babiš je podle něj bojovník se silným zázemím v hnutí ANO a díky tomu prý ještě může vyhrát prezidentskou volbou a to i navzdory tomu, že podle Havlíčka je proti Babišovi zaujata většina média. „Ale my jsme na to zvyklí,“ podotkl Havlíček.

Ale pokud Babiš prezidentskou volbu prohraje, tak to podle Havlíčka uzná.

Poté se obul do vlády Petra Fialy (ODS), která se z Havlíčkova pohledu zaklíná demokracií, ale ty, kteří s ní nesouhlasí, nazývá proruskými šváby, případně pošilhává po cenzuře. Pokud tedy někdo ve společnosti kope příkopy, tak je to podle Havlíčka stávající vláda pětikoalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN. „Oni tomu říkají boj s dezinformacemi, ale tam ta vláda selhává, takže nasazuje větší, které jsou z mého pohledu srovnatelné s dobou normalizace. A to nálepkování všech svých oponentů pokračuje a je typické. Já bych mohl říct, že to je emotivní, ale povznesou se nad to,“ pravil Havlíček.

Odpůrci Andreje Babiše teď podle Havlíčka ukazují, že se ho bojí. „Oni se bojí toho, že bude hnutí ANO pokračovat v tom rozmachu, který má. Oni se domnívali, že hnutí ANO bude krátkodobý politický projekt, ale my jsme tady už deset let a stále posilujeme," pravil 1. místopředseda ANO. Někteří lidé se podle Havlíčka bojí, že pokud bude hnutí ANO dál posilovat, budou lidé, jako stávající ministr průmyslu za STAN Jozef Síkela, přicházet o svůj vliv a to se jim nelíbí. Proto na Andreje Babiše útočí. Podle Havlíčka to ale hnutí ANO vnitřně posiluje a toto hnutí dál vede slušnou kampaň, při které nenabádá své příznivce, aby narušovali mítinky Petra Pavla nebo vládní koalice.

„Když tam máme úplné fanatiky a úplné cvoky, kteří tam pouští motorové pily nebo pouští sekačky na trávu a řičí a u kterých vidíte, že nejsou úplně v pořádku a ještě je k tomu pohání koalice, nebo když tam přišel nějaký pošuk z Pirátů, který se převlékl za čerta, poskakoval tam a děsil lidi, tak to není normální,“ nechal se slyšet Havlíček.

Par slov poznamenal také na konto Miroslava Kalouska, podle něhož se hnutí ANO poté, co Babiš prohraje prezidentskou volbu, rozštěpí a jedna jeho část začne jednat s demokratickými politiky. Havlíček kroutil hlavou nad tím, že tady Kalousek naznačuje, že hnutí ANO není demokratické. Ale nejen nad tím.

„Pan Kalousek, to jsou takové, řekl bych, rumové pralinky z patnáct let staré a otevřené bonboniéry. Nevím, jestli ho někdo ještě dnes bere vážně,“ poznamenal Havlíček s tím, že hnutí ANO jako jediné postavilo prezidentského kandidáta a to kandidáta, který je úspěšný, protože postoupil do druhého kola. „To, že by se těmto pseudodemokratům líbilo, kdyby se hnutí ANO rozštěpilo, o tom nepochybuji, ale to se nestane. Hnutí ANO je jednotné,“ ujistil diváky Havlíček. I v ANO podle Havlíčka kolují různé názory, ale nakonec navenek vystupuje ANO jednotně.

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani billboardy Andreje Babiše, že on nezavleče Česko do války, protože on je diplomat, ne voják.

„Pan Pavel je voják a značná část společnosti si to může spojit s tím, že by mohl chtít řešit konflikty jinou, než cestou mírovou,“ pravil Havlíček. „A konec konců, generál Pavel jim k tomu nahrál, protože říct v době války s Ukrajinou, kdy lidé jsou značně emotivní a nervózní, že trvalý mír je iluze, jakkoli to můžu později okecávat, tak je to minimálně velmi nevhodně řečeno v naprosto šílené době. A tak jako pan Pavel může narážet na to, že Andrej Babiš chce řídit stát jako firmu, tak pan Babiš může říkat, že Pavel by řídil stát jako voják,“ zaznělo od Havlíčka.

Toho prý překvapuje, jak Pražané mohou dnes volit Petra Pavla, když se v minulosti tolikrát odkazovali k Václavu Havlovi.

Psali jsme: Po odchodu z debaty Babiš narazil na ženu, co nemá rád. A jel „Odpad společnosti, stepní Hitler. I tam cílí Babiš.“ Drsně z ODS. A vtip o voličích lídra ANO Kalousek: Ať Zeman jede do Řeporyjí. Novotný ho sveze na multikáře Mobilizace. Aspoň výběrová. Šéf armády Řehka k válce s Ruskem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.