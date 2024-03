Havlíček popsal jednání s Jurečkou u prezidenta: Držme se při zemi

reklama

Prezident Pavel po dnešní schůzce hovoří o velkém posunu ve vůli najít společné stanovisko. Tak pozitivní Karel Havlíček v pořadu Interview ČT24 nebyl: „Já bych byl při zemi. Jednání proběhlo slušně a v racionálních mantinelech, ale to neznamená, že jsme se shodli,“ řekl k jednání o důchodové reformě na Hradě.

„Věc, na které jsme se shodli, že stávající systém je v čase skutečně neudržitelný a musíme udělat určité kroky pro to, abychom ten systém změnili. Míjíme se ale v tom, jaké to mají být kroky,“ pokračoval místopředseda hnutí ANO.

To, co vláda předložila, není důchodová reforma, jsou to parametrické změny prvního pilíře. „Tam je asi dvanáct bodů, z nichž se na některých shodnout dokážeme, ale na některých se shodnout nedokážeme. Pakliže bychom se měli bavit o jakékoli důchodové reformě, tak to není možné bez dalšího pilíře, a to pilíře takového, který by byl investičního, motivačního charakteru, šlo by o státem garantovaný pilíř,“ zmínil návrhy hnutí ANO o možnosti najít další příjmy pro důchodový systém. Do „motivačního důchodového pilíře“ by lidé mohli přispívat dobrovolně.

Vláda a hnutí ANO se neshodly na tom, že je potřeba zvýšit věk odchodu do důchodu. „Hnutí ANO nechce zvýšit věk odchodu do důchodu, muselo to z toho dnes jasně vyplynout. Jestliže někdo dnes argumentuje tím, kolika let se dožijí lidé, v jaké kondici atd., tak my jsme zpochybnili ten materiál, který je tím podkladovým pro tato tvrzení. Řekli jsme, že chceme ten materiál aktualizovaný a že si uděláme vlastní oponenturu toho materiálu. A že poté budeme nad ním diskutovat. Jasně jsme řekli, že tohle je bod, na kterém nejsme schopni v tuto chvíli najít žádnou shodu,“ řekl Havlíček.

„Vláda nepředložila kvalitní analýzu. Musíme se na to dívat komplexně, to znamená včetně těch důchodových pilířů,“ zopakoval Havlíček.

O postupném zvyšování věku pro odchod do důchodu hovořil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Prodlužuje se doba dožití a snižuje se porodnost, chybí nám 900 tisíc dětí za 30 let, které se už nenarodí. Zároveň mladí přicházejí na trh práce později. To jsou neoddiskutovatelné věci, které nelze pominout,“ vysvětlil ohledně změn ministr.

Už nyní podle Havlíčka hnutí ANO ví, že zvýšení věku odchodu do důchodu není zapotřebí. „Chceme být konstruktivní a chceme vyargumentovat, proč zvýšení věku odchodu do důchodu není nutné. Máme naše data a pracujeme rovněž s analýzami,“ dodal Havlíček.

Hnutí ANO, dle slov Havlíčka, je připraveno některé z bodů podpořit. „Je to třeba sdílený základ manželů pro výpočet důchodů.“

