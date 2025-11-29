Macinka udělal rošádu, vytáhli na něho pálení vlajky. Nářek od Evropanů

29.11.2025 15:25 | Monitoring

Sotva padlo jméno nového kandidáta na post ministra zahraničních věcí v příští vládě Andreje Babiše, už se diskutuje dva roky stará událost. Petr Macinka (Motoristé) měl ve vysílání internetové televize vyzývat k pálení vlajky EU. Hájí se tím, že šlo o politický teleshopping a propagaci evropských hodnot. U kritiků však tvrdě narazil.

Macinka udělal rošádu, vytáhli na něho pálení vlajky. Nářek od Evropanů
Foto: XTV
Popisek: Předseda Motoristů sobě Petr Macinka na XTV

Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě a aktuální kandidát na post ministra zahraničních věcí v nastávající Babišově vládě, narazil kvůli kontroverznímu vystoupení z roku 2023. V internetové televizi XTV v žertovném duchu propagoval prodej suvenýrů z EU včetně vlajky unie, kterou posměšně zmačkal a prozpěvoval si k ní evropskou hymnu. Diváky pak vyzval ke spálení s argumentem, že „vlajka EU není státní symbol, takže se nedopouštíte trestného činu hanobení státních symbolů“.

Video se znovu objevilo po nominaci na post šéfa zahraničních věcí. Vedlo ke kritice ze strany opozice i prezidentova týmu. Macinka se vyjádřil, že šlo o „politický teleshopping“ a propagaci evropských hodnot, přičemž nikdo vlajku nespálil.

Kauzou žijí sociální sítě. Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09, na X napsal: „Beru to jako malý krůček k propagaci evropských hodnot, zdůvodňuje kandidát na ministra zahraničí, proč ve svém starším videu mluví o možnosti beztrestně spálit vlajku EU a nabádá sledující, aby mu hořící vlajku poslali. Pan Macinka si musí myslet, že lidé jsou hloupí. Smutné.“

Další člen Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) uvedl: „Kandidát na ministra zahraničí Petr Macinka. Vyzýval k pálení vlajek EU. Opravdu si myslíte, že tato věc zůstane bez povšimnutí v ostatních ministrů zahraničí?“

„Ministrem zahraničních věcí Macinka místo Turka? Tak to z hlediska reputace země bude rozhodně posun k lepšímu!“ vyjádřil se v ironickém duchu publicista Ján Simkanič.

„S vládou, kde budou sedět tahle postavička nás čeká cesta do p*****... To bude ministr zahraničí jedna báseň. Turek nebo Macinka. Ani jeden nemá rád Evropu, proč se neodstěhují třeba na Sibiř?“ navrhla na síti X Katka.

Také další komentátor se vyjádřil rázně: „Pálení toho imbecila by taky mohla být dobrá reality show.“

 

autor: Naďa Borská

Diskuse obsahuje 70 příspěvků

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pokud jsou ta videa pravá, tak pan Macinka být ministrem zahraničí prostě musí, má k Evropské unii velmi zdravý vztah!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemravní bahno , 29.11.2025 16:38:49
Ono už je to s těmi vlajkami v poslední době velmi přehnané, někdo se balí nadrněný jak carský důstojník do tibetské, jiný do vlajky separatistických Ujgurů z téhož důvodu, další mává palestinskou za neurčitých výkřiků, druhý izraelskou za podobného volání, ostatní se halí do ukrajinské, tchajwanská též k použití, mezitím visí jakési pytle s mrtvolami na ministerstvech a politické bannery všeho druhu - běžte se už s tím všichni vycpat a neotravujte s hulákavým adorováním čehokoli, jste otravní až běda. Tady má vlát česká a jinak NIC! Pan Macinka má pravdu, EU se chová jako stát, kterým není, pálit bych "vlajku EU" asi nepálil, složil ten hadr nevýznamný do kočičího pelechu, modrá kočky uklidňuje.

|  16 |  0

