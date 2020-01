Havlíček bude sedět na ministerstvu průmyslu. Na dopravu bude denně docházet

Podle svých slov Havlíček přijal nový úřad s respektem i s určitou dávkou pokory. Ale i s odhodláním vykonat to, co je třeba. „Dostat i Ministerstvo dopravy (MD) do pozice klíčového hráče hospodářské politiky. Jsem přesvědčen, že jak Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), tak i resort dopravy jsou pro ni základními pilíři a vzájemně se doplňují,“ uvedl Havlíček, jenž chce nadále sídlit hlavně v budově Ministerstva průmyslu a obchodu. Zároveň ale chce denně docházet i na Ministerstvo dopravy.

„Je nepochybné, že oba resorty k sobě mají blízko, sotva ale z nich lze udělat jedno ministerstvo hospodářství. Říkal jsem – pojďme o tom diskutovat, udělat si analýzy a vyhodnotit to ze všech úhlů pohledu. V tuto chvíli pro to ale není prostředí. My to respektujeme a nebudeme se vrhat do něčeho, co by nemělo efekt. Mojí prioritou od začátku bylo vytvořit dva perfektní, dobře řízené resorty, nic více v tuto chvíli neřeším,“ sdělil k případnému sloučení obou ministerstev Havlíček.

V rozhovoru mimo jiné také garantoval skutečnost, že od ledna 2021 skutečně budou elektronické dálniční známky. „S papírovými známkami nepočítáme,“ řekl rezolutně.

Své Havlíček řekl i ke skutečnosti, že po odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka zůstávají nedotaženy některé prioritní záměry, například nový bodový systém pro motoristy. „Je to jedna z věcí, které už řešíme. Na jaře návrh nových bodů pošleme ke schválení vládě a parlamentu. Už dnes je ale jasné, že nový bodový systém nezačne platit dříve než v roce 2022. Těch věcí je ale víc. Některé jsou dobře rozjety, například dostavba a modernizace dálnice D1, dále D4 systémem PPP, tedy spolupráce soukromého a veřejného sektoru,“ uvedl Havlíček, který podle svých slov komunikuje s Kremlíkem velmi dobře.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lidovci si zvolili do čela Jurečku. Jenže v Šafrově redakci nejsou s volbou spokojeni. A proto vypustili tento žlučovitý text Radim Valenčík: Skutečná příčina úpadku (nejen) Boeingu Zaplaťte náklady na právníky! Kauza Peroutka nekončí. Zeman chce „vychovat“ Kaslovou Místopředsedy KDU-ČSL jsou Bartošek, Zdechovský, Hladík a Benešík

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.