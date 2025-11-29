Macinka udělal rošádu, vytáhli na něho pálení vlajky. Nářek od Evropanů

Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě a aktuální kandidát na post ministra zahraničních věcí v nastávající Babišově vládě, narazil kvůli kontroverznímu vystoupení z roku 2023. V internetové televizi XTV v žertovném duchu propagoval prodej suvenýrů z EU včetně vlajky unie, kterou posměšně zmačkal a prozpěvoval si k ní evropskou hymnu. Diváky pak vyzval ke spálení s argumentem, že „vlajka EU není státní symbol, takže se nedopouštíte trestného činu hanobení státních symbolů“.
Video se znovu objevilo po nominaci na post šéfa zahraničních věcí. Vedlo ke kritice ze strany opozice i prezidentova týmu. Macinka se vyjádřil, že šlo o „politický teleshopping“ a propagaci evropských hodnot, přičemž nikdo vlajku nespálil.
Kauzou žijí sociální sítě. Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09, na X napsal: „Beru to jako malý krůček k propagaci evropských hodnot, zdůvodňuje kandidát na ministra zahraničí, proč ve svém starším videu mluví o možnosti beztrestně spálit vlajku EU a nabádá sledující, aby mu hořící vlajku poslali. Pan Macinka si musí myslet, že lidé jsou hloupí. Smutné.“
"Beru to jako malý krůček k propagaci evropských hodnot," zdůvodňuje kandidát na ministra zahraničí, proč ve svém starším videu mluví o možnosti beztrestně spálit vlajku EU a nabádá sledující, aby mu hořící vlajku poslali.— Luděk Niedermayer (@LudekNie) November 28, 2025
Pan Macinka si musí myslet, že lidé jsou hloupí. Smutné. pic.twitter.com/XUWMp5DYAC
Další člen Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) uvedl: „Kandidát na ministra zahraničí Petr Macinka. Vyzýval k pálení vlajek EU. Opravdu si myslíte, že tato věc zůstane bez povšimnutí v ostatních ministrů zahraničí?“
Kandidát na ministra zahraničí @petr_macinka Vyzýval k pálení vlajek EU.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 26, 2025
„Ministrem zahraničních věcí Macinka místo Turka? Tak to z hlediska reputace země bude rozhodně posun k lepšímu!“ vyjádřil se v ironickém duchu publicista Ján Simkanič.
Ministrem zahraničních věcí Macinka místo Turka? Tak to z hlediska reputace země bude rozhodně posun k lepšímu! pic.twitter.com/tPE6LIioG2— Ján Simkanič (@Simindr) November 26, 2025
„S vládou, kde budou sedět tahle postavička nás čeká cesta do p*****... To bude ministr zahraničí jedna báseň. Turek nebo Macinka. Ani jeden nemá rád Evropu, proč se neodstěhují třeba na Sibiř?“ navrhla na síti X Katka.
S vládou kde budou sedět tahle postavička nás čeká cesta do p*****... To bude ministr zahraničí jedna báseň ????Turek nebo Macinka??. Ani jeden nemá rád Evropu, proč se neodstěhují třeba na Sibiř??? @petr_macinka https://t.co/PxdGWASmJO— Katka (@Katka39838470) November 27, 2025
Také další komentátor se vyjádřil rázně: „Pálení toho imbecila by taky mohla být dobrá reality show.“
Pálení toho imbacila by taky mohla být dobrá reality show.— Animoid ???????????????? (@RichardWallo3) November 28, 2025
Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje https://t.co/2F62qZSC3e prostřednictvím @Aktualnecz
autor: Naďa Borská