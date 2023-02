Havlův Mathé radil Pavlovi, jak to ošetřit s „přítelem“ Kolářem. Přes televizi

reklama

Mathé úvodem zmínil, že předání moci se na Hradě nekoná, protože prezident žádnou moc nemá: „K žádnému předání moci nedojde. Prezident republiky má jenom pravomoci, které mu dává ústava, protože je součást výkonné moci. Takže prezident žádnou moc nemá. To, co může, je vše napsáno v ústavě a v dalších zákonech a je třeba, aby si tu ústavu vykládal seriózně, nikoli extenzivně nebo kreativně, jak se říkalo u předchozích prezidentů,“ uvedl.

Schůzka v Lánech přišla poměrně pozdě, podle Mathého ji měl jednoznačně iniciovat dosluhující prezident Zeman: „Je dobře, že vůbec byla. Na druhé straně si spolu s ostatními komentátory myslím, že ji měl vyprovokovat současný prezident, měl pozvat toho zvoleného, to v každém případě,“ uvedl s tím, že obsahově jej tato schůzka nepřekvapila. „Ti prezidenti si nemají co předávat, zkušenosti o údělu, to nepatří do státnických formulací,“ doplnil v pořadu Interview ČT24.

Musí se předat hlavně samotný úřad: „Kancelář republiky je organizační složka státu s rozpočtovou kapitolou státního rozpočtu, tam je co předávat. A nejenom předat protokol, kde jsou zapsány všechny účty, personální situace a stavy rozpracovaných věcí, tam hodně záleží na tom, aby předání proběhlo hladce,“ pokračoval Mathé.

Nově zvolený prezident Petr Pavel svůj tým staví, ví už se ale, že novou kancléřkou bude Jana Vohralíková. Na co by si podle Mathého měla dát pozor? „Z jejího lidského pohledu je to nutnost obstarat pro sebe a pro nejbližší kolektiv prověrky pro styk s utajovanými skutečnostmi. To je důležité. To tým Miloše Zemana neměl. My jsme si to tehdy všichni tedy brilantně obstarali, to bychom nemohli vůbec s Václavem Havlem jezdit na summity NATO nebo se vůbec těm materiálům věnovat. Lidé, kteří mají možnost i kromě prezidenta studovat tyto tajné materiály, kterých je poměrně hodně, to musejí mít. Když nejsou prověrky, nemá se prezident s kým poradit, s kým konzultovat.

Vedoucí kanceláře je ta, která musí mít přehled o těch, kteří s tímto pracují. Dává jim odměny, musí vědět, zda se tomu věnují a zda pracují dobře. Kontrolu musí mít stejně tak nad tajnou spisovnou a nad skartacemi, to je součást kanceláře.

Myslím, že ona je zkušená žena, ona je vedoucí kanceláře Senátu, a to je tedy dokonalá příprava. Ona jistě ví, na co si má dát pozor. Vede jistě velmi podobný kolektiv lidí s podobnými kompetencemi. Myslím, že má všechny vlastnosti k tomu, aby se toho zhostila dobře,“ dodal k nové kancléřce Vohralíkové někdejší kancléř prezidenta Havla.

Dnes Petr Pavel mluvil o tom, že má informace, že na Hradě působí bezpečnostní agentura. Kancelář prezidenta republiky to odmítá. Objevila se také kauza párty stanu, který si kancléř Mynář půjčil z Hradu, nebo informace Seznam Zpráv, že Lesní správa Lány by měla dát půl milionu za film od známé bývalého ředitele Miloše Baláka.

Výše zmíněné informace na Mathého nepůsobí v době předávání úřadu hlavy státu vůbec dobře: „Ono to na mě působí špatně už delší dobu. Ten přístup toho současného vedení kanceláře mě udivoval od počátku. Ty operace, které se tam děly a možná dějí a jsou identifikovány i soudy, to je hrozivé zjištění, když špičkový, vlastně ten nejvyšší úřad České republiky má tak zanedbaný management třeba vůči Lesní správě Lány. Jako nesvědčí to o ničem dobrém. Zmíněné příklady jsou jen kamínky veliké mozaiky,“ řekl k podezření kolem práce kanceláře Miloše Zemana.

Prozradil, jak vnímá dění kolem kontroverzní osoby Petra Koláře, který stál u zrodu Pavlovy kandidatury na prezidenta. Petr Pavel jej po svém zvolení nazval „přítelem po boku“. Měl by být externím zahraničněpolitickým poradcem prezidenta. Už se ale víří diskuse o tom, jestli by neměl zveřejnit, pro koho pracuje. „Já být na místě prezidenta republiky nebo na místě vedoucí Kanceláře prezidenta republiky nebo na místě Petra Koláře, tak by se měl stát řádným zaměstnancem anebo smluvním pracovníkem prezidentské kanceláře. Raději aby tam byl na půl úvazku. Z mého pohledu je brilantní analytik. Málokdo má v zahraniční politice zkušenosti jako on. Spíše bych usiloval o to, aby takový člověk byl v mém týmu fixně,“ uvedl.

Kolářovo působení nechtěl příliš komentovat: „Já přesně nevím jeho působení. On třeba cítí, že by to nebylo vhodné, tak se nechce fixovat. Já bych o to ale usiloval, ono by se to tím pádem pak vyčistilo,“ řekl Mathé k otazníkům kolem Petra Koláře.

