Hayato Okamura opět varuje před svým bratrem: Chce zestátnit televizi i rozhlas. A také usiluje o vystoupení z EU

Hayato Okamura, který v podzimních volbách kandidoval do Sněmovny za lidovce a který v prezidentské volbě podporoval Jiřího Drahoše, znovu důrazně varuje českou společnost. Před svým známějším bratrem Tomiem Okamurou.

Řada lidí smutní nad tím, že se prezidentem České republiky nestal Jiří Drahoš. Hayato Okamura, který pana profesora plně podporoval, se však v textu pro Forum24.cz snaží v přímé volbě najít i něco pozitivního. Ukázalo se, že lidé dobré vůle se dokažou spojit a pokusit se udělat něco dobrého. Sice to nevyšlo, ale i tak, podle Tomiova staršího bratra Hayata Okamury, je prý možné pracovat s energií, kterou prezidentská volba přinesla. Pánové Marek Hilšer, Pavel Fischer, Michal Horáček, ale i Jiří Drahoš, by prý měli kandidovat do Senátu, neboť horní komora Parlamentu může v nadcházejících nelehkých dobách působit jako pojistka demokracie.

Zvláště v situaci, kdy se mladší bratr Tomio Okamura bude pokoušet vyčlenit Českou republiku z EU a z NATO. Hayato Okamura o tom nepochybuje.

„Tomio nyní usiluje o co možná rychlé vystoupení naší země z Evropské unie a pak i z NATO. Zároveň se snaží o zestátnění veřejnoprávních médií (České televize a Českého rozhlasu) – aby jim nasadil náhubek a zabránil jim v kritice svých kroků. A mezinárodně nás potáhne jednoznačně na Východ. Tomu všemu bude nutné se důrazně postavit. Historie se, jak se zdá, jakoby zrychluje. A nikdo z nás nestojí mimo ni,“ napsal Hayato Okamura.

Demokraticky smýšlející občané by se proto měli postavit na obranu demokracie a jejich institucí, jako jsou veřejnoprávní média či již zmíněný Senát Parlamentu ČR.

autor: mp