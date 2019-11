Havlův dvorní fotograf vzpomínal v rozhlase. Ale některé zážitky se prý nedají zveřejnit

V listopadu 1989 dokumentoval brutální zásah komunistů proti demonstrantům na Národní třídě. O čtvrt roku později už fotil Václava Havla v sídle amerických prezidentů. S první dámou Olgou Havlovou prý měl korektní vztah, ale s Dagmar Havlovou už si tolik nesedli.

Na Národní třídu chodí dodnes a vysvětluje svému synovi, kterého v poslední době bere s sebou, co jsou ti komunisté zač.

Dodnes si pamatuje počátek 90. let 20. století jako čas nabitý energií. „Havel byl učící se prezident. Měl kolem sebe partu lidí, kteří byli asi převážně kamarádi s disentu nebo kamarádi kamarádů a ty tři roky, které já jsem intenzivně fotil, tak to bylo pro nás pro všechny pole neorané,“ prozradil v rozhovoru s Barborou Tachecí pro Český rozhlas.

Když se Havel vrátil v roce 1993, už byl obklopen trochu jinými lidmi, lidmi, kteří se chovali více jako úředníci. A protože se neshodl s tiskovým mluvčím Ladislavem Špačkem o tom, jak by měl fotit českého prezidenta, tohoto focení se vzdal. Vrátil se k němu až v roce 1997. Ale tehdy už se držel zpátky. „S druhou první dámou jsme si moc nesedli,“ prozradil o Dagmar Havlové. S Olgou Havlovou prý měl korektní vztah.

Přitom na počátku 90. let zažil s Havlem řadu velmi zajímavých okamžiků, které si nedovoluje ani zveřejnit. „Já fakt z těch devadesátek mám takové zážitky, které ani ventilovat nemůžu, protože jsou natolik intimní, ne bulvární, ale zažil jsem toho tolik, že mi připadalo legrační (přání), abych pana prezidenta nevyfotil nějak nevhodně.

U samotného Havla se mu ve druhé polovině 90. let zdálo, že byl čím dál starší, a tím také unavenější.

Dodnes nemá rád, když se o Václavu Havlovi mluví jen kriticky. Měl prý své minusy, ale plusy byly důležitější.

„Havel byl člověk z masa a kostí jako každý z nás a měl své minusy, ale ty plusy, které pro mě jsou ty podstatné, tak to je základ. Byl to člověk, který si umí dělat legraci sám ze sebe, to je strašně důležité, to já moc neumím. Za druhé nás dostal do těch struktur, které pro mě jsou důležité, to je NATO a EU. Taky to byl člověk, který když o něčem mluvil, tak se to pak potvrdilo. Já tomu říkám, že to byl člověk, který koukal za roh, což je dáno jenom někomu. Minusy měl, ale já o nich nechci mluvit, protože byly spíš v osobní rovině,“ uvedl host.

Psali jsme: Von der Leyenová při představení nové Evropské komise citovala Havla „Američani vybrali Havla.“ Manželka Milana Kundery o minulosti i o Paříži, kde už se nedá žít Kdo je nejlepší český prezident? Čtyři z pěti mladých řekli, že Václav Havel „I kdyby žumpa v PL...!“ Jan Rejžek se raduje nad 17. listopadem. A přidává perlu o sobě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.