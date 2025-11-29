Jindřich Rajchl: „Z Ukrajiny šlo 14 milionů eur Fialově kampeličce.“

29.11.2025 18:00 | Monitoring

Česká muniční iniciativa, kterou vláda Petra Fialy prezentovala jako svůj největší zahraničně-politický úspěch, dostává novou kontroverzní rovinu. Šéf strany PRO Jindřich Rajchl i podnikatel Zbyněk Passer tvrdí, že kolem ukrajinských zbrojních nákupů se objevují korupční schémata sahající až do České republiky.

Jindřich Rajchl: „Z Ukrajiny šlo 14 milionů eur Fialově kampeličce.“
Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Česká „muniční iniciativa“ se v posledních měsících stala jedním z největších triumfů, které vláda Petra Fialy sama sobě připisuje. Kabinet ji prodával jako úspěšný nápad, který podle oficiálních údajů zajistil Ukrajině stovky tisíc kusů munice nakupované po celém světě, zatímco zbytek Evropy ještě spal. 

Jenže iniciativa měla od začátku i své temnější stíny. Kritici mluví o neprůhledných zbrojařských kontraktech, o velmi volné kontrole a o tom, že tento „velký český úspěch“ může být zároveň i velkým rizikem, a to nejen politickým, ale i finančním.

Právě otázka neprůhlednosti zbrojních nákupů se otevřela i na Ukrajině, kde se kolem dnes již bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka rozběhlo vyšetřování podezřelých transakcí spojených s dodávkami pro armádu. Jeho odstoupení z funkce přišlo poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.

Psali jsme:

Právě tuto ukrajinskou aféru předseda strany PRO Jindřich Rajchl přímo spojuje se zmíněnou českou muniční iniciativou. Pozastavuje se nad tím, že česká mainstreamová média při zveřejňování zpráv o vyšetřování pravé ruky Zelenského Andrije Jermaka opomíjejí jeden naprosto zásadní fakt – to je jeho napojení na Českou republiku. „Byl to totiž právě Jermak, kdo byl hlavním protějškem Petra Fialy a Tomáše Pojara při sjednávání muniční iniciativy,“ uvádí Rajchl.

Rozvádí domnělé propojení Jermaka s problematickou firmou, která se dle jeho slov objevila v českém muničním příběhu: „Jermak byl pak patrně hlavní postavou stojící za velmi podezřelou transakcí společnosti Lviv Arsenal, jež doputovala do Pražské družstevní záložny známé též jako Fialova kampelička.“

Následně popisuje mechanismus údajné transakce a její finanční stopu. Lviv Arsenal vyčlenil na nákup munice pro minomety a tanky celkem 37 milonů eur. Z toho 14 milionů eur poslal právě na účet do Fialovy kampeličky napojené na čelní představitele ODS, kde se záhadně „ztratily", přičemž značnou část si odnesl jeden z bílých koňů celé této transakce v hotovosti, uvádí Rajchl.

Psali jsme:

„Peníze zmizely, Ukrajina nikdy žádnou munici nedostala a ani po ní nepátrala. Jinými slovy oněch 14 milionů eur působí spíše jako tzv. vratka. Spolehlivě určit komu a za co asi nyní nelze, nicméně spekulaci, že se jednalo o ,poděkování' za poskytnutou finanční pomoc z peněz našich daňových poplatníků, rozhodně nepovažuji za nereálnou,“ dodává šéf strany PRO.

Jindřich Rajchl proto vyzývá české orgány, aby na údajné propojení reagovaly kroky na úrovni vyšetřování: „Po nástupu nové vlády bylo na místě, aby se NCOZ spojila se svými ukrajinskými kolegy z NABU a prověřili, kam až sahaly Jermakovy prsty v České republice. Osobně jsem přesvědčen, že až do těch úplně nejvyšších pater,“ zakončuje.

Na upozornění Jindřicha Rajchla navázuje i podnikatel a investor Zbyněk Passer, který tvrdí, že česká muniční iniciativa je na Ukrajině propojená se Zelenského „superkorupční partou“. Podle něj nejde jen o neprůhledné nákupy, ale o systémové schéma, které se podle jeho výkladu mohlo dotknout i české politiky.

Klade si dvě otázky, které podle něj dosud nikdo nevyšetřil: „Vědělo politické vedení ČR o korupčních schématech Zelenského administrativy, včetně hlavních ukrajinských vyjednavačů české zbrojní iniciativy? Protože české zpravodajské služby to údajně věděly,“ a „Byla česká strana součástí těchto korupčních schémat, nebo pouze koukala stranou?“

Passer tvrdí, že mezi dobře informovanými lidmi se mluví o zapojení lidí spojených s ODS, kteří se měli v minulosti podílet na jednáních s Ukrajinou o zbrojních dodávkách. „Dobře informováni lidé mluví o zapojení špiček ODS i ,přátel' Hradu do této pomoci, jejíž součástí byla vysoce pravděpodobně stejná schémata, která nyní NABU na Ukrajině rozkrývá,“ píše Passer. Je podle něj prakticky vyloučené, že se tato schémata odehrávala bez vědomí Zelenského. „Je naopak krajně pravděpodobné, že je řídili jeho lidé v jeho prospěch na úkor ukrajinského lidu i obrany státu. Což je vlastizrada,“ uvádí Passer.

 „V Praze se pak v bezpečnostní i PR komunitě mluvilo o penězích ze zbrojní iniciativy v černé (cash mimo oficiální vykazování nákladů na kampaň) části kampaně SPOLU,“ upozorňuje, že část finančních toků mohla probíhat mimo oficiální rámec.

Na závěr dodává, že někteří „lepší lidé“ řeší spíše staré statusy a kauzy Andreje Babiše, zatímco skutečné problémy zůstávají bez povšimnutí. „Vítejte ve světě lepších lidí, pro něž jsou největším problémem patnáct let staré posty Filipa Turka a údajný střet zájmů Andreje Babiše.“

Psali jsme:

„Obětovali lidi, aby to v médiích vypadalo dobře.“ Analytik kroutí nad Ukrajinou hlavou
Putin o Trumpově plánu: Dobrý základ pro budoucí dohody
„Neustoupíme.“ Ukrajinští vojáci odmítají jednu podmínku mírového plánu
Pavel, EU, Ukrajina a Fiala. Český režisér naházel na jednu hromadu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Facebook , Rajchl , Passer , Jermak , muniční iniciativa

Váš názor? (Hlasovalo 12 čtenářů)

Myslíte si, že česká muniční iniciativa probíhala bez korupce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum Abstinence v masturbaci mužům vážně škodíAbstinence v masturbaci mužům vážně škodí

Diskuse obsahuje 57 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jindřich Rajchl: „Z Ukrajiny šlo 14 milionů eur Fialově kampeličce.“

18:00 Jindřich Rajchl: „Z Ukrajiny šlo 14 milionů eur Fialově kampeličce.“

Česká muniční iniciativa, kterou vláda Petra Fialy prezentovala jako svůj největší zahraničně-politi…