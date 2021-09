Havlíček: Zachránili jsme náš průmysl před krachem. Nejhorší období za desítky let

reklama

„Je to přesně 10 let, co tehdejší vláda, která byla v podobné sestavě jako je dnešní trojkoalice Spolu, rozhodla o tom, že v důsledku celosvětové krize sníží investice a výdaje do dopravy a dopravní infrastruktury o 30 procent. Co bylo důsledkem? V letech 2011 až 2014 se zahájilo 200 metrů dálnic ročně. Jsou to přesně čtyři dny, co jsme dohodli s paní ministryní financí Schillerovou rekordní navýšení do dopravní infrastruktury, v důsledku čehož v roce 2021, tedy letos, zahájíme 91 kilometrů nových dálnic," sdělil Havlíček s tím, že je možné pokračovat v enormním tempu budování našich silnic, dálnic, železnic.

„Dokončíme D1 na přelomu září, října. Můžeme pokračovat v D3 a budeme v roce 2025 na hranicích s Rakouskem. Ale zahájíme rovněž, řádově roku 2025, D3, přes Posázaví ve Středočeském kraji. Můžeme díky tomu pokračovat v D6 směrem na Karlovy Vary, kde budeme v roce 2025 až 2026, dokončíme také dálnici D11 až na polské hranice. Budeme pokračovat v D35 a v obchvatech," nechal se slyšet Havlíček.

„Nezapomínáme ani na železnici, kde nás čekají obrovské výzvy. Už nyní modernizujeme v nebývalém tempu částkou 55 miliard korun a není to jenom do infrastruktury, je to rovněž do nádraží, kterých renovujeme ročně 120. Čeká nás velká investice, a myslíme na to, do bezpečnosti. Čeká nás investice do největších železničních aktivit, a to jsou vysokorychlostní tratě, které zahájíme v roce 2025 a povede přes Ústí nad Labem. Nesmíme zapomínat, a myslíme na to rovněž, na financování a investování veřejné dopravy. Musíme ho změnit, protože současný systém, kdy o něčem rozhoduje kraj, o něčem stát, funguje do té doby, dokud se nezačne řídit amatérsky, po způsobu Středočeského kraje, který zcela abdikoval na to, pro koho se veřejná doprava dělá. Veřejná doprava není banka, není to finanční burza, veřejná doprava je zde pro lidi a to tady zachováme, tedy ne tak, jak to dělá PirátoSTAN."

Na jaře tohoto roku byl podle Havlíčka díky ANO zachráněn průmysl. „Zachránili jsme firmy před krachem, zachránili jsme náš export a současně jsme prokázali, že průmysl může být řešení. Současně jsme ale nehodili přes palubu ani obchod, nehodili jsme přes palubu služby, nehodili jsme drobné obchody, restaurace. Prožívaly nejhorší období možná posledních jednotek nebo desítek let," míní a zmiňuje pomoc, která se jim dostala. „Počet živnostníků a počet podniků meziročně vzrostl. I do budoucna jsme připraveni a v našem programu to máme, tyto segmenty systematicky podporovat. Ale bude to podpora na bázi investic, na bázi inovací a na bázi záručních schémat," zmínil dále Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Čekají nás nebývalé výzvy, největší za posledních 50 let, do energetiky. Mohu vám garantovat, že naše vláda zabezpečí to, že energetický mix nebudou ovládat lobbisté, nebude ho ovládat EU, a nebude ovládán ideology. Náš energetický mix bude založen na cestě k nízkoemisní energetice, ale bude založen rovněž na zachování naší nezávislosti, soběstačnosti a bude zachován na tom, abychom měli do budoucna cenově dostupnou energetiku. Budeme investovat do jádra. Tuto cestu jsme už započali a budeme v ní pokračovat. Budeme investovat do plynu, a to proto, že musíme kompletně změnit systém našeho teplárenství," podotkl Havlíček s tím, že investovat se bude i do obnovitelných zdrojů.

Zdůraznil také to, že je nesmírně důležité, kdo povede tuto zemi v době, kdy budeme předsedat Evropské unii. „Přesně v této době se bude rozhodovat o tom, jak bude nastaven energetický mix, jaké zdroje budou podporovány, jak budeme nezávislí a kolik budeme za energii platit," uzavřel Havlíček.

Psali jsme: Babiš rozjel peklo: Nedáme Česko Bruselu! Zbabělci proti mně. Chtějí koryta. Ani jeden migrant Klaus: Volby o ničem. AntiBabiš, Rusko, Čína? Probuďme se, jinak už nic nezměníme Nerušil, lídr SPD: Odstupuji z Rady Českého rozhlasu. Ač bych nemusel Peklo ředitelů škol: Rodiče se ozvali

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.