Hejma ničil: Miki Minář potřebuje prachy. To se nedá. Hřib je jak jehovista

reklama

Jeden z prvních diváckých dotazů, kterým ve svém pořadu Ondřej Hejma ŽIVĚ dává prostor, se zajímal, zda se nechá očkovat proti novému typu koronaviru. Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 4623 lidí

Hejma má za to, že tato otázka je skutečně vážná věc, jelikož nejsou vyloučené vedlejší účinky nové vakcíny. Souhlasí proto s názorem své manželky lékařky, která říká, že očkování je každého věc a osobní rozhodnutí.

Nechal by se proto očkovat pouze ve dvou případech: „V případě, že by se prokázalo, že jde o jediné řešení. Druhá, pravděpodobnější, možnost by byla, že mě k tomu donutí okolnosti, třeba když řeknou, že bez očkování máte smůlu a nedostanete se do letadla a budete zavřený jako za železnou oponou,“ přiblížil, za jakých okolností by očkování zvážil.

„Neexistují ale relevantní informace o tom, že by vakcína byla jediné řešení, či naopak špatné řešení. Informace nejsou k dispozici,“ zmínil plošné očkování z historie, například proti záškrtu, kde šlo alespoň o vakcíny prověřené desítkami let a bez vedlejších účinků.

Následně přistála na stůl otázka, co říká na „Mikiho Mináře“, bývalého předsedu spolku Milionu chvilek pro demokracii, který si nyní založil své vlastní politické hnutí Lidé PRO. Zmínil slova, která na jeho adresu prohlásila Karolína Stonjeková: „Karolína projekt pána, kterému říkáte Miki Minář, označila za ‚loňské vánoční cukroví‘. Bylo chutné, oblíbené, všichni po něm toužili, před rokem. Po roce vytáhl zpod peřiny tvrdé mandlové rohlíčky, nedá se to jíst, je to žluklé,“ uvedl Hejma.

Psali jsme: Elitář Minář, bolševické myšlení. Čižinský a lidé v pozadí. Politolog proklepl nové hnutí, tohle nás čeká

K Minářovým ambicím změnit českou politickou společnost podotkl: „Zdá se, že se o něco takového Minář pokouší. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Na mne to nedělalo dojem ani na té Letné, a už vůbec ne teď,“ krčil zpěvák nezainteresovaně rameny.

Minářův projev rozcupoval na kousky. „I když má Minář sugestivní projev, jeho slova jsou prázdná a falešná,“ konstatoval Hejma při imitování řečnění exprezidenta Václava Klause.

Minář podle jeho názoru „nemá už co říct“. „Jako chce říct, že bychom měli být dobří a chovat se k sobě slušně. A o tom, kdo je dobrý a co je slušné, bude rozhodovat on. Nevím, kde na to bere ramena. Nejdříve by měl něco sám dokázat, a ne jen vybrat pár milionů od lidí, který nic netuší,“ narážel na to, čím Minář podmiňuje vznik své politické partaje. Anketa Souhlasíte se zavřením všech hospod ve 20:00? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 9773 lidí

Minář potřebuje vydělávat, pokračoval Hejma. „Minář evidentně miluje slovo milion, to ho bere. Nejdřív Milion chvilek, teď chce půl milionu hlasů na petici,“ pozastavil se. „Není mi to sympatické, nelíbí se mi to,“ sdělil s tím, že však žijeme ve svobodné zemi a třeba nám ještě vytře zrak.

Po něm přišel na řadu pražský primátor Zdeněk Hřib, který se stal jedním z osmadvaceti Evropanů, které vyznamenal bruselský časopis Politico jakožto nejvlivnější a nejrozhodující občany Evropy, umístil se v kategorii snílků (Dreamers). „Náš primátor hřibátor je snílek, ale všichni víme, že to má své mouchy,“ upozornil Hejma.

Podle časopisu Politico chce Hřib udělat z české metropole „zářivé město na kopci, maják naděje pro liberály v oblasti, která sklouzává směrem k pravicovému autoritářství“. „Podívejte se, tak takhle on sní,“ pozastavoval se Hejma. Citoval i slova tom, že poslední dva roky se zpěčoval domácím populistům, jako je Babiš, ale také autokratům v Moskvě a Pekingu.

„Hřibovo poselství do Bruselu je: chcete-li bojovat za liberalismus ve střední a východní Evropě, navalte prachy, abych mohl vybudovat svou pokrokovou oázu. Jde o to, obejít národní vlády,“ smál se Hejma.

„Hřib by měl řešit večírky, kde se mu ožírají mladé Francouzky, a ne se vymlouvat na to, že nemá pravomoci, jak tady řekl, že nemůže dělat nic. Vypadá jako jehovista,“ nebral si komentátor servítky.

Nad pracovní náplní pražského primátora protáčel panenky. „Ta jeho každodenní práce... já ho také viděl jako Mikuláše, jak vzal trakař s uhlím. Jako Mikuláš s rouškou šel Parlamentu vyčinit za daňový balíček,“ chytal se Hejma za hlavu. „Člověk, kterému zuří pandemie ve městě a má práce nad hlavu, skládá uhlí do trakaře a vozí ho před Parlament. Kdo jim to radí a kdo to živí,“ kroutil hlavou.

Na řadu přišla válka o Náhorní Karabach. Co říká Hejma na předání arménského území Ázerbájdžánu? „Je velmi těžké rozsoudit, kdo je v právu a čí území je čí. Známe to s našimi Sudety, dodnes jsou dvě strany, i když jde o banální přirovnání,“ podotkl. Anketa Jste pro to, aby vláda znovu zavřela obchody a restaurace? Ano 53% Ne 47% hlasovalo: 9911 lidí

Následně se přesunul k americkým volbám, konkrétně pak k poslednímu „nejdůležitějšímu“ povolebnímu projevu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. „Byl to takový poslední pokus něco s jeho kauzou udělat, dotáhnout věci k soudu. Bylo to smutné, jsem na jeho straně. Jeho důkazům věřím. Je to neuvěřitelné, ale americké soudy se napříč politickým spektrem dohodly, že tuhle kauzu řešit nebudou, protože by z toho byl malér,“ glosoval Hejma.

Trumpovou největší nadějí je tak Nejvyšší soud Spojených států, který by mohl k volební výsledkům, jež Trump napadl, zodpovědně zaujmout nějaké stanovisko, ani na tomto poli se však nic neděje. „Jeho požadavky a stížnosti soudy neberou a neakceptují. Kdyby ano, došly by k tomu, že byly cinknuté. Nejvyšší soud USA mlčí, dělá mrtvého brouka. Čas běží, ale zatím není Joe Biden žádný prezident!“ připomněl, že skutečné a závažné rozhodnutí o příští hlavě amerických států padne 14. prosince, ani do té doby se však zřejmě nepodaří zvrátit volební výsledek.

V kontextu toho kritizoval složitý a snadno zneužitelný americký volební systém. „Je tak blbý, děravý, tak snadno zneužitelný. Jestli to není nakonec tím, že jim to tak vyhovuje. Možná každé volby byly lehce cinknuté,“ hovořil o zvláštním druhu souboje, který Američany zkrátka baví a ve kterém se musí intrikovat. Korupční a špionážní techniky jsou podle něj možná součástí hry.

V návaznosti na to se chvíli věnoval i českým parlamentním volbám, kde v minulosti vždy hlasoval pro ODS, což dnes nepřipadá v úvahu, i kvůli kontroverznímu řeporyjskému starostovi Pavlu Novotnému. „Dnešní ODS je úplně jiná, než byla, je to stará vesta a Pavlík Novotný tomu dává korunu, to se prostě nedá! Musí se obejít bez mého hlasu,“ dodal Hejma, který neskrýval své sympatie k Trikolóře.

Psali jsme: Hejma u Xavera: Čechům píchnou německou vakcínu. Ale mně ne. Ledaže... VIDEO Vašík pašík, Nora s námi vorá. Ondřej Hejma znemožnil ČT Hejma: Vyděšení lidé chytí covid rychlejc. Fiala? Čivava. Bude velké zúčtování Takže pane Prymulo, takhle ne! Ondřej Hejma jasně nastupujícímu ministrovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.